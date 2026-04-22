Gay Pride Israel va fi cea mai mare paradă a homosexualilor din Orient și va ține 4 zile și are loc lângă Marea Moartă

Israelul va găzdui în luna iunie cel mai mare marș al homosexualilor din Orient. Pride Land își propune să transforme mijlocul Deșertului Iudeii într-un oraș colorat al homosexualilor în perioada 1-4 iunie, informează Jerusalem Post.

„Pride Land nu este doar un alt festival", a declarat principalul producător și inițiator al festivalului, Aaron Cohen, „este cel mai mare lucru pe care l-am făcut aici."

Evenimentul își propune să creeze o experiență altfel decât petrecerile sau spectacolele obișnuite, vizând un spațiu viu 24 de ore pe zi, cu 15 hoteluri, petreceri pe plajă și o arenă centrală de spectacole, toate funcționale non-stop.

Pride Land va avea zone de relaxare, precum și zone pentru familii de homosexuali, cu activități pentru copii, ateliere pentru familii și evenimente personalizate.

Organizatorii speră să creeze un „Oraș al homosexualilor multigenerațional".

„Am ales să creștem", a adăugat Cohen. „Să facem o investiție de milioane, să cumpărăm hoteluri întregi pentru 4 zile și să construim un oraș de la zero în mijlocul deșertului", a mai spus el.

"Acesta nu este doar un eveniment LGBT. Își propune să evidențieze regiunea Mării Moarte ca destinație permanentă pentru turiștii LGBT, subliniind faptul că Gay Pride în Israel se extinde dincolo de Tel Aviv", afirmă organizatorii.

Promovarea evenimentului pe contul oficial X al Israelului a provocat reacții negative pe rețelele de socializare, inclusiv din partea creștinilor care au considerat că locația evenimentului homosexualilor reprezintă un afront la adresa lui Dumnezeu și o batjocură la adresa Bibliei.

Unii utilizatori au scris că regiunea sudică a Mării Moarte a fost considerată locul Sodomei și Gomorei și al celorlalte orașe din câmpie pe care Dumnezeu le-a distrus cu foc și pucioasă din cauza perversiunilor sexuale.

„De ce aici? Îl batjocoresc pe Dumnezeu", a spus părintele Michael Lillie, preot la Biserica Ortodoxă Nașterea lui Hristos din Youngstown, Ohio.

Comentatoarea Josie Glabach a preluat afirmația lui Lillie, scriind: „Din ruinele Sodomei și Gomorei, ni se amintește încă o dată de ce Gay Pride este un păcat mortal. Aceasta este o batjocură la adresa lui Dumnezeu."

„Acest lucru se întâmplă în ciuda restricțiilor de război?", a întrebat influencerul conservator Jack Posobiec.