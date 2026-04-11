Studiu: 7 din 10 copii folosesc deja inteligența artificială. Cum le schimbă viața și care sunt riscurile pe termen lung
Postat la: 11.04.2026 |
Un raport publicat de EU Kids Online, o rețea de cercetare care își propune să îmbunătățească cunoștințele despre oportunitățile online ale copiilor, din care face parte și România, a constatat că aproximativ șapte din 10 copii europeni, utilizează o formă de inteligență artificială generativă (inteligența artificială generativă învață tiparele și structurile datelor sale de antrenament și le folosește pentru a genera date noi).
Sonia Livingstone, profesoară la London School of Economics and Political Science (LSE) și fondatoare rețelei EU Kids Online spune că inteligența artificială ar putea să adâncească inegalitățile dintre copii. „Inteligența artificială generativă remodelează deja viața de zi cu zi a copiilor - dar nu în mod egal. Fără acțiuni urgente, bazate pe dovezi, AI riscă să adâncească inegalitățile existente, în loc să extindă oportunitățile copiilor", a spus Sonia Livingstone.
Coautoarea raportului, Dr. Mariya Stoilova, Departamentul de Media și Comunicare, LSE, explică faptul că inteligența artificială e un fapt normal pentru copiii de acum. „Copiii nu se vor întâlni cu inteligența artificială în viitor - ei cresc deja cu ea. Sunt curioși și pragmatici în privința AI, iar ceea ce solicită nu sunt interdicții, ci ghidare, competențe și măsuri de protecție care să le permită să beneficieze fără a fi expuși riscurilor", afirmă Stoilova.
Raportul EU Kids Online, a analizat utilizarea GenAI în rândul copiilor cu vârste între 9 și 16 ani din 20 de țări europene. Studiul combină răspunsuri din sondaje de la peste 25.000 de copii din 17 țări cu interviuri calitative realizate cu 244 de tineri cu vârste între 13 și 17 ani din 15 țări. Studiul arată cum instrumentele de inteligență artificială au devenit tot mai integrate în viața digitală a copiilor.
Rezultatele arată că aproximativ șapte din zece copii europeni folosesc o formă de GenAI. Totuși, copiii nu iau întotdeauna o decizie conștientă de a utiliza AI. Mai degrabă, GenAI este din ce în ce mai integrată direct în platformele pe care le folosesc deja, cum ar fi motoarele de căutare, serviciile de mesagerie și rețelele sociale.
După cum a explicat un adolescent din Serbia: „Cred că prima dată când am folosit inteligența artificială a fost pe Snapchat, pentru că nici măcar nu a trebuit să instalez o aplicație specială; era deja posibil. A fost cam ciudat. Nu știu cu cine vorbesc. Cineva îmi răspunde... toată lumea avea o actualizare în aplicație."
În toate țările, copiii folosesc GenAI în principal în scopuri practice și educaționale. Ei apreciază capacitatea acesteia de a economisi timp, de a ajuta la teme și de a explica concepte complexe.
„Economisește mult timp, atât pentru școală, cât și pentru orice altceva", a declarat un participant de 14 ani din Portugalia. GenAI este utilizată și pentru a petrece timpul sau pentru a satisface curiozitatea, în timp ce utilizările mai creative și participative rămân mai puțin frecvente.
Vârsta influențează puternic utilizarea. În timp ce mulți copii mai mici raportează o implicare redusă sau inexistentă cu GenAI, utilizarea crește semnificativ în adolescență. Sunt evidente și diferențe legate de statutul socio-economic: copiii din medii mai favorizate sunt mai predispuși să utilizeze GenAI și să o folosească într-o varietate mai mare de moduri, ceea ce indică apariția unei noi „diviziuni AI". Diferențele de gen sunt mici.
Atitudinile copiilor față de GenAI sunt adesea ambivalente. Unii își exprimă îngrijorarea cu privire la informațiile inexacte sau înșelătoare, la dependența excesivă de AI sau la pierderea abilităților și a încrederii în propria gândire. În ceea ce privește încrederea, unii copii consideră informațiile generate de AI mai fiabile decât alte surse online, deoarece sunt rapide și personalizate, în timp ce copiii cu competențe digitale mai avansate verifică răspunsurile AI cu alte surse și recunosc limitele acesteia.
