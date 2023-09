Tucker Carlson dă un interviu bombă: "Tuturor le este frică... Sistemul nostru se prăbușește în timp real!"

Tucker Carlson este de neoprit. De la plecarea sa bruscă de la Fox News, el înregistrează cote record de audiență. Într-un interviu în exclusivitate pentru Weltwoche, starul mediatic politic demolează mașina de manipulare a presei mainstream, își dezvăluie îngrijorările legate de o eventuală restaurație a lui Donald Trump, vorbește despre starea îngrijorătoare a familiei Biden și discută despre ce urmează pentru el într-o ordine post-Fox News.

Când Tucker Carlson a plecat de la Fox News Channel în aprilie, dușmanii săi au aplaudat. Dar dacă au crezut că războinicul fericit a fost în sfârșit învins, judecata lor a fost la fel de sumbră ca și ratingul lor de aprobare. Cu un ajutor din partea lui Elon Musk, Carlson ajunge la o audiență și mai mare, la nivel global, cu noua sa emisiune, "Tucker Carlson pe Twitter (cunoscută acum sub numele de "X")".

Veteranul prezentator de știri și-a extins misiunea: să învingă părtinirea sufocantă a mass-mediei mainstream și musamalizarea nu doar în legătură cu evenimentele critice de acasă, ci și în capitalele din întreaga lume.

Când am ajuns la el, Carlson tocmai se întorsese din Emiratele Arabe Unite, unde s-a întâlnit cu președintele acestora, Mohamed bin Zayed. Carlson îl declară pe șeic "cel mai interesant și mai înțelept lider cu care am vorbit vreodată" - o evaluare provocatoare, având în vedere că prezentatorul talk-show-ului a stat luna trecută în fața lui Donald J. Trump. Despre liderul arab, Carlson se entuziasmează: "Nu am întâlnit niciodată un lider mai umil, niciodată - și cred că umilința este o condiție prealabilă pentru înțelepciune".

Carlson este mult mai puțin amabil cu colegii săi din presă. "Sunt cu toții niște oameni temători", ironizează bărbatul de 54 de ani. În loc să îi tragă la răspundere pe cei puternici, "ei fac exact opusul". Într-adevăr, "fac ceea ce le cer".

Privind la alegerile prezidențiale din 2024, el spune: "Încearcă să-l bage pe Trump în închisoare pentru crima de a candida împotriva lui Joe Biden ... Despre asta este vorba în aceste alegeri. Vom permite asta sau nu? Și pur și simplu nu cred că putem".

Weltwoche: De când ați părăsit Fox și ați pornit singur cu noua dumneavoastră emisiune, "Tucker Carlson On Twitter (cunoscută acum sub numele de "X")", postările dumneavoastră au înregistrat zeci și uneori sute de milioane de vizualizări. Decolezi ca Buzz Lightyear. Simțiți libertatea? Să explorezi mai multe subiecte și idei? Să vă exprimați opiniile?

Tucker Carlson: Ei bine, cu siguranță. În orice caz, mi-am exprimat mai puțin opiniile. Nu am făcut prea multe scenarii direct în fața camerei, în care scriu scenariul și îmi spun părerea. Am făcut ceea ce am vrut să fac de mult timp, dar nu am putut, și anume să mă urc în avion și să merg să văd restul lumii. Nu am putut pentru că aveam o emisiune zilnică pe care trebuia să o fac.

M-am convins în ultimii ani - în special de când a început războiul din Ucraina - că lumea se schimbă mult mai repede decât înțeleg majoritatea americanilor. Și pentru că nu există practic nicio acoperire a restului lumii în mass-media americană, americanii nu au o bună percepție a acesteia.

Ceea ce noi, în această țară, numim "Ordinea postbelică" - instituțiile create în urma celui de-al Doilea Război Mondial pentru a menține lumea pașnică și prosperă, iar Statele Unite în vârful piramidei, și care ar include dominația dolarului, sistemul SWIFT, NATO - toate acestea mi se par a se prăbuși. Acesta este punctul meu de vedere. Am vrut să călătoresc și să văd dacă, de fapt, se întâmplă acest lucru - și așa este.

Weltwoche: Călătoriți prin lume, acum, mai mult ca niciodată. Ce personalitate, la nivel global, vă fascinează în mod special?

