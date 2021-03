Sfaturi si idei utile pentru amenajarea biroului

Rusia: "Străinii și homosexualii fură copiii țării!" Parlamentul pregătește o lege controversată Parlamentul rus este foarte aproape să adopte o lege controversata. Străinilor și cetățenilor ruși care nu sunt căsătoriți li s-ar putea interzice dreptul de a avea copii cu ajutorul unei mame surogat. Argumentul e că intervenția statului este necesară pentru a combate traficul de copii.

Actrița Carmen Tănase despre Flavia Groșan: "Mi-a dat tratament după ce am explicat despre ce este vorba și în trei zile eram pe picioare!" Actrița Carmen Tănase a dezvăluit cum a ajuns să o întâlnească pe dr. Flavia Groșan: "Nu o cunosc personal pe doamna doctor dar m-a ajutat într-un moment în care eram puțin derutată. Mi-a dat un tratament, după ce am explicat despre ce este vorba și în trei zile eram pe picioare".

Viata bate filmul! Un campion din MMA injunghiat mortal intr-un bar. Agresorul ucis de fratele sportivului Greu de descris in cuvinte ce s-a petrecut zilele trecute intr-un orasel din Rusia, unde un campion mondial in artele martiale si-a pierdut viata in urma unei altercatii stupide.

Marco van Basten vrea să revoluționeze fotbalul: "Ar deveni mult mai spectaculos!" Fotbalul are nevoie de noi reguli pentru a deveni mai spectaculos, este de părere fostul mare atacant Marco van Basten. Ajuns la 56 de ani, olandezul care a făcut istorie în tricoul Milanului vine cu o propunere revoluționară pentru sportul rege.

Mașini de închiriat în carantină pe timp de noapte cu restrictii: "Îți dau și cutia pentru livrat. Frate, o mică ilegalitate nu omoară pe nimeni" Metode din cele mai ingenioase de a fenta vigilența autorităților in timp de pandemie si restrictii orare. Un tânăr din Bucureşti spune că își închiriază mașina pe timpul nopții, pentru cei care au drumuri de făcut şi nu vor să răspundă pentru încălcarea carantinei de noapte.

Bill Gates o ține pe al lui: Revenirea la normal mai durează un an cu condiția ca lumea să se vaccineze! Lumea ar trebui să revină la normal până la sfârşitul anului 2022, datorită vaccinurilor împotriva Covid-19, a declarat Bill Gates într-un interviu pentru ziarul polonez Gazeta Wyborcza.

Cafteală in trafic: Cu 400 de lei, baţi pe cine vrei! Ce a păţit un bărbat care a agresat un şofer în maşină VIDEO Imagini incredibile surprinse miercuri seară, în traficul din Iaşi, cu ajutorul unei camere de bord. Un bărbat coboară nervos din propria maşină în mijlocul unei intersecţii, loveşte cu piciorul autoturismul altui participant la trafic, apoi deschide portiera acestuia şi îl ia la bătaie.

Medicamentele din schema "Flavia Grosan". Ce spune un specialist ATI: "Se adreseaza doar anumitor categorii de pacienti" Flavia Grosan a ajuns in centrul unei adevarate controverse dupa ce a sustinut ca are o schema proprie pentru tratarea COVID-19 cu care ar fi pus pe picioare circa 1.000 de pacienti. Colegiul Medicilor din Bihor s-a autosesizat in cazul medicului pneumolog din Oradea, dar femeia a scapat fara nicio sanctiune in urma evaluarii Comisiei de Etica si Disciplina.