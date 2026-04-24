Samsung pregătește un ecran 3D fără ochelari pentru viitoarele telefoane. Cum funcționează noul display

Samsung ia în calcul introducerea unui display 3D care nu necesită ochelari, posibil chiar pe Galaxy S28 Ultra. Tehnologia nu este doar un concept teoretic. Ea se bazează pe cercetări realizate împreună cu POSTECH și publicate într-un studiu științific, ceea ce arată că există deja o bază solidă pentru dezvoltare. Ideea este simplă pentru utilizator: un ecran care poate trece instant din modul obișnuit 2D într-un mod 3D, activat la cerere, fără accesorii suplimentare.

La baza acestei tehnologii stă un sistem optic avansat, numit „metasurface lenticular lens". Spre deosebire de soluțiile mai vechi, care aveau limitări clare, această abordare folosește structuri la scară foarte mică pentru a direcționa lumina direct către ochii utilizatorului. Rezultatul este un efect de adâncime mai natural și un unghi de vizualizare mult mai larg, de până la 100 de grade. Practic, nu mai este nevoie ca utilizatorul să stea într-o poziție fixă pentru a vedea corect imaginea 3D, una dintre problemele majore ale generațiilor anterioare. Un alt avantaj este integrarea ușoară în designul actual al telefoanelor. Stratul suplimentar are o grosime de aproximativ 1,2 mm și poate fi folosit alături de ecranele OLED moderne, fără schimbări majore de construcție. Samsung testează deja această tehnologie pe panouri reale, ceea ce sugerează că nu este doar un experiment de laborator.