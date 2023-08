Studiul asupra impactului aerului poluat: Este de șase ori mai periculos decât HIV

Potrivit unui nou studiu, traiul într-o zonă cu standarde slabe de aer reprezintă unul dintre cele mai mari riscuri externe pentru sănătatea umană.

Studiul, realizat de Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC), relevă că impactul aerului poluat este comparabil cu efectele fumatului și este de șase ori mai periculos decât HIV.

Majoritatea efectelor negative ale poluării aerului în privința speranței de viață sunt concentrate în doar șase țări, dintre care patru sunt în Asia de Sud.

În India, spre exemplu, efectele sunt deosebit de acute, țară unde doar prin respirarea aerului poluat, speranța de viață poate fi redusă cu peste cinci ani în cazul cetățenilor țării.

Prin comparație, malnutriția copiilor poate reduce speranța de viață cu 1,8 ani. Începând cu 2013, aproximativ 59 % din creșterea globală a poluării provine doar din India.