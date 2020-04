Seful Colegiului Medicilor din Romania le-a zis jurnalistilor germani ca ar suna-o pe Merkel sa despagubeasca Romania pentru exodul medicilor

Pandemia de coronavirus a dus nu doar la o lupta pentru echipamente medicale, dar si pentru medici. In Europa, principalul "exportator" de cadre medicale este Romania, remarca publicatia germana Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), care a stat de vorba cu dr. Gheorghe Borcean, presedintele Colegiului Medicilor din Romania.

FAZ citeaza informatiile oferite de Institutul de la Viena pentru Studii Economice Internationale, potrivit carora nicio tara din UE nu a exportat atat de multi medici pe cat a facut-o Romania intre 2010 si 2018. Borcean le-a spus ca cifra este in jur de 14.000, mai mult de un sfert dintre medicii care activeaza astazi in Romania.

Seful Colegiului Medicilor din Romania le-a spus jurnalistilor germani ca el considera ca, daca nu e posibil sa fie impiedicat exodul medicilor, macar ar trebui sa se instituie in viitor o taxa de compensatie pentru fiecare medic care paraseste tara. El spune ca pregatirea costa Romania in jur de 100.000 de euro/medic iar beneficiarii sunt cetatenii altor tari, cum ar fi Germania, o destinatie populara printre cadrele medicale din Romania.

"Nu este corect sa pierdem un numar atat de mare de medici fara a primi compensatii", este citat Borcean de FAZ, care precizeaza ca seful Colegiului Medicilor le-a mai spus ca el daca ar putea ar suna-o personal pe Angela Merkel si i-ar spune sa-i "despagubeasca cu ceva pe cetatenii Romaniei". Cei de la FAZ au stat de vorba si cu omologul sarb al lui Borcean, Milan Dinic, avand in vedere ca si Serbia se confrunta cu un exod semnificativ al tinerilor medici. Acesta este insa de alta parere.

"Nu cred ca e o idee buna. Nu ne putem vinde doctorii", a spus seful Colegiului Medicilor din Serbia despre ideea lui Borcea. Milan Dinic spune ca fiecare tara europeana ar trebui sa se concentreze sa asigure o cota medici per numar de locuitori si pe care sa se asigure ca o mentine, astfel incat sa nu fie in situatia de criza de cadre medicale.

Serbia are 27.000 de doctori la 7 milioane de locuitori, in timp ce Romania are 53.000 de doctori la aproape 20 de milioane de locuitori, scriu cei de la FAZ, care adauga ca Germania are 400.000 de medici la 83 de milioane de locuitori, iar 1 din 8 medici este venit din alta tara. FAZ a vorbit cu Borcean si de stimulentul de 500 de euro pentru personalul medical care lupta cu coronavirusul, seful Colegiului Medicilor spunand ca Romania sta putin mai bine in ce priveste bilantul de COVID-19 in comparatie cu Italia, Spania si Marea Britanie.