Un grup mai mic, dar semnificativ, de copii descrie și utilizarea chatbot-urilor pentru companie sau sfaturi, în special în momente de plictiseală sau singurătate. Deși GenAI nu este încă o sursă dominantă de sprijin emoțional pentru majoritatea copiilor, aceste utilizări ridică întrebări importante privind bunăstarea, încrederea și responsabilitatea. În ansamblu, concluziile subliniază necesitatea unor acțiuni urgente și coordonate, pe măsură ce GenAI devine o parte obișnuită a mediului digital al copiilor.
Raportul solicită factorilor de decizie să asigure implementarea eficientă a cadrelor de reglementare existente, inclusiv GDPR și Actul UE privind inteligența artificială, cu o atenție explicită asupra drepturilor, siguranței și participării copiilor. De asemenea, îndeamnă industria să proiecteze implicit instrumente AI adecvate vârstei și care respectă confidențialitatea, și evidențiază rolul școlilor și familiilor în sprijinirea utilizării critice și responsabile a GenAI de către copii.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Consiliul pentru Pace al lui Trump, "pe butuci". Din zece țări, doar trei au contribuit cu bani
Ambițiosul proiect de reconstrucție a enclavei palestiniene, pilonul central al strategiei de pace a președintelui Donal ...
-
Inteligența artificială a intrat într-o fază în care începe să amenințe Omenirea din ce în ce mai mult
Compania americana Anthropic a prezentat restrans un nou model de inteligența artificiala numit Claude Mythos, despre ca ...
-
Sam Altman a lansat "Memorandumul Inteligentei Artificiale": Pune Omenirea "pe liber" contra unui venit universal si muncă redusă
Sam Altman, CEO-ul OpenAI, tocmai a publicat un document de 13 pagini in care cere guvernului american sa taxeze compani ...
-
Enigmatica postare despre Resetare Mondială: Donald Trump declanșează un val de speculații globale și aruncă-n aer piețele internaționale și alianțele militare
Lumea politicii internaționale a fost luata prin surprindere in cursul dimineții de 10 aprilie 2026, dupa ce Donald Trum ...
-
Cele trei „planuri în zece puncte" pentru pacea cu Iranul produc declarații contradictorii și confuzie în privința armistițiului din Orientul Mijlociu
Donald Trump a descris momentul drept „o zi importanta pentru pacea mondiala", dupa ce Statele Unite și Iranul au ...
-
Vacanțele românilor, în pericol: Cursele aeriene spre marile destinații turistice ar putea să fie modificate pe fondul războiului din Iran
Aeroporturile europene risca o penurie de combustibil pentru avioane, daca Stramtoarea Ormuz nu va fi redeschisa complet ...
-
Israelul își continuă expansiunea în Cisiordania - Decizia a fost ținută secreta pentru a nu irita SUA
Cabinetul de securitate al Israelului a decis inființarea a 34 de noi colonii in Cisiordania, potrivit ONG-ului israelia ...
-
Iranul a lovit direct în "inima" Arabiei Saudite și provoacă dezastru la nivel mondial: Cea mai mare uzină pentru stabilizarea țițeiului din lume
Arabia Saudita a confirmat atacuri asupra facilitatilor sale de petrol si gaze, inclusiv asupra importantului oleoduct E ...
-
Situație extrem de delicată la Casa Albă: Oamenii lui Trump fac bani serioși pe baza informațiilor din interior
Personalul Casei Albe a primit luna trecuta un e-mail oficial prin care era avertizat sa nu foloseasca informații guvern ...
-
Trimisul lui Vladimir Putin se află deja la Casa Albă. Care este scopul vizitei lui Kirill Dmitriev la Washington
Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se afla in prezent in Statele Unite și se intalne ...
-
Omul care conduce Banca Elitelor ne explică "teoria investițiilor": Cea mai proastă zi pentru a lua decizii este vineri
Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, a dezvaluit una dintre cele mai importante lecții de cariera: deciziile importante luate v ...
-
Vocea Libertății - Bogdan Comaroni, confirmat de arhivă: BBC a venit la Sarmizegetusa
Bogdan Comaroni a reacționat public la atacul la persoana al lingvistului Dan Alexe, care il acuza, cu tonul sau caracte ...
-
Cum să păstrezi prospețimea rufelor mai mult timp: sfaturi și trucuri eficiente
Îți dorești ca hainele tale sa miroasa bine mai mult timp, dar ți se pare ca prospețimea lor se pierde mult prea r ...
-
The Mapping Project sau Marea Piramidă a Sufletelor: Tehnologia invizibilă care ne-ar „recicla” conștiința
Într-o lume in care controlul resurselor naturale a devenit deja o tema banala, o noua ipoteza tulburatoare caștig ...
