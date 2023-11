Serviciile speciale ucrainene au declanșat percheziții la o secta care crede in extraterestri

Serviciul de Securitate (SBU) și Poliția Națională din Ucraina efectuează, miercuri, ample percheziții pe întreg teritoriul ţării, vizând activităţile desfăşurate de membrii sectei "Allatra".

Organizația respectivă ar desfăşura acţiuni în favoarea Rusiei, anunță agenția RBC citată de Rador Radio România.

Potrivit oamenilor legii, această organizație pseudo-religioasă a lucrat în interesul Rusiei și a promovat sistematic narativele pro-Kremlin în societatea ucraineană.

"Allatra" se prezintă ca o mișcare publică și este înregistrată ca organizație neguvernamentală. Cu toate acestea, presa a scris ​​în repetate rânduri că "Allatra" are legături cu "lumea rusă".

Organizația în sine este cunoscută pentru promovarea pseudoștiinței și a unor teorii absurde ale conspirației, care implică extratereștri și "elite secrete influente care sacrifică minori".

"Allatra" se poziţionează ca mişcare publică ce "acţionează în afara politicii şi a religiei".

Pe fondul agresiunii armate ruse împotriva Ucrainei, mișcarea "Allatra" a fost criticată în repetate rânduri pentru opiniile sale pro-ruse.

În pofida faptului că se poziționează ca o "organizație apolitică", membrii acesteia îl numesc pe dictatorul rus, Vladimir Putin, drept un "salvator" care "va uni slavii și, ulterior, întreaga lume".

Pe de altă parte, pe 8 august 2023, Parchetul General al Rusiei a luat decizia de a recunoaște activitățile "Allatra" pe teritoriul rus ca nedorite, argumentând că "organizația neguvernamentală răspândește informații false care discreditează Forțele Armate ale Federației Ruse".

