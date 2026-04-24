Deocamdată la Iași s-au dat 300.000 de dolari pentru macheta unui computer cuantic IBM. Modelul real e promis abia în toamnă

Ceea ce se vede in poză este o machetă de 300.000 de dolari realizata cu sprijin de la consiliul local Iași. Bani dați oficial printr-o firmă pentru modelul 1:1 al unui calculator cuantic. Calculatorul în sine costă aproximativ 80.000.000 de dolari și ar urma să fie adus la Iași în toamnă, promit șefii Freya, mediatorii intre autoritatile din localitate si firma IBM.

Un calculator cuantic IBM mai există într-un singur loc în Europa, la Berlin, iar accesul la el e sever restricționat (în traducere, e folosit in scopuri militare). La Iasi însă computerul cuantic are declarat scop științific (9 universități din țară vor avea acces gratuit iar mii de studenți și elevi vot putea folosi tehnologia "Star Wars"). Motivul este "potențialul uman extraordinar al Iașului si al întregii zone", după cum anunță firma intermediatoare.

"Aducerea la Iași a unui asemenea calculator este o șansă colosală pentru oraș", spu autoritatile locale in comunicate de presă. Un asemenea computer poate rezolva în câteva ore cercetări care durează in mod normal ani. Proiectul Freya poate face pentru Iași un salt uriaș". Pe de altă parte sunt numeroase voci opozante din consiliul local care se intreabă de ce avea nevoie a treia localitate ca marime din tara de un astfel de proiect costisitor si daca nu cumva realizarea machetei de 300.000 de dolari nu s-a facut pe "dedicatie".

Lăsând la o parte certurile locale, trebuie spus că investitia - daca va ajunge la final - va fi foarte importanta pentru intreaga Românie, nu numai pentru Iasi. FreeYa Mind Campus - cum spuneam - a semnat contractul cu IBM pentru livrarea unui calculator cuantic la Iași. Acordul a fost semnat în cadrul unui eveniment care s-a desfășurat în Capitală: compania ieșeană are încheiate parteneriate pentru utilizarea sistemului cu universități și centre de cercetare din Iași, București, Timișoara și Cluj. IBM Quantum System Two este o platformă modulară de calcul cuantic dezvoltată de IBM, concepută pentru utilizare reală în cercetare și industrie, nu doar experimentală.

„Impactul acestei tehnologii începe deja să se contureze, existând domenii în care este utilizată la nivel incipient, în cercetare. Pe măsură ce va fi implementată treptat, este de așteptat ca, în următorii 3-4 ani, să fie folosită tot mai frecvent, în special în sisteme hibride care combină tehnologiile cuantice, inteligența artificială și calculul clasic", a declarat Cristian Berariu, director al companiei care aduce sistemul cuantic la Iași.

El a adăugat că diferența majoră față de tehnologia clasică binară este că sistemele cuantice procesează informația diferit, ceea ce duce la algoritmi complet diferiți față de cei clasici. „Orice specialist în IT, programator sau automatist, cu siguranță va avea nevoie de cel puțin 6-12 luni pentru a încerca să gândească algoritmi în tehnologie cuantică", a mai spus Berariu.

Potrivit acestuia, partenerii FreeYa Mind Campus au deja acces remote la tehnologie de circa 18 luni. „Faptul că tehnologia va fi prezentă în curând în fizic în Iași și în România ne va ajuta să păstrăm cât mai mulți copii acasă și să învățăm să gândească din ce în ce mai mult în sisteme hibride, AI, clasic, quantum", a conchis Cristian Berariu.

Unul dintre partenerii FreeYa Mind Campus este Universitatea Politehnica din București. Rectorul Mihnea Costoiu, prezent la evenimentul de la Hotel InterContinental, a subliniat că miza reală a aducerii computerului cuantic la Iași nu este doar tehnologia în sine, ci construirea unui ecosistem capabil să o susțină. Potrivit acestuia, astfel de investiții presupun nu doar putere de calcul, ci și formarea unei resurse umane specializate, într-un domeniu care depășește nivelul obișnuit de pregătire chiar și pentru absolvenți de Automatică sau Electronică.

Costoiu subliniază că România încearcă să recupereze decalajul prin dezvoltarea unor structuri complementare (hub-uri de inteligență artificială, semiconductori și rețele de quantum computing) care, împreună, pot crea un cadru coerent pentru cercetare avansată. În acest context, amplasarea infrastructurii la Iași este considerată relevantă pentru echilibrarea dezvoltării la nivel național și pentru consolidarea colaborării între marile centre universitare.

„Nu este chiar un automobil simplu pe care să-l învățăm tot, este foarte multă nevoie de matematică, de fizică, de oameni care să înțeleagă ceea ce nu este predat sau nu este înțeles în mod uzual", a punctat rectorul UPB. Pe fondul discuțiilor despre exodul specialiștilor, rectorul avansează și un indicator: dacă în urmă cu un deceniu circa 80% dintre absolvenții UPB plecau din țară, în prezent procentul a scăzut la aproximativ 20%. Problema rămâne însă calitatea resursei umane, în condițiile în care „cei mai buni" aleg încă să plece.

În opinia sa, tehnologiile de vârf și infrastructura asociată pot deveni un argument pentru păstrarea acestor specialiști în țară, însă doar în măsura în care sunt integrate într-un ecosistem funcțional. Dincolo de salarii, care au ajuns la nivel competitiv, factorul decisiv rămâne existența unui mediu profesional în care aceștia să se poată dezvolta și colabora.

IBM Quantum System Two este un sistem de calcul cuantic dezvoltat de IBM, conceput pentru utilizare în cercetare și aplicații avansate. Spre deosebire de calculatoarele clasice, care folosesc biți, acest tip de tehnologie funcționează cu qubiți, permițând procesarea unor volume mult mai complexe de date. Sistemul integrează atât componente hardware (inclusiv procesoare cuantice răcite la temperaturi extrem de scăzute), cât și infrastructură software și este gândit ca o platformă scalabilă, capabilă să susțină dezvoltarea unor aplicații în domenii precum inteligența artificială, chimia sau optimizarea industrială.