Studiu: 7 din 10 copii folosesc deja inteligența artificială. Cum le schimbă viața și care sunt riscurile pe termen lung

Un raport publicat de EU Kids Online, o rețea de cercetare care își propune să îmbunătățească cunoștințele despre oportunitățile online ale copiilor, din care face parte și România, a constatat că aproximativ șapte din 10 copii europeni, utilizează o formă de inteligență artificială generativă (inteligența artificială generativă învață tiparele și structurile datelor sale de antrenament și le folosește pentru a genera date noi).

Sonia Livingstone, profesoară la London School of Economics and Political Science (LSE) și fondatoare rețelei EU Kids Online spune că inteligența artificială ar putea să adâncească inegalitățile dintre copii. „Inteligența artificială generativă remodelează deja viața de zi cu zi a copiilor - dar nu în mod egal. Fără acțiuni urgente, bazate pe dovezi, AI riscă să adâncească inegalitățile existente, în loc să extindă oportunitățile copiilor", a spus Sonia Livingstone.

Coautoarea raportului, Dr. Mariya Stoilova, Departamentul de Media și Comunicare, LSE, explică faptul că inteligența artificială e un fapt normal pentru copiii de acum. „Copiii nu se vor întâlni cu inteligența artificială în viitor - ei cresc deja cu ea. Sunt curioși și pragmatici în privința AI, iar ceea ce solicită nu sunt interdicții, ci ghidare, competențe și măsuri de protecție care să le permită să beneficieze fără a fi expuși riscurilor", afirmă Stoilova.

Raportul EU Kids Online, a analizat utilizarea GenAI în rândul copiilor cu vârste între 9 și 16 ani din 20 de țări europene. Studiul combină răspunsuri din sondaje de la peste 25.000 de copii din 17 țări cu interviuri calitative realizate cu 244 de tineri cu vârste între 13 și 17 ani din 15 țări. Studiul arată cum instrumentele de inteligență artificială au devenit tot mai integrate în viața digitală a copiilor.

Rezultatele arată că aproximativ șapte din zece copii europeni folosesc o formă de GenAI. Totuși, copiii nu iau întotdeauna o decizie conștientă de a utiliza AI. Mai degrabă, GenAI este din ce în ce mai integrată direct în platformele pe care le folosesc deja, cum ar fi motoarele de căutare, serviciile de mesagerie și rețelele sociale.

După cum a explicat un adolescent din Serbia: „Cred că prima dată când am folosit inteligența artificială a fost pe Snapchat, pentru că nici măcar nu a trebuit să instalez o aplicație specială; era deja posibil. A fost cam ciudat. Nu știu cu cine vorbesc. Cineva îmi răspunde... toată lumea avea o actualizare în aplicație."

În toate țările, copiii folosesc GenAI în principal în scopuri practice și educaționale. Ei apreciază capacitatea acesteia de a economisi timp, de a ajuta la teme și de a explica concepte complexe.

„Economisește mult timp, atât pentru școală, cât și pentru orice altceva", a declarat un participant de 14 ani din Portugalia. GenAI este utilizată și pentru a petrece timpul sau pentru a satisface curiozitatea, în timp ce utilizările mai creative și participative rămân mai puțin frecvente.

Vârsta influențează puternic utilizarea. În timp ce mulți copii mai mici raportează o implicare redusă sau inexistentă cu GenAI, utilizarea crește semnificativ în adolescență. Sunt evidente și diferențe legate de statutul socio-economic: copiii din medii mai favorizate sunt mai predispuși să utilizeze GenAI și să o folosească într-o varietate mai mare de moduri, ceea ce indică apariția unei noi „diviziuni AI". Diferențele de gen sunt mici.

Atitudinile copiilor față de GenAI sunt adesea ambivalente. Unii își exprimă îngrijorarea cu privire la informațiile inexacte sau înșelătoare, la dependența excesivă de AI sau la pierderea abilităților și a încrederii în propria gândire. În ceea ce privește încrederea, unii copii consideră informațiile generate de AI mai fiabile decât alte surse online, deoarece sunt rapide și personalizate, în timp ce copiii cu competențe digitale mai avansate verifică răspunsurile AI cu alte surse și recunosc limitele acesteia.

Un grup mai mic, dar semnificativ, de copii descrie și utilizarea chatbot-urilor pentru companie sau sfaturi, în special în momente de plictiseală sau singurătate. Deși GenAI nu este încă o sursă dominantă de sprijin emoțional pentru majoritatea copiilor, aceste utilizări ridică întrebări importante privind bunăstarea, încrederea și responsabilitatea. În ansamblu, concluziile subliniază necesitatea unor acțiuni urgente și coordonate, pe măsură ce GenAI devine o parte obișnuită a mediului digital al copiilor.

Raportul solicită factorilor de decizie să asigure implementarea eficientă a cadrelor de reglementare existente, inclusiv GDPR și Actul UE privind inteligența artificială, cu o atenție explicită asupra drepturilor, siguranței și participării copiilor. De asemenea, îndeamnă industria să proiecteze implicit instrumente AI adecvate vârstei și care respectă confidențialitatea, și evidențiază rolul școlilor și familiilor în sprijinirea utilizării critice și responsabile a GenAI de către copii.