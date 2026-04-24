Vadim Zeland, fizicianul-fantomă care spune că realitatea ta e doar un „post de radio"

Într-o lume în care toată lumea vrea să fie văzută, fotografiată, citată, Vadim Zeland a ales exact invers: să dispară. Nu are profil public, nu-și dă detaliile personale, nu se plimbă pe la conferințe cu microfonul în mână. Când este întrebat „Cine ești, Vadim Zeland?", răspunde, sec, aproape agresiv în simplitate: „Nimeni." Într-o epocă în care personalitatea vinde mai bine decât ideile, el refuză să intre în joc. Asta, singură, ar trebui să ne pună pe gânduri.

Un trecut din URSS, un prezent anonim și o teorie care a explodat global

Puținele informații pe care le avem despre el apar ca niște note de subsol în propriile lui cărți. Zeland povestește că, înainte de prăbușirea Uniunii Sovietice, a lucrat ca fizician în domeniul mecanicii cuantice. După anul 1991, odată cu sfârșitul erei sovietice, a trecut în zona tehnologiei informației. Abia prin anii 2000 a început ceva ce nu mai putea fi controlat: a scris texte despre o metodă numită de el „Reality Transurfing", iar acestea au devenit bestselleruri internaționale și au declanșat o mișcare globală. Despre el mai știm doar atât cât admite: este de naționalitate rusă, „pe sfert estonian", are peste 50 de ani și locuiește undeva în Rusia. Atât. Restul - gol. Intenționat.

„Faima se întoarce împotriva ta", explică el, „dacă cedezi ispitei și te urci pe un piedestal pentru ca toți să te vadă. Poți distribui un produs al creativității personale, dar nu-ți expune niciodată personalitatea pentru circulație în masă". Nu vrea să fie „gurul Zeland", nu vrea să devină fața unui cult. Se poziționează ca simplu intermediar: „Nu sunt creatorul Transurfingului, ci doar un «retraducător». Biografia mea nu poate și nu trebuie să fie un subiect de interes." Și adaugă ceva neliniștitor, mai ales dacă te temi de oameni care se declară „purtători ai Cunoașterii": „Este esențial să fim nimic - un vas gol, astfel încât să nu impunem distorsiunile noastre personale asupra acestei Cunoașteri antice." Cu alte cuvinte: mesajul e mai important decât omul. Omul poate dispărea. Ideea - nu.

Spațiul variațiilor: locul în care toate viețile tale există deja

Ceea ce numește el Reality Transurfing (Transurfingul Realității) pornește de la o premisă radicală: realitatea ta nu este unică și nici fixă. Zeland susține că există realități paralele infinite, „trasee de viață" deja existente în ceva ce el numește „Spațiul Variațiilor". Fiecare versiune posibilă a vieții tale - varianta în care ești bolnav, cea în care ești sănătos, cea în care ești falit, cea în care ai independență financiară, cea în care ești într-o relație toxică, cea în care ești într-una bună - toate există deja, în paralel. Aceste realități nu sunt, în viziunea lui, fantezii sau universuri SF îndepărtate. Sunt aici și acum, suprapuse, ca niște frecvențe radio: nu trebuie să creezi postul, el există deja; trebuie doar să te acordezi la el.

În această logică, întrebarea nu mai este „Cum îmi creez realitatea dorită?" sau „Cum manifest ceva?". Întrebarea se schimbă, discret și inconfortabil: „Cum mă conectez la realitatea în care ceea ce-mi doresc există deja?" Nu mai e vorba de „creare", ci de selectare. Iar aici începe neliniștea: dacă nu creezi, ci alegi, atunci pe ce traseu de viață ești acum? Și cine a ales pentru tine până acum?

Importanță, potențial excesiv și Universul care îți pune piedică exact când vrei mai tare

La nivel practic, Zeland atacă direct ideea clasică de „cât vrei, atât atragi". El spune că lucrurile nu se blochează atunci când nu vrei suficient, ci mai degrabă atunci când vrei prea mult. În Transurfing, „importanța" este greutatea pe care o pui pe ceva: cât de vital ți se pare acel obiectiv, cât îți condiționezi fericirea de el. Când dai ceva peste cap prin dramatism - „fără asta nu pot trăi", „dacă nu reușesc sunt terminat(ă)" - creezi ceea ce el numește „potențial excesiv": un dezechilibru energetic în câmpul realității. Universul - sau câmpul realității, cum îl numește el - acționează pentru a elimina acest potențial excesiv. Cum? Prin rezistență. Obstacole. Amânări. Oameni care dispar fix când aveai nevoie. Uși care se închid în momentul cel mai important.