Carlson: Cred că, în acest moment, cel mai interesant și mai înțelept lider cu care am vorbit vreodată este conducătorul din Abu Dhabi, MBZ. [Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, cunoscut popular după inițialele sale MBZ, este președintele Emiratelor Arabe Unite și conducătorul orașului Abu Dhabi]. Îl respect [pe acesta].

Weltwoche: Tocmai v-ați întors în SUA din Abu Dhabi?

Carlson: Da, și am vorbit cu el. Am intervievat o mulțime de oameni care conduc țări sau organizații. Am intervievat o mulțime de lideri în, ei bine, treizeci de ani. Asta a fost meseria mea. Și nu am intervievat niciodată pe cineva la conducerea a ceva [care să fie] mai dispus să recunoască atunci când nu înțelege ceva sau nu are un răspuns la o întrebare. Nu am întâlnit niciodată un lider mai umil, niciodată, și cred că umilința este o condiție prealabilă pentru înțelepciune.

Oamenii înțelepți recunosc ceea ce nu știu, iar eu nu am mai văzut așa ceva până acum. Nu vezi asta în Occident. Nu veți intervieva un candidat la președinție în Statele Unite, sau un președinte, de altfel, care să fie dispus să spună: "Nu știu răspunsul. M-am gândit la asta și nu sunt sigur". Nu vor spune niciodată asta, pentru că nu poți admite că nu știi.

Desigur, sfera cunoașterii umane este foarte limitată. De fapt, nu știm nimic. Nu știm cum funcționează creierul sau cum au fost construite piramidele. Lista lucrurilor pe care nu le cunoaștem este mult mai lungă decât lista lucrurilor pe care le știm, și nimeni nu va admite acest lucru. Oamenii care o fac, care sunt dispuși să spună asta cu voce tare, sunt cei în care am încredere. Așadar, am fost foarte impresionat. Niciodată nu am fost mai impresionat de un lider.

Dar sunt o mulțime de oameni interesanți din întreaga lume. Javier Milei mi s-a părut un tip interesant. [Javier Gerardo Milei este un economist și politician argentinian cunoscut pentru opiniile sale libertariene. El conduce în sondaje pentru următoarele alegeri prezidențiale].

Weltwoche: Să aruncăm o scurtă retrospectivă a numeroșilor dumneavoastră ani petrecuți la Fox, unde ați devenit o vedetă media globală, ocupând locul întâi cu "Tucker Carlson Tonight" la știrile prin cablu. În timpul unui episod recent al emisiunii dvs. de la "X", ați spus: "În timpul unui episod recent al emisiunii dvs: "Familia Murdoch nu mi-a stat niciodată în cale. Au fost întotdeauna buni cu mine. Dar au fost întotdeauna cu mintea mică. ... Este o companie condusă de femei fricoase, înțelegi ce vreau să spun?". Ce vrei să spui?

Carlson: Ei bine, am petrecut paisprezece ani la Fox și, în cea mai mare parte a timpului, lucram la propria mea afacere. Nu am avut niciun rol în gestionarea companiei - nici pe departe. Eram doar un angajat. Așadar, există o mulțime de lucruri despre modul în care funcționează compania despre care eu nu aș fi știut.

Din experiența mea, familia care deține, care controlează compania, familia Murdoch, a fost întotdeauna foarte amabilă cu mine. Foarte politicoși, drăguți, mi-au dat o libertate de acțiune uriașă. Adesea, sau uneori, am simțit că nu erau de acord cu ceea ce spuneam, că opiniile mele erau diferite de ale lor. Dar m-au lăsat să îmi exprim opiniile și am fost recunoscător pentru asta. Sunt recunoscător pentru asta. Nu am avut niciodată o problemă cu ei și nu am nici acum o problemă cu ei. Nu aș fi fost de acord cu ei cu privire la anumite lucruri, dar voi fi întotdeauna recunoscător pentru șansele pe care mi le-au oferit și pentru bunătatea de care au dat dovadă față de mine.

