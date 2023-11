Trooper a lansat videoclipul piesei „Nopți", un cover după Vali Sterian

În seara de 1 noiembrie, formația Trooper a lansat un videoclip pentru cover-ul lor după „Nopți" a lui Vali Sterian, cover lansat în 2016. Deși a fost publicat acum, filmările pentru el au fost realizate în aceeași perioadă în care a fost înregistrată piesa.

„Nopți e una dintre ACELE piese emblematice. Mesajul a rămas extrem de actual. În 2016 ne-am hotărât să înregistram un cover tocmai pentru a sublinia cât de puține lucruri s-au schimbat în lume în ultimii 27 de ani. Tot în 2016 am filmat și un videoclip. Nu l-am mai lansat din motive pe care nu am să le expun. Rămân toate în cufărul cu secrete al formației. Dar iată că a venit 2023, cu o mulțime de provocări în toată lumea. Mi-am adus aminte de filmarea asta pe care o ținem ascunsă de prea multă vreme și am considerat că este momentul să vadă lumina zilei. Refrenul acestei piese s-a transformat, în ani, într-o adevărată rugăciune. Una rostită cu disperare și resemnare în același timp. Sper că am reușit să le aducem puțină visare prietenilor formației prin lansarea acestui clip." , mărturisește Alin Coiotu' Dincă



Link videoclip: Trooper - Nopți (Vino, Doamne!) | Videoclip Oficial

Noul videoclip vine ca o încheiere a lansărilor pe care Trooper le-a făcut în această toamnă. Pe 1 septembrie formația de heavy metal a lansat videoclipul piesei „Dansul cu focul", iar pe 1 octombrie cel pentru „Ruinele", unde vedem o altă forma a solistului Alin Coiotu' Dincă.

Luna aceasta, Trooper se pregătește pentru a susține cel mai mare concert de până acum din cariera lor, pe 19 noiembrie, la Sala Palatului. Trooper Simfonic îi va aduce pe cei cinci rockeri alături de o orchestră de 50 de muzicieni profesioniști, alături de o serie de invitați speciali. Împreună vor susține un show memorabil de două ore, cu 15 piese de referință din discografia trupei. Biletele sunt disponibile pe platforma iabilet.ro.