Patentul US6506148B2: Manipularea sistemului nervos prin câmpuri electromagnetice de la monitoarele de computer

Efecte fiziologice au fost observate la un subiect uman ca răspuns la stimularea pielii cu câmpuri electromagnetice slabe, care sunt pulsate cu anumite frecvențe apropiate de ½ Hz sau 2,4 Hz, astfel încât să excite o rezonanță senzorială. Multe monitoare de computer și tuburi TV, atunci când afișează imagini pulsate, emit câmpuri electromagnetice pulsate cu amplitudini suficiente pentru a provoca o astfel de excitație.

Prin urmare, este posibil să manipulezi sistemul nervos al unui subiect prin imagini pulsate afișate pe un monitor de computer sau un televizor din apropiere. Pentru aceasta din urmă, pulsarea imaginii poate fi încorporată în materialul programului sau poate fi suprapusă prin modularea unui flux video, fie ca semnal RF, fie ca semnal video. Imaginea afișată pe un monitor de computer poate fi pulsată eficient printr-un program simplu de calculator. Pentru anumite monitoare, câmpuri electromagnetice pulsate capabile să excite rezonanțe senzoriale în subiecții din apropiere pot fi generate chiar și atunci când imaginile afișate sunt pulsate cu o intensitate subliminală.

Invenția se referă la stimularea sistemului nervos uman printr-un câmp electromagnetic aplicat extern corpului. Un efect neurologic al câmpurilor electrice externe a fost menționat de Wiener (1958), într-o discuție despre gruparea undelor cerebrale prin interacțiuni nonliniare. Câmpul electric a fost aranjat pentru a oferi „o stimulare electrică directă a creierului". Wiener descrie câmpul ca fiind generat de o tensiune alternativă de 10 Hz și 400 V aplicată într-o cameră între tavan și podea. Brennan (1992) descrie în U.S. Pat. No. 5,169,380 un aparat pentru ameliorarea perturbărilor în ritmurile circadiene ale unui mamifer, în care un câmp electric alternativ este aplicat pe capul subiectului prin două electrozi plasați la o distanță mică de piele.

Un dispozitiv care implică un electrod de câmp, precum și un electrod de contact, este „Graham Potentializer" menționat de Hutchison (1991). Acest dispozitiv de relaxare folosește mișcare, lumină și sunet, precum și un câmp electric alternativ aplicat în principal pe cap. Electroda de contact este o bară metalică în contact ohmic cu picioarele goale ale subiectului, iar electroda de câmp este un cap de metal hemisferic plasat la câțiva centimetri de capul subiectului.

În aceste trei metode de stimulare electrică, câmpul electric extern este aplicat predominant pe cap, astfel încât curenții electrici sunt induși în creier în modul fizic guvernat de electrodinamică. Astfel de curenți pot fi evitați în mare măsură prin aplicarea câmpului nu pe cap, ci pe zone ale pielii departe de cap. Anumiți receptori cutanați pot fi apoi stimulați și aceștia ar oferi un semnal de intrare în creier pe căile naturale ale nervilor aferenți. S-a constatat că, într-adevăr, efecte fiziologice pot fi induse în acest mod de câmpuri electrice foarte slabe, dacă sunt pulsate cu o frecvență apropiată de ½ Hz. Efectele observate includ ptoză a pleoapelor, relaxare, somnolență, senzația de presiune într-un punct centrat pe marginea inferioară a sprâncenei, vederea unor modele în mișcare de culoare violet închis și galben-verzui cu ochii închiși, un zâmbet tonic, o senzație de tensiune în stomac, diaree bruscă și excitație sexuală, în funcție de frecvența precisă utilizată și de zona pielii la care este aplicat câmpul. Dependența bruscă de frecvență sugerează implicarea unui mecanism de rezonanță.

S-a constatat că rezonanța poate fi excitată nu doar de câmpuri electrice pulsate aplicate extern, așa cum se discută în brevetele U.S. Nos. 5,782,874, 5,899,922, 6,081,744 și 6,167,304, ci și de câmpuri magnetice pulsate, așa cum este descris în brevetele U.S. Nos. 5,935,054 și 6,238,333, de impulsuri slabe de căldură aplicate pe piele, așa cum se discută în brevetele U.S. Nos. 5,800,481 și 6,091,994, și de impulsuri acustice subliminale, așa cum este descris în brevetul U.S. No. 6,017,302. Deoarece rezonanța este excitată prin căi senzoriale, este numită rezonanță senzorială. În plus față de rezonanța de aproximativ ½ Hz, a fost găsită o rezonanță senzorială aproape de 2,4 Hz. Aceasta din urmă este caracterizată prin încetinirea anumitor procese corticale, așa cum este discutat în brevetele '481, '922, '302, '744, '944 și '304.

