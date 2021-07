Societati secrete care au ramas invaluite in mister

Societatile secrete au inflorit de-a lungul istoriei, iar cei mai de vaza membrii ai acestora au dirijat lumea din umbra, fara ca omenirea sa stie. Chiar si astazi exista astfel de organizatii ascunse ochilor publicului, iar misterul din spatele usilor inchise ramane de neatins.

Teoriile care s-au tesut de secole in jurul acestor societati secrete au infierbantat mintilor oamenilor, iar imaginatia a creat multe povesti, care s-au depanat in romane si au fost puse in scena, in filme celebre. Va prezentam mai jos unele dintre cele mai importante societati secrete din istorie, invaluite in mister.

Cavalerii Templieri

Cavalerii Templieri au fost niste razboinici care se dedicasera sa protejeze pelerinii care vizitau Tara Sfanta, in timpul Cruciadelor. Ordinul militar a fost fondat in jurul anului 1118, cand Hugues de Payens, un cavaler francez, a creat "Sarmanii soldati ai lui Hristos si ai Templului lui Solomon" sau Cavalerii Templieri. Cartierul general al Ordinului a fost la Muntele Templului din Ierusalim, unde membrii acestuia s-au angajat sa duca o viata de castitate, supunere si saracie.

Cavalerii Templieri erau cunoscuti mai mult pentru priceperea lor in domeniul militar si pentru stilul lor de viata moral. Ei au devenit una dintre cele mai bogate forte din Europa, dupa infiintarea unei banci, care le permitea pelerinilor sa depuna bani in tarile lor de origine, pe care puteau sa-i retraga in Tara Sfanta. Simbolul Cavalerilor Templieri a fost Crucea de Lorraine, care este prezentata pe pelerina si pe stema Ducilor de Lorraine din Franta. Dupa ce nobilul Godfrey de Bouillon a devenit regele Ierusalimului in timpul primei Cruciade, simbolul a devenit cunoscut sub numele de "Crucea Ierusalimului".

Cand Cavalerii Templieri au ajuns in Tara Sfanta, ei au adoptat Crucea de Lorraine, ca simbol al Ordinului lor militar. Influenta lor a crescut enorm in 1139, cand Papa Inocentiu al II-lea a emis o Bula, care ii scutea de plata impozitelor. In plus, acesta a stabilit ca singura autoritate in faat careia trebuiau sa raspunda era Papa.

Dupa terminarea Cruciadelor, Cavalerii Templieri s-au retras la Paris. In anul 1307, regele Filip al IV-lea al Frantei, caruia Cavalerii ii refuzasera niste imprumuturi, i-a arestat si torturat, pana au dat marturisiri false de depravare. Apoi, zeci de Cavaleri Templieri au fost arsi pe rug, pentru presupusele lor crime. In 1312, Papa Clement al V-lea a dizolvat Ordinul Cavalerilor Templieri si le-a redistribuit averea.

Francmasonii

Istoria francmasonilor se intinde de undeva din Evul Mediu si pana astazi. Cea mai veche referire la masoni se gaseste in Regius Poem sau Manuscrisul Halliwell, care a fost publicat in 1390. Insa, masoneria, asa cum o stim in ziua de astazi, a fost fondata in 1717, cand patru loji din Londra s-au unit pentru a forma Marea Loja a Angliei. Apoi, masoneria s-a raspandit rapid in Europa si in coloniile americane.

Francmasoneria nu este o religie, desi membrii ei sunt incurajati sa creada intr-o Fiinta Suprema, denumita "Marele Arhitect al Universului". Templele masonice si ritualurile secrete le-au adus in conflict cu Biserica Catolica. Aceasta a condamnat pentru prima data francmasonii in 1738 si a continuat sa emita decrete impotriva lor, de-a lungul timpului.

Simbolurile principale ale francmasonilor sunt echerul si compasul, dar si busola. Un alt simbol il reprezinta "Ochiul Providentei" sau "Ochiul Atovazator". Cu mult timp inaintea masonilor, egiptenii foloseau "Ochiul lui Horus", iar in Renastere insemnul este un simbol al crestinismului. Francmasonii exista si in ziua de astazi.

Illuminati

Societatea secreta Illuminati a fost fondata de profesorul Adam Weishaupt din Bavaria, pe 1 mai 1776. El a cautat sa respinga religia organizata de Biserica Catolica, in favoarea unei noi forme de "iluminare" prin ratiune. El s-a bazat pe ideile exprimate de iezuiti, pe Misterele celor sapte Intelepti din Memphis si pe francmasonerie. El a adus in cadrul grupului Illuminati multi membri din randul ultimei societati secrete, infiltrandu-i in logice puternice, in incercarea de a recruta unii dintre cei mai bogati si influenti barbati din Europa.

Printre Illuminati celebri putem enumera pe baronul von Knigge si pe scriitorul Johan Wolfgand Goethe. Organizatia secreta a inflorit inainte de a fi eliminata printr-un edict dat de Karl Theodor de Bavaria in 1787. Insa moartea membrilor bavarezi, nu a dus la disparitia grupului Illuminati, insa activitatea lor s-a desfasurat din umbra, scrie History. Multi sustin ca grupul Illuminati a fost implicat de la Revolutia franceza si pana la asasinarea lui John F. Kennedy. Se spune ca Illuminati activeaza si astazi si gestioneaza principalele actiuni ale guvernelor lumii.

