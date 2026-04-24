Un militar american a pariat pe capturarea lui Maduro și s-a îmbogățit. Apoi a fost arestat

Un soldat al forțelor speciale americane implicat în capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro a fost arestat și acuzat că ar fi pariat pe acea operațiune, ceea ce i-a adus profituri de 400.000 de dolari. ABC News a relatat pentru prima dată arestarea de joi.

Conform unui rechizitoriu publicat joi, sergentul major Gannon Ken Van Dyke a deschis un cont la sfârșitul lunii decembrie pe Polymarket, una dintre cele mai cunoscute piețe de predicții. El a pariat aproximativ 32.000 de dolari că Maduro va fi „eliminat" până în ianuarie. Pariul era puțin probabil.

Dar Van Dyke a fost implicat în planificarea și executarea Operațiunii Absolute Resolve, susțin procurorii, și a avut acces la informații clasificate înainte de a plasa pariul. Câștigurile sale, deși anonime, au atras atenția forțelor de ordine aproape imediat.

Van Dyke, un soldat activ staționat la Fort Bragg, se confruntă cu cinci acuzații penale pentru furt și utilizare abuzivă a informațiilor guvernamentale confidențiale, furt și fraudă. El va apărea pentru prima dată în instanță în Carolina de Nord. Nu a fost inclus niciun avocat pentru el pe lista de procese.

Se presupune că ar fi plasat 13 pariuri între 27 decembrie și 2 ianuarie, ultimul fiind cu câteva ore înainte de capturarea din timpul nopții. Procurorii au declarat că Van Dyke și-a trimis profiturile de peste 400.000 de dolari într-un seif de criptomonede străin înainte de a le depune într-un cont de brokeraj online.

Un sergent-major în Armată este un subofițer superior, considerat un lider tactic cheie și expert tehnic, care servește ca subofițer principal, de obicei la nivel de batalion al Armatei. Subofițerii superiori sunt adesea considerați pentru stabilirea și menținerea standardelor pentru soldații mai tineri din unitate.

„Cei cărora li s-a încredințat sarcina de a proteja secretele națiunii noastre au datoria de a-i proteja pe ei și pe membrii forțelor noastre armate și de a nu folosi aceste informații pentru câștig financiar personal", a declarat Jay Clayton, procurorul american pentru Districtul Sudic din New York.

Van Dyke a fost fotografiat imediat după operațiune - și din momentul în care și-a plasat ultimul pariu - pe „ceea ce pare a fi puntea unei nave pe mare, la răsăritul soarelui, purtând uniformă militară americană și purtând o pușcă, stând alături de alte trei persoane purtând uniformă militară americană", se arată în documentele instanței.

Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures cu Mărfuri a depus joi o plângere similară împotriva lui Van Dyke, solicitând restituirea, restituirea de mărfuri și sancțiuni pecuniare civile.

CNN a relatat luna trecută că procurorii federali investighează tranzacția cu Maduro, potrivit unei persoane familiarizate cu cazul. Șefii unității de fraudă cu valori mobiliare și mărfuri de la biroul procurorului american din Manhattan s-au întâlnit cu reprezentanți la Polymarket luna trecută.

După plasarea pariurilor, armata americană a lansat o operațiune secretă care l-a extrădat pe Maduro din palatul prezidențial din Caracas, o captură peste noapte, în timp ce era supus unui foc intens. Maduro a fost transportat la New York pentru a se confrunta cu acuzații federale legate de trafic de droguri. El a pledat nevinovat.

Polymarket a declarat într-o postare pe X: „Când am identificat un utilizator care tranzacționa informații guvernamentale clasificate, am sesizat problema către Departamentul de Justiție și am cooperat cu ancheta lor. Tranzacțiile cu informații privilegiate nu au ce căuta pe Polymarket. Arestarea de astăzi este o dovadă că sistemul funcționează."

Tranzacționarea pe piețele de predicții a explodat în ultimul an, utilizatorii cheltuind acum câteva miliarde de dolari în fiecare săptămână pe astfel de site-uri.

Legislatorii din Congres au introdus peste o duzină de noi proiecte de lege în acest an pentru a reglementa în continuare piețele de predicții. Unele dintre proiectele de lege, care au câștigat sprijin bipartizan, ar înăspri pedepsele împotriva oficialilor guvernamentali care se implică în tranzacții cu informații privilegiate.

Trump a declarat reporterilor joi că este îngrijorat de tendința tot mai mare de a paria pe evenimente geopolitice. Întrebat despre acuzațiile aduse soldatului american, președintele a spus că nu este familiarizat cu detaliile incidentului, dar l-a comparat cu cel al lui Pete Rose, liderul hit-urilor din toate timpurile din baseball.

„E ca și cum Pete Rose ar paria pe propria echipă", a spus Trump, referindu-se la regretatul jucător de baseball căruia i s-a interzis accesul la baseball pentru jocuri de noroc.

Întrebat dacă este îngrijorat de pariurile legate de războiul cu Iranul, Trump a spus că este o problemă globală.

„Ei bine, cred că întreaga lume, din păcate, a devenit un fel de cazinou", a spus Trump, adăugând că astfel de pariuri se întâmplă „în toată lumea și în fiecare loc unde se fac aceste lucruri de pariat".

„Acum, cred că nu sunt mulțumit de asta", a concluzionat el.

Administrația Trump a aprobat anul trecut ca Polymarket să înceapă să ofere tranzacții pentru clienții americani, dar site-ul său orientat către SUA nu este încă complet operațional. Tranzacțiile legate de Maduro au avut loc pe site-ul internațional foarte popular al Polymarket.

Site-ul respectiv operează în afara reglementărilor americane - acesta fiind modul în care poate oferi piețe legate de război, ceea ce este ilegal conform legii federale. Însă experții spun că americanii pot accesa cu ușurință site-ul offshore cu o rețea privată virtuală sau VPN.

Există o dezbatere în industria pieței de predicții cu privire la rolul persoanelor din interior pe piețele de predicții. Unii experți văd aceste piețe ca un vehicul prin care informațiile circulă mai liber de la persoanele din interior către publicul larg.

Întrebat despre riscurile tranzacțiilor cu informații privilegiate, CEO-ul Polymarket a declarat pentru Axios în noiembrie că este „super tare" faptul că platforma sa „creează acest stimulent financiar pentru ca oamenii să divulge informațiile pieței", inclusiv persoanele din interior.

Polymarket a lansat noi reguli în martie, pentru a „clarifica trei categorii principale de conduită interzisă în ceea ce privește tranzacțiile cu informații privilegiate".

Aceștia au interzis tranzacțiile bazate pe informații pe care utilizatorii erau obligați prin lege să le păstreze confidențiale și tranzacțiile bazate pe sfaturi de la cineva cu aceeași obligație. De asemenea, au spus că persoanele aflate „într-o poziție de autoritate sau influență" care să afecteze rezultatul unui eveniment nu pot participa la nicio piață conexă.