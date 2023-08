Sergiu Băhăian cere o detenție mai scurtă pentru asasinatele la comandă. Motivul pentru care afaceristul solicită comutarea pedepsei de 30 de ani

Afaceristul Sergiu Băhăian, condamnat la 30 de ani de pușcărie pentru asasinate la comandă și infracțiuni economice, este așteptat marți, 29 august, la Curtea de Apel București, unde încearcă să îi înduplece pe judecători să-i mai scadă 5 ani de detenție, pentru a se apropia de liberarea condiționată.

Băhăian are peste 60 de ani și poate fi eliberat după executarea a 3/4 din pedeapsă, iar până în prezent a executat puțin peste 10 ani. Sergiu Băhăian a formulat o contestație la executare împotriva deciziei definitive de contopire a pedepselor din cele 8 dosare în care a fost găsit vinovat, pronunțată de Tribunalul Giurgiu în 2020, prin care s-a ales cu 30 de ani de detenție. Pe scurt, Sergiu Băhăian țepuia firme cu ajutorul unor persoane vulnerabile sau fără adăpost, de care se folosea pentru a crea un circuit financiar-bancar care îi permitea să obțină importante beneficii materiale.

După ce obținea banii, Sergiu Băhăian ordona uciderea persoanelor fără adăpost - de unde porecla de „călăul boschetarilor". De „treaba murdară" se ocupau locotenenții lui Băhăian, Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş, care au primit pedepse cu închisoarea pe viață. Una dintre persoanele fără adăpost a fost îngropată de vie, altele ucise cu ciocanul sau aruncate în Dunăre.

Pe data de 07.12.2022, Tribunalul Giurgiu i-a respins lui Sergiu Băhăian contestația la executare, însă acesta a declarat apel, care se va judeca marți, 29 august, la Curtea de Apel București.

„Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Giurgiu la data de 13.07.2022 sub nr. 1121/122/2022, petentul condamnat (Băhăian Sergiu - n.r.) a solicitat, pe calea contestației la executare, comutarea pedepsei închisorii de 30 de ani la pedeapsa de 25 de ani închisoare, având în vedere că a împlinit vârsta de 60 de ani.

Petentul executa o pedeapsă privativa de libertate de 30 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr 428/22.12.2020 pronunţată de Tribunalul Giurgiu.

Potrivit art. 58 Cod penal, în cazul în care cel condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă a împlinit vârsta de 65 de ani în timpule executării pedepsei, pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi înlocuită cu pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani şi pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă, dacă a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei, a îndeplinit integral obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, şi a făcut progrese constante şi evidente în vederea reintegrării sociale.

Examinând cererea formulată de petent în raport de prevederile art.58 Cod penal, tribunalul reţine că în speţă nu sunt întrunite condiţiile cerute de art. 58 Cod penal pentru a se dispune comutarea pedepsei de 30 de ani închisoare la care petentul a fost condamnat, cu pedeapsa închisorii pe timp de 25 de ani, petentul nefiind condamnat la pedeapsa detenții pe viață.

În considerarea argumentelor de mai sus, Tribunalul va respinge ca nefondată contestația la executare formulată de petentul condamnat (Băhăian Sergiu - n.r.), în prezent deținut în Penitenciarul Giurgiu", se arată în motivarea instanței de fond.

Pedeapsa de 30 de ani pe care a primit-o Băhăian a rezultat în urma contopirii tuturor condamnărilor, prin decizia Tribunalului Giurgiu din 2020:

„Contopește pedeapsa de 13 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 308/04.06.2015 a Judecătoriei Sectorului 2 București, definitivă prin decizia penală nr. 808/06.05.2016 a Curții de Apel București

Cu pedepsele de 9 ani închisoare; 19 ani închisoare; 2 ani închisoare; 19 ani și 6 luni închisoare; 21 ani închisoare, aplicate prin sentința penală nr. 265/23.06.2011 a Tribunalului Constanța, definitivă prin decizia penală nr. 1158/03.04.2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție,

Cu pedepsele de 10 ani închisoare și 12 ani închisoare aplicate prin sentința penală nr. 96/12.03.2015 a Tribunalului Constanța, definitivă prin decizia penală nr. 73/31.01.2017 a Curții de Apel Constanța;

Cu pedepsele de 8 ani închisoare și 1 an și 6 luni închisoare aplicate prin sentința penală nr. 275/13.04.2012 a Tribunalului București, definitivă prin decizia penală nr. 2225/21.06.2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție,