-
Cea mai importantă diagramă a Cabalei Mondiale a fost descifrată: Semnificația "Oului Pascal" e cu totul alta față de ceea ce cred muritorii
Imaginea pe care o analizam reprezinta o cartografiere densa și complexa a unei vaste rețele de teorii ale conspirației, ...
-
Exporturile de petrol ale SUA au atins un nivel record, pe fondul cererii ridicate din Asia
Exporturile de țiței ale SUA sunt pe cale sa atinga un nivel record in aprilie, pe fondul cererii tot mai mari din Asia, ...
-
AI Claude Mythos a devenit atât de puternic încât companiei Anthropic îi este efectiv frică să-l ofere publicului
Cei de la Anthropic susțin ca au dezvoltat un program de AI numit "Claude - Mythos", care a devenit atat de puternic și ...
-
Cafeaua de la automat e o bombă bacteriologică: Analizele de laborator din București au socos la iveală că licoarea are mii de bacterii patogene
O simpla cafea cumparata de la automat poate ascunde un risc serios pentru sanatate. Probe de cafea au fost colectate di ...
-
Cazul zguduitor al arhitectului care a recunoscut că a omorât 8 femei
Rex Heuermann, arhitectul acuzat ca se afla in spatele crimelor de la Gilgo Beach, a facut un pas decisiv in fața justiț ...
-
Povestea olimpicului de 14 ani din Iași împins la moarte chiar de Paștele catolic de un pakistanez
O liniște apasatoare s-a așternut peste o comunitate din județul Iași, dupa ce un adolescent de doar 14 ani, olimpic cun ...
-
Nu doar războiul amenință lumea: Fenomenul total neprevăzut care ar putea declanșa o criză alimentară mondială
Un fenomen rar se contureaza și ar putea grabi declanșarea unei crize alimentare mondiale. Experții sunt ingrijorați deo ...
-
Tot mai mulți români pleacă din Spania se întorc acasă. O treime a dispărut deja: "Putem trăi la fel, dar lângă familie"
Un fenomen tot mai vizibil schimba harta migrației romanești: romanii care au plecat in Spania in cautarea unui trai mai ...
-
"Dacă inima ta bate, te vom găsi" Ce tehnologie a folosit CIA pentru a-l localiza pe pilotul american catapultat în Iran
CIA a folosit pentru prima data in misiune operaționala un sistem care detecteaza amprenta electromagnetica a batailor i ...
-
Analiza lui Jeffrey Sachs - Trump și Netanyahu: Doi nebuni care se joacă de-a Dumnezeu
Autor: Jeffrey Sachs Donald Trump și partenerul sau in crime de razboi, Benjamin Netanyahu, duc impreuna un razboi de ag ...
-
Andrew Tate a fost recrutat la București in Operațiunea "Eshter" a lui Netanyahu ca să se inflitreze și să influențeze musulmanii din Orientul Mijlociu cu sprijin de la Trump
Autor: CJ Welerman Au aparut dovezi care sugereaza ca Andrew Tate este o arma psihologica pentru statul Israel și aliat ...
-
Descoperire impresionantă la Pompeii. Romanii ar fi folosit o „mitralieră" cu 2.000 de ani înaintea vremurilor moderne
Un studiu recent schimba perspectiva asupra tehnologiei militare din Antichitate. Cercetatorii susțin ca, in timpul ased ...
-
„Operation Masquerade": FBI, SRI și alte 14 servicii NATO au destructurat o rețea rusească ce fura secrete militare
FBI, SRI și serviciile de informații din alte 14 țari membre NATO au anunțat destructurarea unei vaste rețele a spionaju ...
-
Iranul și China folosesc Strâmtoarea Hormuz pentru a da o lovitură catastrofală Statelor Unite
Pe fondul razboiului dintre Statele Unite și Israel impotriva Iranului, suspendat miercuri pentru doua saptamani in cont ...
-
O armă misterioasă pe frontul ucrainean: Kievul ar putea paraliza infrastructura fără explozii și distrugeri la vedere
Potrivit publicației Defense Express, armata ucraineana ar fi inceput sa foloseasca un tip nou de armament capabil sa sc ...
-
Codul de pe Piatră: Misterele și adevărurile simbolurilor dintr-un cimitir evreiesc - Ce caută Piramida și Steaua lui David pe două morminte alăturate
Între teoriile conspirației cu „piramide Illuminati” și tradiția biblica a binecuvantarii, monumentele ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu