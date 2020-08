Studiu: O simpla raceala poate pregati sistemul imunitar pentru a ataca COVID-19

Infectiile anterioare cu virusurile care provoaca raceli pot antrena sistemul imunitar pentru a recunoaste si ataca virusul SARS-CoV-2, conform unui nou studiu publicat in revista Science.

Acest studiu a ajuns la concluzia ca celulele imunitare T (limfocitele T), care recunosc coronavirusurile care produc racelile obisnuite, recunosc si parti din virusul SARS-CoV-2 - inclusiv parti ale deja "celebrei" proteine in forma de coroana prin care noul coronavirus se ataseaza si patrunde in celulele umane.

Aceasta memorie a sistemului imunitar poate explica de ce unii oameni se confrunta cu forme usoare ale infectiei cu COVID-19 prin comparatie cu altii. Autorii studiului au subliniat insa ca ipoteza lor este "speculativa" si este nevoie de mai multe studii pentru a o confirma. Si aceasta pentru ca inca nu se stie cu exactitate cat de important este rolul jucat de limfocitele T in lupta organismului cu noul coronavirus - limfocite T, celule cu un rol central in imunitatea mediata celular, sunt doar o parte a arsenalului imunitar complex cu care este dotat organismul uman.

"Am demonstrat acum ca, in cazul anumitor oameni, memoria preexistenta a limfocitelor T fata de coronavirusurile care produc banala raceala poate recunoaste parti din SARS-CoV-2 sau chiar structura sa moleculara exacta", sustine intr-un comunicat unul dintre coordonatorii acestui studiu, Daniela Weiskopf, profesor asistent la Institutul pentru Imunologie La Jolla din La Jolla, California.

Este posibil ca aceasta "reactivitate imuna sa asigure diferite niveluri de protectie" in fata COVID-19, sustine si celalalt coordonator al studiului, Alessandro Sette, profesor la acelasi institut. "Daca ai un raspuns imunitar din partea limfocitelor T, poti beneficia de o reactie mult mai rapida si mai puternica a organismului in fata acestei boli", a adaugat el.

Studii anterioare au aratat ca pana la 50% dintre oamenii care nu au fost niciodata expusi la COVID-19 au celule T care recunosc virusul SARS-CoV-2. Aceasta abilitate a fost observata la oameni din diferite parti ale lumii, in Olanda, Germania, Marea Britanie sau Singapore. Oamenii de stiinta au avansat ipoteza ca aceasta imunitate preexistenta poate fi rezultatul infectiilor anterioare cu alte virusuri din familia coronavirusurilor, in special cu cele care produc racelile comune.

In noul studiu, cercetatorii au analizat mostre de sange recoltate de la oameni in perioada 2015 - 2018, cu mult inainte de aparitia primelor cazuri de COVID-19 la Wuhan, in China. Aceste mostre de sange contin limfocite T care au reactionat la peste 100 de zone specifice ale SARS-CoV-2. Cercetatorii au aratat ca aceste limfocite T reactioneaza similar si la intalniri cu patru coronavirusuri diferite care produc raceli comune. "Acest studiu ofera dovezi moleculare directe foarte puternice conform carora memoria limfocitelor T poate detecta secvente foarte similare intre coronavirusurile care produc raceala comuna si SARS-CoV-2", a mai sustinut Alessandro Sette.

Pe langa proteina care produce coroana noului coronavirus, limfocitele T au recunoscut si alte proteine virale ce apartin noului coronavirus. In prezent, majoritatea vaccinurilor candidate impotriva COVID-19 au drept tinta aceasta proteina care produce coroana, insa noul studiu deschide posibilitatea includerii si a altor proteine in vaccin, proteine care pot atrage reactivitatea incrucisata a celulelor T si pot implicit sa creasca eficienta vaccinurilor, conform cercetatorilor care au reamintit ca este nevoie de studii suplimentare pentru a demonstra cu precizie acest lucru.

Autorii au mai notat ca descoperirea lor privind reactivitatea incrucisata cu limfocitele T este diferita de ceea ce s-a observat la nivelul anticorpilor - o alta arma a sistemului imunitar care blocheaza infectarea celulelor de catre un agent patogen. Anticorpii formati impotriva virusurilor care produc raceala banala sunt specializati doar pe aceste virusuri si nu prezinta o reactivitate incrucisata cu SARS-CoV-2, conform unor studii anterioare, au mai sustinut ei.