Manevra PSD de a rămâne la butoane în Guvern: Secretarii de stat își vor da demisia „odată cu moțiunea de cenzură"

Vicepremierul Marian Neacșu a declarat joi, la Parlament, că secretarii de stat PSD nu își vor depune demisiile din ministere decât atunci când se va ajunge la o moțiune de cenzură în Parlament, astfel că doar miniștrii social-democrați demisionează astăzi, în bloc, de la ora 14.00.

Decizia vine în contextul în care șeful statului s-a consultat ieri informal cu PSD, PNL, USR, UDMR și minorități și a cerut o „dezescaladare". Neacșu a plecat, joi, în jurul orei 13.00, din biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD), cu destinația sediul Guvernului, acolo unde cei 7 miniștri PSD plus Secretarul General al Guvernului își vor depune demisiile din funcție. Secretarii de stat PSD, adică eșalonul 2 din Guvern, își vor da demisia „odată cu moțiunea de cenzură", a spus Neacșu. Când se va întâmpla asta?, a fost întrebat el. „Când va decide partidul", a răspuns Neacșu.

El a precizat că PSD a luat act de solicitarea președintelui Nicușor Dan ca social-democrații și liberalii să se calmeze în următoarea perioadă. Prima ședință de Guvern fără miniștrii PSD a avut loc deja, joi, la Palatul Victoria. Miniștrii demisionari ai PSD și-au delegat atribuțiile către secretari de stat de la PNL, USR sau UDMR. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a spus joi că nu știe câți secretari de stat are PSD dar că nu vor fi dați oameni afară, din ministere, „pe criterii politice".

Prim-ministrul Ilie Bolojan are nevoie să atragă 49 de voturi pentru a-și trece prin Parlament un nou Guvern, în timp ce PSD-ului condus de Sorin Grindeanu îi mai trebuie 110 voturi ca să-l demită pe premier, conform configurației la zi din Parlament. Odată cu depunerea în scris a demisiilor miniștrilor PSD, programată azi, începe numărătoarea inversă.