Excitarea rezonanțelor senzoriale prin impulsuri slabe de căldură aplicate pe piele oferă un indiciu despre ceea ce se întâmplă neurologic. Receptorii cutanati de detectare a temperaturii sunt cunoscuți pentru a se activa spontan. Aceste nervuri generează impulsuri oarecum aleatorii în jurul unei rate medii care depinde de temperatura pielii. Pulsurile slabe de căldură livrate periodic la nivelul pielii vor provoca, prin urmare, o ușoară modulație de frecvență (fm) în modelele de impulsuri generate de nervi. Deoarece stimularea prin alte modalități senzoriale produce efecte fiziologice similare, se crede că modularea frecvenței tiparelor spontane de impulsuri neuronale aferente are loc și acolo.

Este instructiv să aplicăm această noțiune la stimularea prin impulsuri de câmp electric slab administrate pielii. Câmpurile generate extern induc impulsuri de curent electric în țesutul subiacente, dar densitatea curentului este mult prea mică pentru a provoca activarea unui nerv altfel liniștit. Cu toate acestea, în experimentele cu receptori de întindere adaptativi ai racului, Terzuolo și Bullock (1956) au observat că câmpurile electrice foarte mici pot fi suficiente pentru a modula activitatea nervilor deja activi. O astfel de modulare poate apărea în stimularea câmpului electric aflată în discuție.

O înțelegere suplimentară poate fi obținută prin luarea în considerare a sarcinilor electrice care se acumulează pe piele ca urmare a curenților de țesut induși. Ignorând termodinamica, s-ar aștepta ca sarcinile de polarizare acumulate să fie restricționate strict la suprafața exterioară a pielii. Dar densitatea sarcinii este cauzată de un ușor exces de ioni pozitivi sau negativi, iar mișcarea termică distribuie ionii printr-un strat subțire. Aceasta implică faptul că câmpul electric aplicat extern pătrunde de fapt pe o distanță scurtă în țesut, în loc să se oprească brusc la suprafața exterioară a pielii. În acest mod, o fracțiune considerabilă a câmpului aplicat poate fi adusă în contact cu unele terminații nervoase cutanate, astfel încât o ușoară modulație de tipul celei observate de Terzuolo și Bullock poate apărea cu adevărat.

Efectele fiziologice menționate sunt observate doar atunci când intensitatea câmpului electric pe piele se află într-un anumit interval, numit fereastra de intensitate eficace. Există, de asemenea, un efect de masă, în sensul că câmpurile mai slabe sunt suficiente atunci când câmpul este aplicat pe o zonă mai mare a pielii. Aceste efecte sunt discutate în detaliu în brevetul '922.

Deoarece impulsurile spontane ale nervilor sunt destul de aleatorii și modularea frecvenței induse de câmpul pulsatoriu este foarte superficială, raportul semnal-zgomot (S/N) pentru semnalul fm conținut în trenurile de impulsuri de-a lungul nervilor aferenți este atât de mic încât recuperarea semnalului fm dintr-o singură fibră nervoasă este imposibilă. Dar aplicarea câmpului pe o zonă mare a pielii provoacă stimularea simultană a multor nervi cutanați, iar modularea fm devine astfel coerentă de la un nerv la altul. Prin urmare, dacă semnalele aferente sunt cumva sumate în creier, modulațiile fm se adaugă în timp ce impulsurile de la diferite nervi se amestecă și se împletesc. În acest mod, raportul semnal/zgomot poate fi crescut printr-un procesare neurală adecvată. Subiectul este discutat în detaliu în brevetul '874. O altă creștere a sensibilității se datorează implicării unui mecanism de rezonanță, în care oscilații considerabile ale circuitului neural pot rezulta din excitații slabe.

Un efect fiziologic ușor detectabil al unei rezonanțe senzoriale de ½ Hz excitate este ptoza pleoapelor. Așa cum este discutat în brevetul '922, testul de ptosis implică mai întâi închiderea ochilor aproximativ pe jumătate. Menținând această poziție a pleoapelor, ochii sunt rulați în sus, renunțând la controlul voluntar al pleoapelor. Poziția pleoapelor este apoi determinată de starea sistemului nervos autonom. În plus, presiunea exercitată asupra globilor oculari de pleoapele parțial închise crește activitatea parasimpatică. Poziția pleoapei devine astfel oarecum labile, manifestată printr-un ușor tremur. Starea labile este sensibilă la schimbări foarte mici în starea autonomică. Ptoza influențează măsura în care pupila este acoperită de pleoapă și, prin urmare, câtă lumină este admisă în ochi. Prin urmare, adâncimea ptozei este observată de subiect și poate fi evaluată pe o scară de la 0 la 10.

