Tucker Carlson: „Bărbatul care pretinde că a făcut sex cu Barack Obama în 1999 își spune povestea" VIDEO

Prezentatorul TV american Tucker Carlson postează un interviu cu un bărbat care susține că a întreținut relații sexuale cu Barack Obama. „Bărbatul care pretinde că a făcut sex cu Barack Obama în 1999 își spune povestea", a scris Carlson pe Twitter pe X (fostul Twitter).

Este vorba despre Larry Sinclair. El și-a exprimat pentru prima dată declarațiile în 2008, inclusiv la o conferință de presă care s-a încheiat cu arestarea sa sub acuzația de furt. Ulterior, Sinclair nu a oferit niciodată nicio dovadă a acuzațiilor sale. Un purtător de cuvânt al biroului lui Obama nu a răspuns solicitării de comentarii a publicației. Sinclair a avut condamnări pentru fals, fraudă și furt și a executat pedeapsele în închisori din Arizona, Florida și Colorado. Obama a devenit primul președinte de culoare al Statelor Unite în 2008. Interviul integral mai jos:

Ep. 22 Larry Sinclair says he had a night of crack cocaine-fueled sex with Barack Obama, and that Obama came back for more the next day. Assess for yourself. Here’s our interview. pic.twitter.com/R6CXwKv6gs