Dacă, în schimb, ești interior relaxat legat de un obiectiv, dacă nu îl transformi în altar, nu crești acea tensiune. Nu e nimic de „corectat", nu este dezechilibru de compensat. Iar atunci, spune Zeland, realitatea în care ai deja acel lucru poate „curge" către tine, sau - mai precis - tu poți aluneca mai ușor pe traseul de viață în care acel lucru există deja. De aici faimoasa lui recomandare: abordarea „nu e mare lucru". Nu în sensul de „nu mai vrei", ci în sensul de: știu ce vreau; mă îndrept spre asta; dar nu îmi mai pun sufletul în poziția „totul sau nimic". Cu cât te agăți mai puțin cu disperare, spune el, cu atât apar mai repede oportunitățile. Iar pentru cineva crescut în cultura „trage tare, luptă, nu te opri nici mort", această idee e aproape ofensatoare.

Intenția exterioară: lupți cu realitatea. Intenția interioară: schimbi „canalul"

Pentru a explica diferența, Zeland folosește două concepte: intenția exterioară și intenția interioară. Intenția exterioară este modul clasic, cu care suntem foarte familiarizați în România post-tranziție: identifici un obiectiv, muncești până cazi, te lupți cu obstacolele, treci peste rezistență, forțezi lucrurile. Dacă reușești, succesul vine „prin voință pură". E o abordare eroică, dar și istovitoare: încerci să faci realitatea să se supună planului tău. Transurfingul propune ceva ce sună aproape indecent de simplu: intenția interioară.

Aici: identifici ceea ce îți dorești; reduci deliberat „importanța" lui; îți menții o stare interioară calmă; alegi, mental și emoțional, realitatea în care acel lucru există deja; te lași să „aluneci" spre acel traseu de viață. Nu mai „schimbi" realitatea - o selectezi dintr-un meniu invizibil. Ca atunci când schimbi postul de radio: nu creezi emisia, doar cauți frecvența care îți convine. Pentru un spirit analitic, asta ridică o tensiune reală: dacă nu e vorba de forță, de ce am fost învățați că totul se câștigă doar cu forță? Iar dacă e vorba de selecție, cât de multe din alegerile noastre sunt „ale noastre" și cât sunt dictate de ceva ce nici nu vedem?

Cuantică, multe lumi și marginea fină dintre știință și metafizică

Zeland își împachetează teoria într-un vocabular familiar fizicienilor: vorbește despre interpretarea multor lumi (ideea că toate rezultatele posibile ale unui eveniment cuantic există în universuri paralele) și despre efectul observatorului (faptul că actul de a observa influențează sistemul). Fizica academică e mult mai rezervată în legătură cu aplicarea acestor idei la viața de zi cu zi. Vadim Zeland, însă, le folosește ca „hartă metaforică": felul în care atenția ta și starea ta interioară par să influențeze ce „versiune" de realitate devine dominantă pentru tine.

Interesant e că el însuși spune că nu trebuie să crezi modelul teoretic pentru ca metoda să funcționeze. Tehnicile pot fi: practicate pragmatic; testate empiric; evaluate strict pe bază de rezultate. Cu alte cuvinte: poți să fii sceptic față de fizica lui, dar să experimentezi „metoda" ca pe un set de obiceiuri mentale și emoționale, și abia apoi să decizi dacă ți se pare eficientă sau nu.

Tehnicile: cum arată, în practică, „a schimba traseul de viață"

Chiar dacă limbajul lui e metafizic, metodele sunt, în esență, psihologice și comportamentale. Alunecarea înseamnă să te vezi pe tine însuți deja în realitatea dorită - nu ca fantezie, ci ca „fapt" pe o traiectorie paralelă. Te comporți intern de parcă acea viață este deja adevărată undeva, iar tu doar îți sincronizezi pașii cu ea. Reducerea importanței presupune să te uiți atent la lucrurile cărora le-ai dat putere excesivă: relații, bani, statut, obiective, validare. Și să le iei, treptat, din dramatism. Nu renunți, nu devii apatic, ci începi să cultivi o stare de: „chiar dacă nu se întâmplă, eu sunt tot ok". În teorie, această relaxare rupe cercul de frică - ironia fiind că tocmai frica te ținea blocat. Coordonarea inimii și a minții e partea poate cea mai incomodă.