Sunt o mulțime de oameni extraordinari la Fox News, dar sunt și o mulțime de oameni care sunt pur și simplu îngroziți, care încearcă doar să treacă ziua. Și nu cred că se face Xanax suficient de puternic pentru ca unii dintre cei care conduc locul să se calmeze. [râsete]

Am vorbit serios ce am spus. Am lucrat în multe organizații de știri din Statele Unite și toate sunt la fel. Toți se tem să nu fie dați în judecată, să nu țipe la ei, să nu fie concediați sau umiliți. Dar, în mod interesant, niciuna dintre ele nu se teme prea mult să nu greșească. Aceasta nu este o preocupare. Ei nu sunt îngrijorați de acuratețe atât de mult cât sunt îngrijorați să nu fie la modă sau să spună ceva interzis. Ceea ce îi îngrijorează cu adevărat este să spună adevărul.

Ai crede că, dacă ai conduce o organizație de știri, principala ta preocupare ar fi să faci lucrurile corect și că ai fi îngrozit dacă cineva ar face o greșeală. Dar nu aceasta este principala lor preocupare. Și nu doar la Fox. Am lucrat la MSNBC și CNN. Am lucrat la PBS. Am lucrat timp de un an la ABC. Cu siguranță am fost în preajma multor companii de știri, și toate sunt la fel. Toți sunt oameni temători, care câștigă mai mult decât ar trebui, probabil, și sunt îngrijorați că își vor pierde locul de muncă. Ocazional, vei găsi o persoană curajoasă, dar acestea sunt foarte, foarte, foarte rare. Foarte rare.

Weltwoche: Mass-media ca "a patra putere" are o problemă serioasă de credibilitate, nu doar în SUA. La noi, este la fel. Singura organizație națională de știri din SUA care obține majoritatea încrederii publicului este, potrivit YouGov [mai 2023], The Weather Channel.

Carlson: Da.

Weltwoche: Jumătate din publicul american crede că mass-media încearcă în mod deliberat să inducă în eroare, să dezinformeze și să facă propagandă [Gallup, februarie 2023]. Sunteți în presă de foarte mult timp. De ce este starea presei atât de mizerabilă?

Carlson: Ei bine, pentru că, dacă vrei să subminezi o democrație, trebuie să controlezi informațiile pe care le primesc cetățenii. Aș spune că mass-media din democrații este mult mai puțin demnă de încredere decât în alte țări, pur și simplu pentru că într-o democrație contează mai mult. Oamenii votează pe baza informațiilor pe care le au. Așadar, dacă vrei să le controlezi voturile, trebuie să controlezi ceea ce știu ei.

A existat o încercare foarte agresivă, timp de câteva decenii, din partea celor care conduc Statele Unite, de a controla ceea ce este disponibil la posturile noastre de știri și în ziarele noastre - de a controla mass-media. Și au reușit.

Weltwoche: Oamenii care lucrează pentru media de știri par să fie de acord cu acest lucru.

Carlson: Bineînțeles că da, pentru că sunt îngroziți. Sunt pur și simplu speriați. Sunt de acord cu asta, absolut. Le este teamă să spună ceva care îi va ofensa pe cei care conduc guvernul, care conduc cele mai mari companii și, de cele mai multe ori, nu o vor face. Și asta nu este doar o pervertire a ceea ce ar trebui să facă, ci o inversare. Ele există pentru a-i trage la răspundere pe cei de la putere. În schimb, ele fac exact opusul. Le execută ordinele.

De exemplu, ei lansează acest vaccin în Statele Unite. Acesta are consecințe masive pentru populație. Sute de milioane de oameni îl iau și nu este permisă nicio raportare despre acest vaccin - nicio raportare reală. Oamenii sunt literalmente concediați dacă pun la îndoială eficacitatea și siguranța acestui vaccin. Este o nebunie. Într-o democrație funcțională, dacă ai avea un medicament obligatoriu pe care toată lumea trebuie să îl ia, sarcina presei ar fi să raporteze dacă este sau nu sigur și dacă funcționează sau nu. Ei au făcut exact opusul.

Chiar și în cazul războiului din Ucraina. Acesta este un potențial conflict nuclear între superputeri. Nu ar trebui să știm tot ce putem? "Nu." Nu ai voie.

Am încercat să-i iau un interviu lui Vladimir Putin, dar guvernul american m-a oprit. Așa că, gândiți-vă puțin la asta. Apropo, nimeni nu mi-a luat apărarea. Nu cred că a existat cineva din presa de știri care să fi spus: "Stai puțin. Poate că nu-mi place tipul ăsta, dar el are dreptul să intervieveze pe oricine dorește, iar noi avem dreptul să auzim ce spune Putin". Nu aveți voie să auziți vocea lui Putin. Pentru că de ce? Nu a fost niciun vot în acest sens. Nu m-a întrebat nimeni. Eu am 54 de ani. Mi-am plătit taxele și am respectat legea.

