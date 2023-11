UE vrea sa salveze planeta pana in 2035 cu 2% din populatia lumii si 9% din suprafata Terrei. Afacerea e estimata la 25 de trilioane de euro

Uniunea Europeana a decis ca pana in 2035 sa se faca tranzitia la vehicule electrice, iar din 2030 sa nu mai fie produse masini cu combustie interna, cu mici exceptii discutabile.

Toate acesete masuri sunt, fireste, pentru criza climatica, pentru salvarea planetei. Asa sunt motivate si nu pentru o afacere di granda care presupune o resetare energetica si o suma uriasa de afaceri nemaivorbind de bani pentru companiile corporatiste multinationale. Pe langa autovehicule, o intreaga infrastructura trebuie schimbata, pentru o energie regenerabila (panouri fotovoltaice, centrale eoliene, centrale bazate pe nenergia valurilor si a mareelor etc.), pe langa statii de alimentare auto.

Numai o tara de marimea Frantei ca si suprafata si populatie estimeaza ca tranzitia la masini electrice va costa guvernul 110 miliarde de euro. Deci, doar cheltuielile guvernamentale ale Frantei pentru anumite masuri de infrastructura si facilitati, la care se adauga banii de la populatie estimati la peste un trilion de euro (1.000 de miliarde) numai pana in 2035. Si asta doar intr-un stat. Tranzitia totala a UE e estimata la aproximativ 25 de trilioane de euro pentru urmatorii 10 ani, daca planul resetarii energetice va fi implementat la timp de toate tarile comunitare.

Fireste ca se pune intrebarea de ce o uniune de state atat de mica doreste sa salveze o planeta atat de mare? Suprafata Europei raportata la intregul pamant reprezinta 2% (aproximativ 10 milioane de km patrati), in vreme ce populatia este de 9,3% (aproximativ 742 de milioane de persoane). Este vorba despre toata Europa, nu numai de tarile din Uniunea Europeana.

Este vizibil ca masurile UE nu vor putea in niciun caz sa conduca la salvarea planetei, nici impreuna cu SUA, Canada, Marea Britanie si Australia, ca aliati ai masurilor climatice. Intreaga populatie a tarilor considerat occidentale este de pana in 1,5 miliarde de persoane, in vreme ce restul panetei, care nu e interesata deloc de masurile energiei verzi acopera 6,5 miliarde de oameni si peste 60% din suprafata Terrei.