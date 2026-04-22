COMUNICAT DE PRESĂ: SALROM depune proiectul GRAPH-SECURE cu un grant de 21,42 milioane de euro

SALROM depune la Innovation Fund proiectul GRAPH-SECURE, în parteneriat cu Institutul Geologic al României, Urban Scope și Disa Technologies (SUA) - grant solicitat: 21,42 milioane euro Prima implementare la scară industrială a tehnologiei HPSA pentru decarbonizarea extracției și procesării primare a grafitului la Baia de Fier (Gorj), în cadrul apelului INNOVFUND-2025-NZT-GENERAL-MSP

Societatea Națională a Sării S.A. (SALROM) anunță depunerea, în calitate de coordonator, a proiectului GRAPH-SECURE - EU-GraphiteSecure: Implementation of HPSA Technology for Decarbonisation of Strategic Graphite Extraction and Primary Processing at Baia de Fier (ID propunere: 101346334), în cadrul apelului INNOVFUND-2025-NZT-GENERAL-MSP al Fondului pentru Inovare (Innovation Fund) al Comisiei Europene. Proiectul, cu un grant total solicitat de 21.420.000 euro, își propune să transforme zăcământul de grafit de la Baia de Fier (județul Gorj) într-o sursă internă, trasabilă și cu amprentă redusă de CO₂ de materii prime critice și strategice pentru industria europeană a bateriilor, oțelului verde și apărării, în concordanță deplină cu Regulamentul (UE) 2024/1252 - Critical Raw Materials Act și cu obiectivele Pactului Verde European.

Proiectul reunește un consorțiu public-privat, româno-american, construit în jurul complementarității competențelor - titular de licență minieră, cercetare geologică națională, expertiză tehnică în proiectare industrială și deținător al tehnologiei inovative.

GRAPH-SECURE înseamnă prima instalație industrială din Uniunea Europeană care aplică tehnologia HPSA pentru procesarea primară a grafitului natural, cu o capacitate proiectată de prelucrare a circa 120.000 tone/an de minereu și obținerea unui concentrat de înaltă puritate destinat filierei europene a bateriilor Li-ion și altor utilizări strategice. Prin înlocuirea procedeelor convenționale de flotație cu reactivi chimici, tehnologia HPSA reduce semnificativ amprenta de carbon, consumul de apă și generarea de deșeuri pe întregul flux.

▪ Securitate europeană a materiilor prime critice. Acoperirea unei părți din cererea europeană de grafit natural cu material produs intern, trasabil și conform standardelor ESG, în linie directă cu țintele CRMA - 10% extracție, 40% procesare, 25% reciclare până în 2030.

▪ Decarbonizare demonstrabilă. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră asociate procesării primare a grafitului, ca element-cheie de eligibilitate în apelul Net Zero Technologies al Fondului pentru Inovare.

▪ Tranziție justă în Gorj. Crearea de locuri de muncă de înaltă calificare și reconversie profesională pentru lucrătorii din zona Văii Jiului și Gorjului, în cadrul strategic al Just Transition Gorj și al Mecanismului pentru o Tranziție Justă.

▪ Transfer tehnologic Europa - SUA. Introducerea pe continent a unei tehnologii americane de vârf, cu construirea unor competențe locale durabile în operare, mentenanță și dezvoltare ulterioară.

▪ Model replicabil. GRAPH-SECURE devine un blueprint european pentru procesarea primară cu amprentă redusă a altor materii prime critice - un reper metodologic pentru proiecte viitoare finanțate prin Innovation Fund sau prin platforma STEP.

■ Integrarea în gândirea strategică a celor patru proiecte existente

GRAPH-SECURE nu este un demers izolat. Este veriga care închide lanțul valoric integrat al grafitului românesc, pe care SALROM îl construiește metodic împreună cu partenerii săi. Cele patru proiecte formează un portofoliu coerent - de la extracție, la procesare primară, la valorificare avansată și economie circulară:

▪ Proiectul 1 - Extracția grafitului la Baia de Fier (aprobat, martie 2025). Reluarea exploatării perimetrului Baia de Fier pe baza licenței SALROM, cu modernizarea infrastructurii miniere și certificarea rezervelor UNFC. Acest proiect asigură fluxul de minereu care va alimenta instalația HPSA propusă prin GRAPH-SECURE.

▪ Proiectul 2 - Procesare de grafit pentru baterii - Battery-Grade Graphite Processing (CRM.100209, în evaluare). Instalație de purificare avansată și sferoidizare a grafitului natural pentru obținerea de material de calitate anodică pentru bateriile Li-ion. GRAPH-SECURE furnizează concentratul intermediar pentru această a doua treaptă de rafinare, consolidând lanțul valoric până la produsul final.

▪ Proiectul 3 - Tailings-to-Green Baia de Fier (CRM.100214, în evaluare). Valorificarea circulară a haldelor și sterilelor istorice, cu recuperarea materiilor prime și închiderea ecologică a amplasamentelor miniere. Proiectul întregește abordarea "zero-waste mining", tratând fluxul secundar pe care HPSA îl optimizează în procesarea primară.

Împreună, cele patru proiecte transformă Baia de Fier într-un hub european integrat al grafitului — de la resursă geologică certificată până la material strategic livrat industriei europene de baterii, cu o amprentă de mediu fundamental redusă și cu valoare adăugată păstrată în România. Este traducerea operațională a mandatului strategic al SALROM: să transforme resursele minerale ale României într-un pilon al securității economice și al tranziției verzi europene.

„GRAPH-SECURE este momentul în care strategia devine infrastructură. Avem licența, avem zăcământul certificat, avem partenerii tehnologici și avem un cadru european care răsplătește decarbonizarea reală. Prin acest proiect, România își asumă un rol activ - nu doar de furnizor de resurse, ci de co-arhitect al securității europene a materiilor prime critice. Investiția de 21,42 milioane de euro solicitată Fondului pentru Inovare va genera o instalație industrială unică în Europa, locuri de muncă de înaltă calificare în Gorj și un model replicabil pentru întreg continentul.” a declarat Constantin-Dan DOBREA, Directorul general al SNS S.A.

GRAPH-SECURE este calibrat să producă un efect măsurabil pe trei planuri convergente. La nivel european, proiectul contribuie direct la țintele Critical Raw Materials Act pentru grafit natural - materie primă strategică pentru bateriile Li-ion, oțelul verde și aplicațiile de apărare - prin crearea unei capacități interne de procesare primară cu amprentă scăzută de CO₂, reducând dependența de importuri extra-europene. La nivel național, România își consolidează poziția de furnizor credibil de materii prime critice atât pentru industria românească, cât și pentru cea europeană, valorificând un zăcământ cu rezerve certificate UNFC și transformând o resursă geologică într-un activ economic de interes strategic. La nivel local, în județul Gorj, proiectul aduce investiții directe, locuri de muncă tehnice de înaltă calificare și un vector real de reconversie industrială în cadrul Mecanismului pentru o Tranziție Justă - transformând o zonă marcată de declinul mineritului de cărbune într-un pol al tehnologiilor curate de procesare.

Director General al SNS S.A.

Constantin-Dan DOBREA