UE a ajuns la un acord cu platformele de socializare ca sa elimine continut si conturi indezirabile in maximum o oră de la publicare

Uniunea Europeana tocmai a anuntat ca a ajuns la un acord cu principalele platforme sociale ca in baza Digital Service Act (DSA) sa angajeze fact checkers care sa verifice in permanenta continutul considerat ilegal. In urma detectarii acestor fapte, continutul trebuie sters (eliminat de pe platforma) in maximum o ora. De asemenea, daca acele conturi de useri recidiveaza sau se dovedesc ca apartin unor persoane care nu respecta normele DSA atunci si acestea vor fi eliminate.

Digital Service Act prevede ca e continut ilegal in primul rand pornografia infantila sau violenta extrema, dar prevede ca - de pilda - si un discurs antisemit, sau care promoveaza pareri contrare informarii oficiale generale in caz de conflicte (de pilda razboiul din Ucraina, sau razboiul din Israel), de asemenea raspandirea de informatii false, care au fost verificate de echipa de fact-checkers si s-au dovedit a fi voit eronate, informatii promovate de jurnalisti profesionisti fara a prezenta surse credibile etc., anunța Antena 3 - CNN, in cadrul emisiunii "Be EU".

Cu alte cuvinte, oricine poate incalca cu mare usurinta DSA, dupa ce e verificat de fact-checkers, sau dupa ce e raportat de alti useri in platforme ca Facebook, Youtube, Instagram etc. Uniunea Europeana a anuntat prin comisarul pentru digitalizare ca aceste acorduri cu platformele sociale vor intra in vigoare imediat. Cenzura impusa de UE se va manifesta cat de curand pe toate retelele de socializare, iar episoade precum suspendarea conturilor - ca in cazul Ion Cristoiu - sau eliminarea acestora - cazul Gold FM sau Zeus TV etc. - vor fi din ce in ce mai dese, opinia publica fiind privata de presa independenta (alternativa) si de un altfel de discurs decat cel oficial.