Sunt un cetățean american. Sunt un american mult mai loial decât, să zicem, Joe Biden sau Kamala Harris, care nici măcar nu a crescut în această țară; ea a crescut în Canada. Și ei îmi spun ce înseamnă să fii un american loial? Nici măcar nu mă interesează, în acest moment. Nici măcar nu-mi pasă. Când David Frum [un redactor al revistei The Atlantic] din Canada ajunge să-mi spună că sunt un american neloial, este o glumă. Este o glumă. Și nu-mi mai pasă ce cred ei, de fapt, de acum încolo. Și nici nu trebuie să-mi pese. Așa că, nu-mi pasă.

Weltwoche: Ratingul mare pe care îl obține emisiunea dumneavoastră demonstrează că ridicați o voce pe care oamenii vor să o audă. Un astfel de exemplu de manipulare mediatică este suprimarea și respingerea de către mass-media a laptopului lui Hunter Biden. Ați studiat infamul "laptop din iad". La fel și noi, la Weltwoche, încă din primăvara anului trecut. Aveți cunoștințe profunde despre rețeaua de afaceri a lui Biden. Ați fost primul care l-ați intervievat pe Tony Bobulinski, omul de afaceri al lui Biden, în octombrie 2020. Din ceea ce ați văzut, ați putea concluziona că Joe Biden știa despre afacerile fiului său? Că a facilitat-o? Și că este posibil să fi profitat, el însuși?

Carlson: Ei bine, acestea nu sunt opinii. Sunt fapte stabilite. L-am intervievat luna trecută pe Devon Archer [partenerul de afaceri și prietenul apropiat de lungă durată al lui Hunter Biden], care, în zeci de ocazii, la întâlniri de afaceri, l-a văzut pe Joe Biden sunându-l pe fiul său Hunter în timpul unei întâlniri de afaceri. Fiul său l-a pus pe speaker în timp ce Joe Biden era vicepreședinte al Statelor Unite, pentru a ajuta afacerea fiului său. Apropo, afacerea, așa-numita "afacere", consta în întregime în a fi fiul lui Joe Biden. Hunter Biden nu avea nicio expertiză în domeniul energiei. Nu știa nimic despre gazul ucrainean. Este o glumă că nu știa. Nu avea nicio experiență relevantă sau cunoștințe relevante în niciuna dintre așa-zisele "afaceri" pe care le conducea.

El vindea pur și simplu accesul la tatăl său. Nu este o speculație. Asta a spus partenerul său de afaceri, în mod oficial, în fața camerei. Da, nu există nicio discuție despre asta. Este un fapt.

Cred că mass-media îl urăsc atât de mult pe Trump sau profită într-un fel, presupun, de faptul că Joe Biden este președinte, încât simt că ar trebui să mintă în legătură cu acest lucru. Dar ei mint, punct.

Weltwoche: O altă poveste care a stârnit o curiozitate zero în rândul presei din Washington DC este afirmația, făcută, se pare, de propria fiică, Ashley, în jurnalul ei privat, potrivit căreia Joe Biden s-ar fi comportat cu ea într-un mod pe care ea îl descrie ca fiind "probabil nepotrivit" când era tânără. Hunter i-a dat tatălui său pseudonimul "Pedo Peter" în lista de contacte de pe telefonul mobil. Presupun că în America "Pedo Peter" este un termen neobișnuit de adresare pentru tatăl cuiva. De ce presa a arătat atât de puțin interes în investigarea acestor detalii tulburătoare, mai ales în era post-#MeToo?

Carlson: Ei bine, [Ashley] a spus-o în jurnalul ei, al cărui singur public era ea însăși. Ea nu a susținut acest lucru. A consemnat-o: că tatăl ei a făcut duș cu ea când era copil și, pentru că a făcut-o, a devenit dependentă de sex. Asta a scris în jurnalul ei. Răspunsul administrației Biden a fost să determine Departamentul de Justiție să facă o razie în casa omului care avea jurnalul, să aresteze persoanele care aveau jurnalul, deși nu l-au furat, ci au plătit pentru el. Ashley Biden l-a lăsat în urmă într-o casă pe care o închiriase și nu au spus niciodată nimic despre asta.

