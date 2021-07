Tribunalul București a dispus achitarea unui polițist condamnat pentru trafic de droguri

Este vorba despre fostul polițist clujean Ioan Tău, condamnat definitiv la opt ani de închisoare după ce a fost acuzat de implicare într-o mare rețea de droguri din anii 2000, coordonată de Torino Sfârlea. Recent, acesta a fost declarat nevinovat de Tribunalul București, după ce hotărârea CEDO a fost rejudecată.

Tribunalul București a dispus achitarea lui Ioan Tău în data 30 iunie 2021. Fostul polițist din Cluj a fost arestat în 2003 și a primit în instanță o pedeapsă de 16 ani de închisoare. Pedeapsa respectivă a fost redusă la opt ani de închisoare în recurs, însă Ioan Tău a fost eliberat condiționat după patru ani, în 2007. Polițistul a considerat că nu a avut parte de un proces echitabil și a dat în judecată România la CEDO, care, în 2019, i-a dat dreptate polițistului și a hotărât că acesta nu a avut parte de un proces echitabil.

Cazul lui Ioan Tău a fost rejudecat la Tribunalul București, după ce fostul polițist a depus o cerere de revizuire a sentinței, în urma hotărârii CEDO. Ioan Tău a fost găsit nevinovat iar Tribunalul București a concluzionat că probele „nu dovedesc, dincolo de orice îndoială rezonabilă, săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea sa în judecată".

„Condamnarea reclamantului s-a bazat pe marturiile reprezentantului sub acoperire I.I. In acest sens, Curtea noteaza ca I.I a facut declaratii care il incrimineaza pe reclamant numai la etapa pre-proces. La audierea sa in fata primei instante, s-a referit doar la activitatea infractionala efectuata de ceilalti acuzati. Desi nu a facut nicio declaratie cu privire la implicarea reclamantului in traficul de drogrui, nici judecatorul, nici procurorul nu i-au adresat intrebari suplimentare pentru a clarifica rolul judecat de reclamant in infractiuni. Nu exista nicio dovada la dosar ca a fost audiata din nou in fasa instantei de apel.

In plus, contrar afirmatiilor Guvernului, marturiile martorilor F.D. si I.I. nu au fost sustinute de dovezi concrete. Nici autoritatile de investigare, nici in instantele nu se refereau la medicamente gasite la domiciliul reclamantului, unde se presupunea ca reclamantul si-a desfasurat activitatea ilegala de depozitare si ambalare a drogurilor. In acest sens, Curtea noteaza ca autoritatile interne nu au facut referire la nicio cautare la domiciliul solicitantului", este scris în hotararea CEDO.