Trooper lansează clipul piesei „RUINELE"

Astăzi, 1 octombrie 2023, formația Trooper a lansat un videoclip pentru piesa - „RUINELE".

Despre această cea mai recentă experiență, Coiotu' a declarat: „Mi-am dorit mult să filmăm un clip pentru această piesă - poate și pentru că este cea mai atipică melodie din întreaga noastră discografie. Echipa care s-a ocupat de clip a insistat să cânt la pian cu adevărat. Problema era că, deși eu am scris 'Ruinele' pe pian, partitura a fost ulterior dezvoltată de Alex Burcă, unul dintre cei mai buni pianiști din țară! Cum să 'calc' eu apoi pe urmele degetelor lui Alex? Dar, dacă echipa si-a dorit autenticitate până la capăt, așa am procedat: am executat la pian de 100 de ori la rând varianta mea, în timp ce în boxe auzeam melodia, cu pianul lui Alex Burcă deci, iar cu vocea trebuia să fiu exact pe timp! S-a râs mult la filmări. Oricum, pentru creierul meu, a fost aproape fatală experiența. Radu Vișan și Alexandru Mocioi s-au ocupat de videoclip, și trebuie să le mulțumesc pentru asta. Ei au găsit locul superb unde am făcut filmările, ei au venit cu ideea finală, ei mi-au adus chiar și scaunul de recuzită al lui Marius Manole, ca să pot sta la pian cu toată energia actoricească posibilă. Aș putea să povestesc ore întregi despre cum am cărat pianul, despre cum am stat o zi întreagă în soare la 43 de grade, despre cum mă punea Radu din trei în trei minute să cânt mai tare, despre gândurile care îmi treceau cu adevărat prin minte când am trântit pianul sau despre cât de mult iubesc piesa asta. Sper să vă placă și vouă ce a ieșit. Cu puțin noroc, o cântăm și la concertul Trooper Simfonic din 19 noiembrie. Oricum, ne vedem la Sala Palatului."

Cele mai iubite piese ale formației Trooper vor răsuna în ziua de 19 noiembrie 2023, de pe scena Sălii Palatului, într-un concert prezentat de Rock FM. Fanii formației vor avea ocazia de a-și urmări trupa favorită într-o variantă acompaniată de o orchestră formată din 50 de persoane. Primul proiect simfonic al celor Trooper a avut loc în 2009, cu ocazia lansării albumului „Vlad Țepeș - Poemele Valahiei", însă într-o formulă mult mai restrânsă față de ceea ce va însemna concertul pe care influenta formație românească de rock îl va pune în scenă în al 28-lea an de activitate.

În cei 27 de ani de activitate, Trooper a lansat zece albume de studio, a cântat pentru mai mult de 900.000 de oameni, în peste 950 de concerte, şi a urcat pe scenă alături de Iron Maiden, Scorpions, Deep Purple, Judas Priest, Whitesnake, Europe, Manowar, Nazareth, WASP, Prodigy etc.