Aceasta este o crimă sexuală. Am trei fiice. Pot să vă promit că nu e normal ca un tată să facă duș cu fiicele sale. [Ashley] a spus, în jurnalul ei: "Cred că am o dependență de sex pentru că tatăl meu a făcut duș cu mine". Asta spune ea.

Apropo, Joe Biden are demență și nu conduce Statele Unite. Deci, asta ridică întrebarea evidentă: "Cine este?"

Weltwoche: Cine este?

Carlson: Aș presupune că Barack Obama prin intermediul decupajelor sale care lucrează pentru Joe Biden. Dar nu știu asta. New York Times nu s-a deranjat să relateze despre asta, dar Joe Biden suferă de demență. Nu este capabil să vorbească o propoziție completă, cu atât mai puțin să conducă cea mai mare organizație din istoria omenirii, care este guvernul SUA. Întreaga premisă este ridicolă, iar acum ni se spune? Că are 80 de ani. Abia poate vorbi. Abia poate merge. Și va candida, din nou, pentru funcția de președinte al Statelor Unite în timp ce se desfășoară un război? Toată chestia asta este atât de dementă încât am ajuns la punctul în care nu mai încearcă să convingă pe nimeni. Încearcă doar să suprime și să aresteze oamenii care pun întrebări. Au arestat zeci de persoane, de oponenți politici, nu pentru comiterea de infracțiuni, ci pentru că s-au opus în ultima lună. Zeci în ultima lună.

Sistemul nostru se prăbușește în timp real. Urmărim cum se întâmplă acest lucru. Dacă citiți presa americană, sunt povești despre Kim Kardashian și o mulțime de prostii irelevante despre transsexuali și toate aceste lucruri. Concluzia este că președintele Statelor Unite este non compos mentis.

Cine conduce guvernul? Dacă nu puteți răspunde la această întrebare, mi se pare că nu vă faceți treaba în mass-media. Nu contează.

Weltwoche: Ați obținut un mare scoop cu interviul cu fostul președinte Donald Trump, care a fost difuzat chiar în momentul în care candidații republicani organizau prima dezbatere pe canalul dumneavoastră anterior, Fox. În 2018, când ne-am întâlnit prima dată pentru un interviu, Trump era în funcție de aproape doi ani. Și mi-ați spus evaluarea dvs. că, în acel moment, "Trump nu este capabil "ca președinte al SUA. Ați făcut referire la graniță - nu a construit suficient de mult zidul - ca exemplu. Dacă Trump reușește să se întoarcă triumfător la Casa Albă, credeți că poate fi eficient?

Carlson: Nu. Bineînțeles, nu știu. Aș face doar speculații. Cred că primul său mandat de președinte a demonstrat că este destul de greu să conduci o organizație, milioane de oameni, atunci când majoritatea sunt plătiți să ți se opună, ceea ce se întâmplă. Există angajați federali sindicalizați ale căror locuri de muncă depind de celălalt partid. Așadar, sistemul, în sine, este destul de dificil pentru cineva care caută să reformeze sistemul.

În acest moment, însă, ei încearcă să-l bage pe Trump în închisoare pentru crima de a candida împotriva lui Joe Biden. Vorbesc doar în calitatea mea de alegător. Asta e tot ce trebuie să știu.

Cred că, dacă Trump ar prelua conducerea, mâine, ar face CIA responsabilă în fața alegătorilor? Nu, nu cred. Cred că ar construi un zid? Nu știu. Eu sper că da.

Știu că nu poți permite, nu poți permite absolut deloc ca un partid politic să folosească sistemul nostru de justiție pentru a-l încarcera pe principalul adversar al președintelui. Nu puteți face asta. Nu este absolut deloc permis.

Din punctul meu de vedere, despre asta este vorba în aceste alegeri. Vom permite acest lucru sau nu? Și pur și simplu nu cred că putem.