Cu pedepsele de 3 ani închisoare; 3 ani închisoare; 3 ani închisoare; 1 an închisoare; 1 an închisoare, aplicate prin sentința penală nr. 453/20.03.2015 a Tribunalului București, definitivă prin decizia penală nr. 913/17.06.2015 a Curții de Apel București,

Cu pedepsele de 6 ani închisoare, 8 ani închisoare, 6 ani închisoare, 8 ani închisoare, 20 de ani închisoare, 4 ani închisoare aplicate prin sentința penală nr. 58/07.03.2013 a Tribunalului Ialomița, definitivă prin decizia penală nr. 390/26.11.2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție,

Cu pedepsele de 12 ani închisoare, 6 ani închisoare, pedeapsa de 12 ani închisoare aplicate prin sentința penală nr. 442/29.05.2014 a Tribunalului București, definitivă prin decizia penală nr. 1266/22.10.2014 a Curții de Apel București,

Cu pedepsele de 4 ani închisoare; 4 ani închisoare; 4 ani închisoare; 4 ani închisoare; 2 ani închisoare; 2 ani închisoare și 2 ani închisoare, aplicate prin sentința penală nr. 459/06.06.2013 a Tribunalului București, definitivă prin decizia penală nr. 1368/A/10.11.2014 a Curții de Apel București

(Pedepse - n.r.) pe care le repune în individualitatea lor, astfel: pedeapsa de 4 ani închisoare; pedeapsa de 4 ani închisoare; pedeapsa de 4 ani închisoare; pedeapsa de 4 ani închisoare; pedeapsa de 2 ani închisoare; pedeapsa de 2 ani închisoare; pedeapsa de 2 ani închisoare, și aplică petentului condamnat Băhăian Sergiu pedeapsa cea mai grea de 21 ani închisoare, la care adaugă sporul de 9 ani închisoare, urmând ca în final, petentul condamnat Băhăian Sergiu să execute pedeapsa rezultantă de 30 de ani închisoare", se arată în minuta Tribunalului Giurgiu.

Sergiu Băhăian a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, iar unul dintre complicii săi, Valentin Şlepac, la detenţie pe viaţă, în dosarul în care sunt acuzaţi, alături de alte persoane, pentru înşelăciune, omor, instigare la omor calificat şi fals.

Sergiu Băhăian a fost judecat, alături de alte 13 persoane, pentru înşelăciune, omor, instigare la omor calificat, fals în înscrisuri, precum şi fals privind identitatea. Cei 14 au fost trimişi în judecată, la începutul lunii noiembrie 2010, de procurorii DIICOT.

Anchetatorii au reținut că în perioada noiembrie 2006 - aprilie 2007, Sergiu Băhăian şi Valentin Şlepac au iniţiat un grup infracţional organizat, la care ulterior au aderat şi alte persoane, în scopul de a obţine, în mod ilicit, beneficii materiale importante prin fraudarea mai multor societăţi comerciale, cu ocazia încheierii şi executării unor contracte, prin emiterea de file CEC sau bilete la ordin fără acoperire, în numele unor societăţi fictive.

Inculpaţii Valentin Şlepac şi Nicolae Mîrşu, instigaţi de Băhăian, au ucis umrătoarele persoane:

Lucian Cernat a fost ucis în anul 2006, fiind aruncat în Dunăre de pe podul rutier de la Cernavodă, după ce iniţial a fost sedat şi adus în stare de ebrietate.

Emil Leonte a fost omorât în anul 2008, cu mai multe lovituri de ciocan în cap, cadavrul acestuia fiind aruncat în canalul Dunăre-Marea Neagră.

Ionel Ulezu a fost omorât tot în anul 2008, fiind îngropat de viu după ce fost sedat şi adus în stare de ebrietate. Cadavrul său a fost găsit într-o curte din satul Măgura, comuna Cerchezu, judeţul Constanţa, într-o groapă de aproximativ doi metri adâncime, sub o placă de beton deasupra căreia era construit un WC.

Petrică Captalan a fost omorât în 2008, după ce a fost lovit în cap cu o bâtă şi îngropat imediat, la aproximativ un metru adâncime, deasupra cadavrului fiind pusă o placă din beton astupată cu pământ.

Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş au recunoscut faptele comise şi au susţinut că au comis crimele la iniţiativa lui Sergiu Băhăian, fiindu-le frică de acesta, potrivit anchetatorilor.