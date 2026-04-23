Manevra PSD de a rămâne la butoane în Guvern: Secretarii de stat își vor da demisia „odată cu moțiunea de cenzură"
Postat la: 23.04.2026 |
Vicepremierul Marian Neacșu a declarat joi, la Parlament, că secretarii de stat PSD nu își vor depune demisiile din ministere decât atunci când se va ajunge la o moțiune de cenzură în Parlament, astfel că doar miniștrii social-democrați demisionează astăzi, în bloc, de la ora 14.00.
Decizia vine în contextul în care șeful statului s-a consultat ieri informal cu PSD, PNL, USR, UDMR și minorități și a cerut o „dezescaladare". Neacșu a plecat, joi, în jurul orei 13.00, din biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD), cu destinația sediul Guvernului, acolo unde cei 7 miniștri PSD plus Secretarul General al Guvernului își vor depune demisiile din funcție. Secretarii de stat PSD, adică eșalonul 2 din Guvern, își vor da demisia „odată cu moțiunea de cenzură", a spus Neacșu. Când se va întâmpla asta?, a fost întrebat el. „Când va decide partidul", a răspuns Neacșu.
El a precizat că PSD a luat act de solicitarea președintelui Nicușor Dan ca social-democrații și liberalii să se calmeze în următoarea perioadă. Prima ședință de Guvern fără miniștrii PSD a avut loc deja, joi, la Palatul Victoria. Miniștrii demisionari ai PSD și-au delegat atribuțiile către secretari de stat de la PNL, USR sau UDMR. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a spus joi că nu știe câți secretari de stat are PSD dar că nu vor fi dați oameni afară, din ministere, „pe criterii politice".
Prim-ministrul Ilie Bolojan are nevoie să atragă 49 de voturi pentru a-și trece prin Parlament un nou Guvern, în timp ce PSD-ului condus de Sorin Grindeanu îi mai trebuie 110 voturi ca să-l demită pe premier, conform configurației la zi din Parlament. Odată cu depunerea în scris a demisiilor miniștrilor PSD, programată azi, începe numărătoarea inversă.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Un vulcan uriaș din Grecia despre care se credea că e stins a acumulat treptat magmă timp de 100.000 de ani
Vulcanul Methana situat la 50 km sud-vest de Atena a parut adormit timp de peste 100.000 de ani, fara sa erupa sau sa de ...
-
Se schimbă harta concediilor din această vară, din cauza războiului din Iran. Pentru ce țări s-au reorientat europenii
Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, creșterea prețului la combustibil și problemele de securitate influențeaza ...
-
„Manifestul" pro-Occident al Palantir îngrijorează criticii. Acuzații de "tehnofascism" pentru mega-compania lui Peter Thiel, apropiatul lui Musk și Trump
Manifestul Palantir a fost descris de critici drept „o amenințare existențiala pentru omenire, bazata pe inteligen ...
-
Peste o sută hoteluri de pe litoralul românesc au fost scoase la vânzare. Prețurile variază de la sute de mii de euro la peste 10 milioane de euro
Peste 100 de hoteluri de pe litoralul romanesc au fost scoase la vanzare inainte de startul sezonului estival, pe fondul ...
-
Cum să alegi un frigider inteligent - ce trebuie să știi despre tehnologia modernă
Astazi, tehnologia moderna transforma orice aspect al vieții cotidiene, inclusiv modul in care stocam și conservam alime ...
-
Chiar nu mai vede nimeni ce e fake?! Paradoxul de pe Wall Street - În plin război cu Iranul bursele marchează maxime istorice. Explicațiile reprezentantilor sistemului
Piețele financiare americane marcheaza noi maxime istorice, in ciuda tensiunilor globale dominate de conflictul dintre S ...
-
Premieră mondială: Marea Britanie interzice fumatul pe viață începând cu o întreagă generație
O țara europeana interzice fumatul și utilizarea țigarilor electronice. Masura vizeaza o importanta parte a populației. ...
-
Mircea Eliade - Profetism Românesc - Ortodoxia e Creștinismul autentic care dă un sens vieții
Mircea Eliade scria despre Profetismul Romanesc in 12 noiembrie 1927, dand definiția a ceea ce se ințelege cel mai exact ...
-
EARTH DAY: „România nu mai poate amâna!" - avertisment direct lansat la Palatul Parlamentului despre viitorul țării
București, 22 aprilie 2026 - Ziua Pamantului a fost marcata la București printr-un mesaj fara echivoc: timpul pentru ama ...
-
Expert pe energie - Cele 7 crize din spatele războiului din Iran
Blocajul prelungit al stramtorii Hormuz ar putea declanșa crize economice mondiale in lanț, pe langa petrol și prețul co ...
-
Prețurile pentru zboruri din Europa pe distanțe lungi au crescut cu peste 100 de dolari de pasager. Paris-New York crește cu 129 euro
Întreruperile aprovizionarii globale cu petrol din cauza razboiului din Iran au dus la o creștere a costului calat ...