Weltwoche: Colegii dumneavoastră jurnaliști nu se pot opri din a vă critica. Ei numesc reportajele dumneavoastră "pro-Rusia" sau "pro-Trump". Recent, v-ați luat multe bătăi de cap pentru interviul acordat lui Larry Sinclair, în care acesta a vorbit despre [desfășurarea] unei presupuse relații homosexuale cu Barack Obama. [Sinclair, un escroc condamnat, susține că l-a văzut pe fostul președinte al Statelor Unite Barack Obama fumând crack înainte de a se angaja în activități sexuale cu el în 1999, când Obama era senator de stat]. Deși este adevărat că afirmațiile sale nu au fost niciodată urmărite de o presă blestemată de Obama, vă îngrijorează faptul că formatul de interviu individual al emisiunii dumneavoastră online vă limitează capacitatea de a investiga pe deplin adevărul afirmațiilor de fapt ale invitaților dumneavoastră?

Carlson: Oh, sigur, desigur. Fac interviuri unu la unu la televiziune de 25 de ani.

Weltwoche: Ați avut o echipă mare la momentul în care ați făcut acele interviuri.

Carlson: Ei bine, ei încă lucrează pentru mine. Am aceeași echipă. [râde] Da, am exact aceeași echipă. De fapt, vin la cină în câteva minute.

Cred că Larry Sinclair a fost atacat. A fost arestat, la un moment dat. A fost respins ca fiind "necredibil". Asta se întâmplă de 15 ani. Oamenii l-au atacat pe Larry Sinclair sau l-au respins. Părerea mea a fost: "Eu sunt echilibrul, cred. De ce nu avem ocazia să îl auzim pe Larry Sinclair? Bine, iată-l pe Larry Sinclair. Puteți să vă faceți singuri o părere despre el".

Cu alte cuvinte, mincinoși, mincinoși dovediți, precum Ben Smith, de la Politico la acea vreme, au putut să iasă pe piață și să ne spună că tot ceea ce a spus Larry Sinclair era fals. Bine, aceasta este poziția lui Ben Smith. Iată care este poziția lui Larry Sinclair. Se pare că eu sunt echilibrul, în ceea ce mă privește. Are vreo logică?

Weltwoche: Unii critici întreabă: "Este difuzarea amintirilor personale ale lui Larry Sinclair diferită de acuzațiile lui Christine Blasey Ford împotriva lui Brent Kavanaugh?".

Carlson: Ei bine, este foarte diferit. Cred că este diferit în particularitățile sale. Este foarte diferit. Dar cred, de asemenea, că Larry Sinclair are dreptul să... Larry Sinclair, din punctul meu de vedere, într-un mod foarte credibil, a spus că a făcut sex cu Barack Obama. Din moment ce suntem atât de fanatici pro-gay, acum, și tot ce este gay este bun, de ce este asta rău? "Lui Obama îi plac bărbații." De ce este asta un atac la adresa lui Obama? Înțelegeți ce vreau să spun? Adică, sunt eu singurul non-homofob de aici?

Mi se pare evident că lui Obama îi plac bărbații. I-a spus asta prietenei sale. Alex McNear [care a avut o relație romantică cu Obama în timpul scurtei sale perioade de timp la Occidental College] este un văr îndepărtat de-al meu, apropo. Iar Obama i-a spus: "Am fantezii despre sexul cu bărbați". Cred că este puțin ciudat să crezi că a spune asta cu voce tare este cumva un atac. Nu știu de ce ar fi așa. Credeam că ar trebui să ne placă bărbații. [Nu pot să țin pasul.

Weltwoche: Tucker, ai făcut o călătorie remarcabilă. De-a lungul anilor, ți-ai schimbat părerea despre probleme mari, probleme importante, cum ar fi invazia Irakului.

Carlson: Oh, da.

Weltwoche: Și ați făcut public acest lucru. Foarte puțini jurnaliști sunt dispuși să admită o greșeală de tipar, cu atât mai puțin să facă o corectare serioasă a cursului. Există o problemă, chiar acum, pe care o reconsiderați, aruncând o a doua privire? O funcție ocupată anterior și care este în prezent în curs de revizuire?

Carlson: Oh, m-am răzgândit ca orice problemă. [râde] Mă răzgândesc în mod constant despre lucruri. În mod constant. Doamne, sunt o mulțime de probleme pe care nu sunt sigur că le înțeleg pe deplin. [Inteligenta artificiala], de exemplu. Sunt foarte îngrijorat că AI va distruge lumea și va deveni autonom. Dar va fi? Nu știu. Cred că, în afară de o preocupare la nivel intestinal, nu am o viziune foarte inteligentă asupra AI.