În stadiile inițiale ale excitației rezonanței senzoriale de ½ Hz, se detectează o derivație descendentă în frecvența ptozei, definită ca frecvența de stimulare pentru care se obține ptosa maximă. Se crede că această derivație este cauzată de schimbările în mediul chimic al circuitelor neuronale rezonante. Se crede că rezonanța cauzează perturbări ale concentrațiilor chimice undeva în creier, iar aceste perturbări se răspândesc prin difuzie la circuitele rezonatoare din apropiere. Acest efect, numit „detuning chimic”, poate fi atât de puternic încât ptoza să fie complet pierdută atunci când frecvența de stimulare este menținută constantă în etapele inițiale ale excitației. Deoarece stimularea iese oarecum din armonie, rezonanța scade în amplitudine și detunarea chimică se diminuează în cele din urmă. Acest lucru face ca frecvența ptozei să se deplaseze înapoi în sus, astfel încât stimularea să fie mai bine acordată și ptoza să poată dezvolta din nou. Ca urmare, pentru frecvențe de stimulare fixe într-un anumit interval, ptoza cicluază lent cu o frecvență de câteva minute. Subiectul este discutat în brevetul '302.

Frecvențele de stimulare la care apar efecte fiziologice specifice depind oarecum de starea sistemului nervos autonom și, probabil, și de starea endocrină. Câmpurile magnetice slabe care sunt pulsate cu o frecvență de rezonanță senzorială pot induce aceleași efecte fiziologice ca și câmpurile electrice pulsate. Spre deosebire de acestea, însă, câmpurile magnetice pătrund în țesutul biologie cu o forță aproape neschimbată. Curentii de Eddy din tesut conduc sarcini electrice catre piele, unde distributiile de sarcina sunt supuse unei estompari termice intr-un mod similar cu stimularea prin camp electric, astfel incat sa se dezvolte aceleasi efecte fiziologice. Detaliile sunt discutate în brevetul '054.

Monitoarele de computer și monitoarele TV pot fi făcute să emită câmpuri electromagnetice slabe de frecvență joasă pur și simplu prin pulsarea intensității imaginilor afișate. Experimentele au arătat că rezonanța senzorială de ½ Hz poate fi excitată în acest mod la un subiect aflat în apropierea monitorului. Rezonanța senzorială de 2,4 Hz poate fi, de asemenea, excitată în acest mod. Prin urmare, un monitor TV sau un monitor de computer poate fi folosit pentru a manipula sistemul nervos al persoanelor din apropiere. Implementările invenției sunt adaptate la sursa fluxului video care conduce monitorul, fie că este vorba de un program de computer, o transmisie TV, o bandă video sau un disc video digital (DVD).

Pentru un monitor de computer, impulsurile de imagine pot fi produse de un program de computer adecvat. Frecvența impulsurilor poate fi controlată prin intermediul tastaturii, astfel încât subiectul să se poată acorda la o frecvență de rezonanță senzorială individuală. Amplitudinea impulsului poate fi controlată în acest mod. Un program scris în Visual Basic(R) este deosebit de potrivit pentru utilizarea pe computere care rulează sistemul de operare Windows 95(R) sau Windows 98(R). Structura unui astfel de program este descrisă. Producerea impulsurilor periodice necesită o procedură de temporizare precisă. O astfel de procedură este construită din funcția GetTimeCount disponibilă în Interfața de Programare a Aplicațiilor (API) a sistemului de operare Windows, împreună cu o procedură de extrapolare care îmbunătățește precizia temporizării.

Variabilitatea impulsurilor poate fi introdusă prin software, cu scopul de a împiedica obișnuința sistemului nervos cu stimularea câmpului, sau atunci când frecvența de rezonanță precisă nu este cunoscută. Variabilitatea poate fi o variație pseudo-aleatorie într-un interval îngust sau poate lua forma unei variații de frecvență sau amplitudine în timp. Variabilitatea pulsului poate fi sub controlul subiectului. Programul care face ca un monitor să afișeze o imagine pulsantă poate fi rulat pe un computer de la distanță care este conectat la computerul utilizatorului printr-un link; acesta din urmă poate face parte parțial dintr-o rețea, care poate fi Internetul.

