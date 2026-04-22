Un raport secret dezvăluie un posibil accident major la Cernobîl în Ucraina

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a avertizat miercuri faptul că Rusia a lansat de mai multe ori drone și rachete pe o traiectorie de zbor în apropierea centralei nucleare de la Cernobîl, iar acest lucru sporește riscul unui accident major.

Rusia a lansat de mai multe ori drone și rachete în apropierea centralei nucleare de la Cernobîl în timpul atacurilor asupra Ucrainei, sporind riscul unui accident major, a declarat procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, pentru Reuters.

Într-un raport detaliat privind activitatea militară rusă, care nu a fost publicat anterior, oficialul ucrainean a menționat faptul că atât centrala de la Cernobîl, cât și centrala nucleară cu două reactoare de la Hmelnițki, din vestul Ucrainei, s-au aflat pe traiectoria de zbor a rachetelor hipersonice rusești Kinzhal de la începutul invaziei.

Kravchenko a mai declarat pentru Reuters că au fost detectate 35 de rachete Kinzhal la distanțe diferite, pe o rază de aproximativ 20 kilometri de centrala de la Cernobîl sau de cea de la Hmelnițki.

„Astfel de lansări nu pot fi explicate prin niciun fel de considerente militare. Este evident că zborurile deasupra instalațiilor nucleare sunt efectuate exclusiv în scopul intimidării și terorizării", a spus el, potrivit sursei citate.

Centrala nucleară de la Cernobîl este scoasă din funcțiune. În afară de aceasta, Ucraina mai are patru centrale nucleare, inclusiv cea mai mare din Europa, situată în regiunea Zaporijia din sudul țării, ocupată de forțele ruse la câteva zile după izbucnirea războiului în 2022.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a raportat în mod frecvent despre activitățile militare din apropierea centralelor nucleare, dar și despre atacuri asupra substațiilor electrice, acestea fiind esențiale pentru siguranța nucleară.

„Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, și-a exprimat în repetate rânduri profunda îngrijorare cu privire la riscurile și pericolele pe care aceste activități militare le prezintă pentru siguranța și securitatea nucleară", se arată în comunicat, potrivit Reuters.

Kravchenko a mai spus pentru sursa citată că radarele ucrainene au detectat cel puțin 92 de drone rusești care au zburat într-o rază de cinci kilometri de scutul antiradiații al centralei de la Cernobîl.

„Zborurile deliberate ale (dronelor) cu o încărcătură explozivă puternică deasupra unei instalații nucleare sunt cel puțin extrem de iresponsabile și indică o totală indiferență... față de siguranța civililor nu numai în Ucraina, ci în întreaga Europă", a spus el.

Scutul împotriva radiațiilor a fost avariat în timpul unui atac rus la începutul anului 2025, care a provocat un incendiu major în învelișul exterior al structurii din oțel.

După acel atac, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a emis un avertisment că scutul „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță".

Directorul centralei de la Cernobîl, Sergiy Tarakanov, a declarat în decembrie 2025 pentru AFP că restaurarea completă a acestui scut ar putea dura și trei-patru ani și a avertizat că un alt atac rus ar putea provoca prăbușirea învelișului interior.

„Dacă o rachetă sau o dronă lovește direct sau chiar cade undeva în apropiere, de exemplu, o rachetă Iskander, Doamne ferește, aceasta va provoca un mini-cutremur în zonă. Nimeni nu poate garanta că adăpostul va rămâne în picioare după aceea. Aceasta este principala amenințare", a declarat Tarakanov pentru AFP.

Pe de altă parte, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a estimat că repararea daunelor va costa cel puțin 500 de milioane de euro și că, fără aceste lucrări, „coroziunea ireversibilă" a structurii va începe în patru ani. O anchetă efectuată de procurorii de stat ucraineni a concluzionat că atacul rus de la începutul anului 2025 a fost probabil deliberat, a mai spus Kravchenko.