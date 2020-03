Spectacol incredibil pe cer! Un curcubeu rar a fost imortalizat in SUA

Poate mai mult decat oricand, suntem constienti cat de mult ne lipseste "afara", natura, aerul, cerul, mirosul primaverii. Dar toate acestea pot fi vazute si simtite daca scoatem capul pe geam mai des. Asta nu e interzis (daca nu stam la parter si nu vorbim de aproape cu vreun vecin care se intampla sa treaca pe la geamul nostru). Iar uneori puteam avea parte de adevarate surprize in aceste escapade cu nasul si ochii in afara casei.

Fotograful amator Cessna Kutz a surprins un astfel de moment din izolare, de la fereastra loicuintei sale de langa lacul Sammamish, in statul american Washington. E vorba despre un "curcubeu orizontal", in toata splendoarea sa, conform IFL Science. "Am vazut multe curcubee peste Lacul Sammamish, dar niciodata unul orizontal", a explicat Cessna, care a susprins momentul ce nu a durat mai mult de cinci minute zilele trecute, in jurul orei 14.00.

Aceasta da asigurari ca nici nu a fost nevoie de filtru, atat de perfect era spectacolul celest. "Aproape ca nu parea real (...). Pentru mine, a fost ceva care sa-mi aminteasca ca trebuie sa sper in continuare, sa cred in iubire si nu sa ma panichez, sa nu-mi fie frica in aceste vremuri", a scris pe Facebook fotograful amator. In functie de conditii si de locul in care ne aflam pe Pamant, putem vedea cel putin 12 tipuri de curcubeu, printre care si pe cele multiple sau cele in care se formeaza un cerc complet. Totusi, astfel de momente sunt rare. Au insa darul sa vina in momente speciale, adesea parca sa lumineze haosul.