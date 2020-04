Serbia redeschide restaurantele si centrele comerciale

Dupa ce autoritatile au constatat o scadere constanta a numarului de contaminari in ultimele zile, o alta tara din Europa face pasi importanti catre o viata normala.

Este vorba despre Serbia. Vecinii Romaniei planuiesc ca de la inceputul saptamanii viitoare sa deschida restaurantele si cafenelele, dar vor incepe sa circule si trenurile, autobuzele si transportul public. De la inceputul lunii mai vor fi redeschise si centrele comerciale, dar va fi pastrata distantarea sociala. „Restaurantele si cafenelele vor fi deschise incepand de luni, respectand distantarea sociala si luand toate masurile de precautie...Trenurile si autobuzele vor putea circula incepand de saptamana viitoare, precum si transportul public„, a declarat presei din Serbia epidemiologul Branislav Tiodorovic.

De asemenea, gradinitele si cresele care fac parte din scolile primare se vor redeschide din 11 mai, pentru a le permite parintilor sa revina la serviciu, in timp ce traficul aerian urmeaza sa fie reluat o saptamana mai tarziu, scrie news.ro. De mentionat ca autoritatile de la Belgrad au luat mai devreme masuri restrictive drastice, sub amenintarea arestarii pentru nerespectarea lor. Serbia are in 8497 de cazuri de infectare cu coronavirus, dintre care 1260 de oameni s-au vindecat si 174 au murit.