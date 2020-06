Tezaur format din peste 150 de artefacte dacice, sustrase ilegal din situri arheologice din sudul Transilvaniei, recuperate de politisti

Politistii din Alba au recuperat peste 150 de obiecte de patrimoniu, care ar fi fost sustrase de braconieri arheologici din situri arheologice situate in sudul Transilvaniei. Obiectele provin din epoca dacica si epoca romana, iar valoarea lor a fost estimata la peste 100.000 de lei.

Politistii specializati in protejarea patrimoniului cultural national din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au identificat o persoana in posesia careia se aflau 155 de obiecte de provenienta arheologica care s-au dovedit a apartine Patrimoniului Cultural National, categoriile Tezaur si Fond.

Din cercetari a rezultat ca lotul de obiecte, format din podoabe dacice din argint, arme si unelte si obiecte casnice ar fi fost sustrase, in perioada 2015 - 2019, din mai multe situri arheologice situate in partea de sud a Transilvaniei, prin utilizarea de detectoare de metale.

Majoritatea pieselor prezinta depuneri de pamant si oxid de fier, ceea ce constituie dovezi ale faptului ca au fost scoase din contexte arheologice (in situ) si se aflau in conexiune cu alte obiecte din diverse materiale (fier, lut ars, os).

Acestea au fost expertizate de catre specialisti din cadrul Institutului de Arheologie si Istoria Artei Cluj Napoca, care au concluzionat ca apartin Patrimoniului Cultural National, respectiv Statului Roman, valoarea totala fiind de 105.278 lei.

Tezaurul este unul dintre cele mai mari recuperate, pe cale judiciara, in ultimii 10 ani si a fost depus in custodia Muzeului National al Unirii din Alba Iulia, urmand ca aceasta institutie sa parcurga procedurile de clasare in cadrul Patrimoniului Cultural National si de restaurare in vederea valorificarii muzeale si stiintifice.

Politistii continua cercetarile, pentru identificarea persoanelor care au savarsit faptele de acces cu detectoare de metale si utilizarea lor in zone cu patrimoniu arheologic, fara autorizare prealabila, distrugere si furt calificat precum si a modului in care obiectele au ajuns in posesia persoanei de la care au fost recuperate.