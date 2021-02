Trei tipuri de peste extrem de toxic pentru organism. Pangasius e injectat cu hormoni proveniti din urina deshidratata!

Pestele este un aliment care este consumat cu placere de romani, desi el nu face parte din alimentatia noastra pe atat de mult pe cat ar trebui. Din lipsa banilor, uneori romanii cumpara si cateva tipuri de peste care este mai ieftin, insa nu este tocmai potrivit pentru sanatate.

Spre exemplu, un tip de peste care nu este bun pentru consum este pangasius. File-ul de pangasius nu are oase, este usor de gatit insa este si extrem de periculos, avertizeaza specialistii in nutritie. Motivele enuntate de acestia tin de faptul ca acest tip de peste traieste in cele mai poluate ape si se hraneste cu ce are la indemana. Specia este crescuta de chinezi si se banuieste ca, data fiind cererea mare pentru acest tip de peste, ar fi injectat chiar cu hormoni pentru a creste mai rapid decat in mod obisnuit.

Un alt tip de peste care este gustos si este consumat de romani, dar care nu este tocmai bun pentru sanatate este macroul. Acesta nu e bun pentru consum din motivul ca are o cantitate foarte ridicata de mercur, ceea ce poate duce la aparitia unor boli daca este mancat mai des decat recomanda medicii. O a treia specie de peste care nu este recomandat pentru consum de catre nutritionisti este somnul. La fel ca si in cazul pestelui pangasius, somnul este injectat cu hormoni pentru a creste rapid.

Cu un consum anual de doar 7 kg de peste pe cap de locuitor, Romania se afla mult sub media Uniunii Europene. Statistic, un european consuma cel putin 24 de kg de peste in fiecare an. Prin comparatie, in Belgia se consuma 25 de kilograme de carne de peste pe an, in Croatia 20 de kilograme, in Cehia - 9,5 kg, in Franta - 35 kg, in Germania - 14 kg, in Grecia - 20 kg, Italia - 25 kg, Polonia - 12 kg, Spania - 42 kg si Marea Britanie - 19 kg. Cel mai mult peste din Europa consuma islandezii, 90 de kilograme pe an.