Zeland te pune să diferențiezi între: obiectivele minții - ce „crezi" că ar trebui să vrei: ce spun părinții, societatea, logica („trebuie să am jobul X, salariul Y, statutul Z"); obiectivele inimii - acele lucruri spre care simți o atracție autentică, greu de justificat, dar persistentă. Fizicianul afirmă că, dacă îți forțezi viața spre obiectivele minții, ignorând ce vrea inima, rămâi blocat într-o traiectorie de viață nepotrivită. Succes pe hârtie, gol interior. Pe cât de spirituală sună formularea, pe atât de familiară e senzația, mai ales într-o cultură obsedată de diplome, funcții și „să dea bine".

„Freiling" este definit ca o tehnică de „curățare energetică": eliberarea resentimentelor, vinovăției, emoțiilor negative și a legăturilor toxice care te țin prins în realități pe care, aparent, nu le mai vrei. Dacă lași la o parte jargonul, arată suspect de mult ca o combinație între psihoterapie, iertare și renunțare la obsesia față de anumiți oameni sau situații. Dar Zeland o plasează într-un context energetic: dacă nu tai aceste cârlige, rămâi tras înapoi, indiferent ce încerci să „manifești".

Pendulele: când ideologiile și mișcările îți consumă viața

Poate cel mai tulburător concept este cel al „pendulelor". Vadim Zeland descrie pendulele ca structuri energetice create de grupuri de oameni care gândesc la fel: religii, mișcări politice, ideologii, fandomuri, comunități online fanatizate. Aceste pendule: se hrănesc cu atenția și emoțiile oamenilor; încearcă să-i atragă în orbita lor; le dictează, subtil, gândurile, reacțiile, direcțiile de viață. Dacă te gândești la cât timp petreci în bule digitale, cât te consumi pentru cauze, tabere, „noi vs. ei", conceptul începe să nu mai pară doar mistic, ci periculos de aproape de realitate. Vadim Zeland insistă: dacă nu înveți să recunoști și să te îndepărtezi de pendulele distructive, nu ai cum să fii cu adevărat liber să-ți alegi singur traseul de viață. Anxietatea apare de la sine: câte din alegerile tale sunt ale tale și câte sunt ale unui „pendul" care te manipulează de ani de zile?

De la text pe internet la bestseller și la institute internaționale

La începutul anilor 2000, Vadim Zeland a publicat Transurfingul Realității online. Răspunsul a venit în valuri. Cititorii scriau că metoda „funcționează", că viața lor se schimbă în moduri greu de explicat: sincronicități bizare, oportunități neașteptate, obstacole care păreau „dizolvate". Editorii au decis să publice manuscrisul tocmai pe baza acestor reacții: recenziile insistau că sistemul chiar are efect, iar viziunea lui asupra realității era suficient de originală cât să nu fie doar un remix ieftin de New Age. În anii 2005 și 2006, „Reality Transurfing" ajunge printre cele mai vândute titluri de non-ficțiune din lume. Este tradus în zeci de limbi. Forumuri, bloguri, grupuri se umplu de aceeași frază, repetată ca un refren: „Funcționează!" În spatele acestui refren, rămâne, însă, o problemă nerezolvată: de ce funcționează pentru unii și nu pentru alții? Este efect placebo, schimbare de atitudine, sau chiar „salt de realitate"?

Critici: pseudoștiință, reciclare de budism, ocolire spirituală

Pe măsură ce popularitatea a crescut, au apărut și critici. Scepticii l-au acuzat că: se folosește de terminologie cuantică pentru a ambala pseudoștiință; a preluat idei din budism, în special din tradiția Dzogchen și din lucrările profesorului budist Tarthang Tulku, pe care le-a „rebranduit" cu un strat de terminologie occidentală. Alții ridică o altă îngrijorare: că filozofia Transurfing poate deveni o formă de ocolire spirituală („spiritual bypassing"), în care oamenii: în loc să își abordeze problemele reale; în loc să facă terapie, să ia decizii concrete; sunt tentați să „reducă importanța", să „alunece", să „rămână detașați".

