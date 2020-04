Traian Băsescu: "Kim Jong Un a murit. Sora lui revendică locul"

Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că liderul nord-coreean Kim Jong Un a murit, iar acum au fost lăsate intenţionat o serie de incertitudini, până la desemnarea unui nou conducător. Băsescu spune că sora lui Kim Jong Un deja îşi revendică locul, însă este greu pentru o femeie să conducă atâţia generali într-o ţară cum este Coreea de Nord.

"Kim Jong Un a murit. Până când structurile militare decid urmaşul, rămâne incertitudinea. Personal, cred că militarii s-au săturat, depinde dacă au soluţie pentru că în Coreea de Nord, cu o asemenea putere militară, nu e uşor să numeşti un urmaş. Nu cred că un stat atât de militarizat cum este Nord Coreea nu are alternative militare. Problema este de frică. Au riscul să nu reuşească cei care au altă idee decât urmaşul. Or sora lui Kim Jong Un, cu certitudine, la ora asta revendică locul, dar până nu clarifică, vor lăsa incertitudini. Este extrem de greu să vii cu o femeie şefă peste atâţia generali", a declarat Traian Băsescu. Kim Jong Un ar fi murit, potrivit unui post din Hong Kong, iar conform unei reviste japoneze dictatorul nord-coreean s-ar afla în "stare vegetativă" după ce a fost supus unei operaţii la inimă luna aceasta, relatează New York Post.