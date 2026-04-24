Premieră în războiul din Ucraina: poziție rusească, capturată de roboți la nivel terestru. Momentul e comparabil cu apariția prafului de pușcă

Sistemele robotice ucrainene sunt folosite pentru a ataca și captura fortificații rusești. Combinate cu drone și forțe umane, roboții terestrii au potențialul de a ajuta la remodelarea modului în care se duc războaiele - asemănător cu apariția medievală a prafului de pușcă sau dezvoltarea tancurilor în timpul Primului Război Mondial.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a evidențiat cum roboții operați de oameni au capturat o poziție terestră rusă și au forțat soldații să se predea, informează POLITICO. „Pentru prima dată în istoria acestui război, o poziție inamică a fost ocupată exclusiv de platforme fără pilot - sisteme terestre și drone", a spus el. "În condiții de saturație densă a cerului cu UAV-uri (n. r.: drone), pe câmpul de luptă modern sistemele robotice permit desfășurarea unor activități periculoase fără implicarea personalului", a spus Mykola Zinkevych, comandantul unității de sisteme robotice terestre a Brigăzii a Treia de Asalt, responsabil de misiunea menționată de Zelenski.

Mykola Bielieskov, analist militar ucrainean la Institutul Național pentru Studii Strategice, a comparat sosirea roboților cu revoluția din afacerile militare din anii 1920 și 1930, când tehnologii noi precum mitraliere, tancuri și avioane s-au combinat pentru a răsturna războiul la începutul secolului al XX-lea. Bielieskov a avertizat că utilizarea roboților "ar putea conduce la o concluzie nefondată privind reducerea importanței oamenilor în război", lucru pe care l-a declarat el pentru POLITICO că rămâne "decisiv".

Chiar dacă roboții pot suporta o parte din povara luptei, "eficiența lor este limitată de dificultatea de a naviga pe terenuri accidentate și denivelate în apropierea liniilor frontului și de vulnerabilitatea lor ridicată la dronele aeriene", a avertizat Institutul Hudson din Washington. Unitatea lui Zinkevych a fost instruită să stabilească controlul total asupra unui adăpost militar rusesc fortificat.

"Grupurile noastre de infanterie de asalt erau localizate la 5 kilometri de țintă. Au folosit doi roboți kamikaze terestrii și drone pentru a începe asaltul. Mai întâi, unul a distrus intrarea în poziția rusă," a spus Zinkevych. "De îndată ce al doilea robot terestru a început să se apropie, rușii au ridicat un semn de carton care semnala că sunt gata să se predea." După aceea, drone aeriene au escortat doi soldați ruși până la cea mai apropiată poziție ucraineană, unde au fost luați prizonieri.

"Grupul nostru de infanterie de asalt a intrat în poziție și a stabilit controlul asupra ei fără să tragă niciun foc de armă," a adăugat Zinkevych, ilustrând cum tehnologia poate prelua unele roluri rezervate tradițional soldaților de infanterie. "Livrarea încărcăturii importante, evacuarea răniților, supravegherea în zone deschise, distrugerea fortificațiilor inamice, operațiuni de sabotaj în spatele liniilor inamice, instalarea câmpurilor de mine - toate acestea sunt acum realizate de sisteme robotice terestre," a spus Zinkevych.

Acest lucru este crucial pentru Ucraina, care a avut dificultăți în a recruta suficienți soldați pentru a respinge asalturile "valuri de carne", atacurile neîncetate ale infanteriei rusești cu pierderi mari. Strategia actuală a Ucrainei pe câmpul de luptă se bazează, de asemenea, pe uciderea mai multor soldați ruși decât poate recruta Moscova, așa că este esențial ca Kievul să-și mențină pierderile scăzute în timp ce provoacă cât mai multe daune forțelor invadatoare. "Infanteriștii pot și trebuie să fie scoși din focul direct. Obiectivul nostru pentru 2026 este să înlocuim până la 30% din personal din cele mai dificile zone ale frontului cu tehnologie," a spus Zinkevych.