În loc să te confrunți cu trauma, cu abuzul, cu structurile toxice din viața ta, riști să spui: „nu e mare lucru, aleg altă realitate" - fără să schimbi nimic efectiv. Zeland nu ocolește complet aceste critici. Recunoaște că Transurfingul Realității seamănă pe alocuri cu anumite tradiții spirituale, dar insistă că el oferă o metodă practică de gestionare a realității, nu o religie. Fizicianul avertizează chiar asupra unor pericole: de pildă, spune că practica visării lucide poate fi riscantă, nu din motive religioase, ci din cauza „mecanicii energetice" pe care susține că a observat-o. Nu explică în detaliu, ceea ce, pentru un sceptic, sună ca un bandaj metafizic. Pentru un adept, însă, tocmai lipsa de detalii crește tensiunea: dacă nu înțelegi, poate că nu ești „pregătit".

Institut, instructori, comunități - Transurfingul iese din cărți

Până în anul 2016, mișcarea ajunge suficient de mare pentru a se formaliza într-o structură: se înființează Institutul Internațional de Transurfing, care oferă singurul program de instruire în limba engleză aprobat oficial de Zeland. Există acum: instructori certificați; cursuri organizate în diferite țări; comunități online active de „Transurfers" care împărtășesc experiențe, discută principii, se susțin unii pe alții în aplicarea tehnicilor. Transurfingul Realității devine astfel nu doar o carte, ci o practică. Pentru unii, o disciplină de viață. Pentru alții, un sistem de credințe.

De ce prinde: între frica de lipsă de control și promisiunea unei realități „gestionabile"

Atracția acestui sistem stă și în modul în care combină mai multe tendințe ale culturii contemporane: fascinația pentru fizica cuantică (chiar și în forme simplificate, populare); ideea de lege a atracției („atragi ceea ce ești"); practica de mindfulness, de observare a gândurilor; dorința de manifestare („vreau să-mi creez realitatea"); valul uriaș de self-help și dezvoltare personală. Transurfingul nu îți cere să devii mistic, să te convertești, să intri într-o religie nouă. Îți spune doar: iată un model despre realitate, iată niște tehnici. Aplică-le și vezi.

Diferența specifică, față de „manifestarea clasică", e clară: nu ți se cere să îți crești la maximum dorința, ci să reduci importanța; nu ți se spune că îți „creezi" realitatea, ci că aluneci între realități deja existente; nu te pune doar să „vizualizezi", ci să schimbi modul în care îți investești energia emoțională. Pentru cineva sătul de eșecuri obținute „cu mult efort", promisiunea e ispititoare: poate nu trebuie să forțezi. Poate trebuie să renunți la forță.

Omul din umbră și secretul de la suprafață

Personalitatea deliberat misterioasă a lui Vadim Zeland amplifică toată această poveste. Într-o lume în care antrenorii personali își pun pozele pe toate afișele, el preferă să fie un nume pe copertă și atât. Spune limpede: „Secretul în sine, care este ascuns doar în măsura în care se află la suprafață, este atât de mare, încât personalitatea purtătorului său încetează să mai fie relevantă." Realitatea, susține el, „încetează să mai existe ca ceva extern și independent și devine gestionabilă dacă urmezi anumite reguli". Omul rămâne „nimeni". Ideea, însă, continuă să se extindă. Realități paralele, pendule care îți mănâncă energia, importanță excesivă care îți sabotează obiectivele, alunecare între trasee de viață - toate acestea au început să modeleze felul în care milioane de oameni se uită la propria existență.

Funcționează sau nu? Zeland ridică metaforic din umeri și spune doar atât: „În ceea ce privește propriul meu succes, tot ce pot spune este că Transurfingul funcționează perfect." Restul - anxietatea, fascinația, scepticismul, experimentele personale - rămâne pe umerii tăi. Dacă el are dreptate, e posibil ca deja să fii pe un traseu de viață pe care nu l-ai ales conștient. Iar întrebarea adevărată devine: "Mai vrei să rămâi aici?"