Sunt o mulțime de probleme, de genul acesta, pe care încerc să le rezolv. Din fericire, nu trebuie să am o părere despre toate. Sunt destul de mare încât să recunosc bucuros când nu știu răspunsul la ceva.

Vă spun asta: părerea mea că războiul din Ucraina pune în pericol civilizația occidentală a devenit mai puternică cu timpul, nu mai slabă. Eu asa simt. M-am gândit, înainte. Acum, chiar cred. Există o mulțime de lucruri pentru care m-am îngrijorat în trecut, care s-au dovedit a nu merita să-mi fac griji. Eram chiar ieri în Orientul Mijlociu și mă gândeam că am fost prima dată în Golf în 2001, imediat după 9/11, și eram complet convinși - eram complet convinși - că ne uităm la începutul unui 500. război de an împotriva islamului, Occidentul împotriva islamului. Și nu așa s-a dovedit deloc, de fapt.

Arabii din Golf cu care m-am confruntat, de-a lungul anilor, sunt mult mai toleranți decât liberalul tău alb și secular mediu din America - mult mai toleranți. Au o sărbătoare de Crăciun mai mare și mai creștină în Abu Dhabi decât noi în New York.

Weltwoche: În general, ce vă dă speranță într-o perioadă destul de îngrijorătoare, privind în viitor?

Carlson: Că miza a crescut brusc atât de mare încât oamenii inteligenți își regândesc presupunerile. Îl văd peste tot în jurul meu. Văd oameni din jurul meu întrebându-se: „Obișnuiam să cred asta. Este încă adevărat? A fost vreodată adevărat? Care este adevărul?" Oamenii sunt concentrați asupra întrebărilor despre adevăr și minciună, cred, mult mai profund decât au fost vreodată și asta este un lucru bun.

Văd, de asemenea, o trezire a conștientizării spirituale și a credinței religioase în Statele Unite, care cred că este grozavă. Nu toată lumea ajunge la aceleași concluzii pe care le ajung și eu, dar e în regulă. Este mai bine decât să te gândești că Amazon te va face fericit, pentru că Amazon nu te va face fericit, de fapt. Nu este adevarat. Este o minciună. Și tot mai mulți oameni par să tragă concluzia că este o minciună și cred că este un lucru grozav.

Există ideea că, cumva, principala amenințare la adresa fericirii noastre este din partea oamenilor religioși. Asta e absurd. Principala amenințare la adresa fericirii noastre este din partea oamenilor care cred că sunt Dumnezeu. Ei sunt cei periculoși. Dacă crezi că ești Dumnezeu, nu există nicio limită la ceea ce vei face pentru că te crezi că ești arbitrul final, ești judecătorul final, ești atotputernic. Asta e terifiant.

Mă simt mult mai confortabil în preajma oamenilor religioși. Sunt creștin, dar ei nu trebuie să-mi împărtășească părerile. Așa cum tocmai am spus, de fapt mă întâlneam cu niște oameni zilele trecute. A fost un apel la rugăciune chiar în mijlocul întâlnirii noastre, iar toată lumea s-a ridicat și s-a îngenuncheat și s-a îndreptat spre Mecca și s-a închinat lui Allah. Acum douăzeci de ani, m-aș fi gândit: „Doamne, cât de amenințător!" Acum, m-am gândit: „Ce minunat. Cât de grozav este asta?"

Weltwoche: Când te întorci în Elveția? Știu că ar putea fi plictisitor, aici. Mi-ai spus că nu e nimic de raportat. Dar ar fi frumos să te avem aici.

Carlson: Îmi place asta. Iubesc o țară plictisitoare. Ai ultima țară plictisitoare din Occident.

Weltwoche: Și Elveția se schimbă.

Carlson: Știu, este adevărat. Dar măcar e frumos. Dacă ai o frumusețe fizică inspiratoare, este cam greu să iei munții departe. Sper că Elveția să rămână exact la fel. În clipa în care imperiul american se prăbușește, vei primi înapoi secretul bancar.

Apropo, secretul nu implică fapte greșite. Intimitatea este o condiție prealabilă pentru libertate. Am un lacăt în dormitorul meu. Nu înseamnă că fac ceva ilegal în dormitorul meu. nu sunt sclav; Eu sunt cetățean. Pot avea intimitate.