Pentru un monitor TV, pulsarea imaginii poate fi inerentă fluxului video pe măsură ce curge de la sursa video, sau fluxul poate fi modulat astfel încât să suprapună pulsarea. În primul caz, o transmisie TV în direct poate fi aranjată pentru a avea caracteristica încorporată pur și simplu prin pulsarea ușoară a iluminării scenei care este transmisă. Această metodă poate fi, desigur, folosită și la realizarea filmelor și la înregistrarea casetelor video și a DVD-urilor.

Benzile video pot fi editate astfel încât să suprapună pulsarea prin intermediul hardware-ului de modulare. Se discută un modulator simplu în care semnalul de luminanță al video-ului compozit este pulsator fără a afecta semnalul de cromă. Același efect poate fi introdus la nivelul consumatorului, prin modularea fluxului video produs de sursa video. Un DVD poate fi editat prin software, introducând variații de tip puls în semnalele digitale RGB. Pulsurile de intensitate a imaginii pot fi suprapuse pe ieșirea video analogică componentă a unui player DVD prin modularea componentei semnalului de luminanță. Înainte de a intra în televizor, un semnal de televiziune poate fi modulat astfel încât să provoace pulsarea intensității imaginii prin intermediul unei linii de întârziere variabile conectată la un generator de impulsuri.

Anumite monitoare pot emite impulsuri de câmp electromagnetic care excită o rezonanță senzorială într-un subiect aflat în apropiere, prin impulsuri de imagine atât de slabe încât devin subliminale. Acest lucru este nefericit, deoarece deschide o cale pentru aplicarea răutăcioasă a invenției, prin care oamenii sunt expuși fără să știe manipulării sistemelor lor nervoase în scopuri ale altora. O astfel de aplicare ar fi neetică și, desigur, nu este recomandată. Este menționat aici pentru a alerta publicul cu privire la posibilitatea abuzului ascuns care poate apărea în timp ce este online, sau în timp ce vizionează televizorul, un videoclip sau un DVD.

În interesul publicului, trebuie să știm distanțele de vizionare la care un televizor cu imagini pulsate subliminal poate provoca excitația rezonanțelor senzoriale. O explorare aproximativă este raportată aici, care poate servi ca punct de plecare pentru lucrări ulterioare. Explorarea este limitată la estimarea celei mai mari distanțe z=zmax de-a lungul liniei centrale a televizorului de 30″ la care emisiile de pe ecran pot excita rezonanța de ½ Hz, așa cum a fost determinat prin testul de ptoză.

Televizorul trebuie să afișeze o imagine care suferă pulsarea subliminală standard, așa cum a fost definită mai sus. Cel mai bine ar fi să efectuați acest test cu televizorul de 30″ pe care imaginile subliminal pulsate sunt produse prin intermediul unui videoclip.

Testul de ptoză a fost efectuat cu o sursă de câmp electric pulsatoriu constând dintr-o mică electrozi dublu împământat de tipul discutat în brevetul '874. Dublul a fost alimentat cu o tensiune sinusoidală de amplitudine 10 V, iar centrul de masă al subiectului a fost situat pe linia mediană a dublului la o distanță z=zd=323 cm.

S-a considerat important să se folosească o undă sinusoidală, deoarece aceasta ar fi forma de impuls „comercială” preferată, care permite amplitudini mai mari ale impulsurilor fără a fi observate. Singurul generator de undă sinusoidală disponibil cu tensiunea necesară era un oscilator cu un control al frecvenței destul de grosier, care nu poate fi setat cu precizie, deși frecvența este destul de stabilă și poate fi măsurată cu exactitate.

Subiectul a experimentat mai multe cicluri de ptoză de intensitate moderată, începând cu 8 minute după începerea experimentului. Distanța zmax a fost determinată la care tubul TV de 30″ cu amplitudinea impulsului de intensitate a imaginii de 1% produce un câmp electric cu o amplitudine a impulsului de 7,9 mV/m, de-a lungul liniei centrale a ecranului. Se găsește zmax=362,9 cm.

Cu toate acestea, experimentul și teoria discutate arată că rezonanța senzorială de ½ Hz poate fi excitată la această distanță mare, prin pulsarea subliminală a intensității imaginii. Desigur, excitația apare și pentru o gamă de distanțe de vizionare mai mici. Astfel, este evident că sistemul nervos uman poate fi manipulat de emisiile de pe ecran provenite din pulsațiile subliminale ale imaginilor TV.