-
Gay Pride Israel va fi cea mai mare paradă a homosexualilor din Orient și va ține 4 zile și are loc lângă Marea Moartă
Israelul va gazdui in luna iunie cel mai mare marș al homosexualilor din Orient. Pride Land iși propune sa transforme mi ...
-
6 lucruri pe care le face o sala de nunti premium pentru o nunta perfecta
Daca alegi o sala doar pentru ca „arata bine in poze", te pregatesti pentru un esec rasunator. In Iasi, sclipiciul ...
-
Bombardierii de la UE au aprobat împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina după ce Peter Magyar a dat undă verde din partea Ungariei
Uniunea Europeana a aprobat imprumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dupa ce Ungaria a dat unda verde proiec ...
-
COMUNICAT DE PRESĂ: SALROM depune proiectul GRAPH-SECURE cu un grant de 21,42 milioane de euro
SALROM depune la Innovation Fund proiectul GRAPH-SECURE, in parteneriat cu Institutul Geologic al Romaniei, Urban Scope ...
-
Narco-crimă în București: Un bărbat de 86 de ani și-a ucis iubita de 30 de ani cu cârja pe fondul consumului de droguri
Un caz grav petrecut intr-o locuința din Sectorul 3 a intrat in atenția anchetatorilor, dupa ce o femeie de 30 de ani a ...
-
Un raport secret dezvăluie un posibil accident major la Cernobîl în Ucraina
Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a avertizat miercuri faptul ca Rusia a lansat de mai multe ori drone ...
-
Planul Kalergi - Cifre record: Europa e invadată la propriu de peste 64 de milioane de imigranți
Numarul imigrantilor care locuiesc in Uniunea Europeana (UE) a ajuns la un nivel record de 64,2 milioane in 2025, cu apr ...
-
UE îi cere lui Peter Magyar să permită accesul copiilor la conținut legat de homosexualitate si schimbare de gen interzis de Viktor Orban
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis ca legislația adoptata de Budapesta in 2021, care restricționeaza accesul ...
-
Magia întunecată a lui Peter Thiel - Vrăjitorul din Silicon Valley invocă Anticristul ca să accelereze Apocalipsa
Peter Thiel nu are nevoie de robe negre, pentagrame sau sacrificii de capre la miezul nopții. Magia sa intunecata este m ...
-
Au apărut "Cutremure din Cer" înregistrate la nivel mondial și încă nu există o explicație plauzibilă a fenomenului. Ipoteza HAARP e din nou în atenție
În ianuarie 2024, centrul Alabama a inregistrat un varf de presiune de 38 de pascali. Evenimentul a declanșat apel ...
-
Încă un cercetător OZN a dispărut fără urmă după cei 11 experti de la NASA si Los Alamos
Mulți oameni din domeniile cercetarii conștiinței, studiilor OZN, istoriei alternative și spiritualitații urmaresc cu at ...
-
Isteria OZN continua la Washington: Un important membru al Congresului SUA invocă mesaje din Cartea lui Enoch
Membra Congresului SUA Anna Paulina Luna a incurajat recent oamenii sa citeasca Cartea lui Enoh, un text antic (apocrif ...
-
Un tablou declarat furat apare pe perete in spatele unei imagini cu Volodimir Zelenksy. Valoarea este de aproximativ 3 milioane de euro
Un tablou declarat furat de la un renumit muzeu de arta apare intr-o imagine a BBC cu o interventie a lui Volodimir Zele ...
-
Ultimul semnal de alarmă pentru viitor: România este chemată la responsabilitate
De Ziua Pamantului, la Palatul Parlamentului, are loc evenimentul „Earth Day - The Day After Tomorrow", un moment ...
-
Europa își face propriul „Project Maven". Franța vrea să rupă dependența de SUA cu un program militar AI de ultimă generație
Franța intra decisiv in cursa tehnologica pentru razboiul viitorului, mizand pe un program militar bazat pe inteligența ...
-
Următoarea fază va fi un război mai mare și mai intens. Piețele globale vor intra în colaps mult mai rapid!
Autor: Alastair Crooke Intram intr-o noua etapa a acestui razboi impotriva Iranului. S-ar putea sa nu fie ceea ce mulți ...
-
Arma Psihotronică e din ce în ce mai folosită în războiul psihic la distanță și e coordonata de AI: Nimeni nu va mai gandi cu propriul creier in maximum 5 ani!
Armele psihotronice sunt capabile sa controleze comportamentul populatiei, sa le altereze serios psihicul si chiar sa pr ...
-
Proiect: Rusia va construi o centrală nucleară pe Lună
Șeful corporației de stat Rosatom, Aleksei Lihaciov, a declarat ca specialiștii gigantului pe care il conduce analizeaza ...
-
Raed Arafat e audiat la DNA de procurorii militari în legătură cu achiziția unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a fost citat la DNA, secția militara și este audiat intr- ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu