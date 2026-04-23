EARTH DAY: „România nu mai poate amâna!" - avertisment direct lansat la Palatul Parlamentului despre viitorul țării

București, 22 aprilie 2026 - Ziua Pământului a fost marcată la București printr-un mesaj fără echivoc: timpul pentru amânări a trecut. În cadrul conferinței „Earth Day - The Day After Tomorrow", organizată la Palatul Parlamentului, lideri din educație, politică, mediul de afaceri și societatea civilă au cerut decizii urgente pentru viitor.

Într-o perioadă în care schimbările climatice și presiunea asupra resurselor devin tot mai evidente, dezbaterea a scos la iveală nu doar problemele, ci și lipsa de reacție.

Inițiatorul evenimentului, Lavinia Șandru, a pus problema direct:

„Nu mai putem continua așa. Este momentul să ne asumăm responsabilitatea și să ne întrebăm, cu sinceritate, ce lăsăm în urmă."

Dan Constantin, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), a subliniat rolul comunicării:

„Această temă trebuie să fie prezentă zilnic. Fără o informare corectă, responsabilitatea rămâne doar un concept."

Florin Lixandru, Inspector General al Inspectoratului Școlar al Municipiului București, a evidențiat rolul educației:

„Nu mai vorbim despre riscuri viitoare, ci despre realități actuale. Educația este cea care poate schimba direcția."

Anca Marinescu, Director Comunicare și Corporate Affairs RetuRo, a adus un exemplu concret:

„Schimbarea este posibilă atunci când există colaborare. Rezultatele apar atunci când lucrăm împreună."

Bogdan Ciucă, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a vorbit despre responsabilitatea personală:

„Întrebarea nu mai este dacă trebuie să acționăm, ci cât mai avem timp până când va fi prea târziu."

Cosmin Tabără, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Sport, a atras atenția asupra rolului fiecăruia:

„Responsabilitatea începe cu fiecare dintre noi. Trebuie să înțelegem impactul acțiunilor noastre."

Bogdan Ionescu, director educațional al Academiei Da Vinci, a punctat o problemă de fond:

„Avem informație, dar nu mai avem răbdare și colaborare. Fără acestea, nu putem construi nimic durabil."

Florentina Gherghiceanu, consilier general, a evidențiat blocajele sistemice:

„Nu lipsa ideilor este problema, ci lipsa consecvenței în implementare."

Cristian Roșu, analist politic, a transmis un avertisment clar:

„Industria fast fashion nu mai este doar o problemă de consum, ci una majoră de mediu. Trăim într-o cultură a risipei accelerate, iar impactul este uriaș. Nu mai vorbim doar despre consum, ci despre o criză reală a resurselor."

Ionuț Botorogeanu, antreprenor, fondator iStoma și Caut Dentist Bun, a sintetizat ideea centrală:

„Viitorul nu vine de la sine. Se decide în fiecare zi, prin alegerile pe care le facem."

Mihaela Filip, psiholog, a explicat dimensiunea profundă a crizei:

„Oamenii nu reacționează doar la informații, ci la conștientizare. Fără această schimbare, nu putem vorbi despre responsabilitate reală."

Adela Fekete, profesor la Universitatea Ecologică din București, a subliniat rolul educației:

„Trebuie să formăm generații care înțeleg responsabilitatea și pot acționa în consecință."

Evenimentul „Earth Day - The Day After Tomorrow" a fost organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Academia Da Vinci și Universitatea Ecologică din București, cu susținerea RetuRo, Banca Transilvania, Mastercard, LITERA, Coca-Cola și alți parteneri.

Mesajul final a fost unul clar: viitorul nu mai poate fi amânat. Deciziile trebuie luate acum.