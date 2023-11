Ultima piesă a trupei The Beatles - Now And Then - a fost lansată cu ajutorul inteligenței artificiale

După o săptămână de pregătire, The Beatles au lansat ceea ce a fost prezentat ca fiind „ultimul lor cântec" relatează BBC. Intitulat Now And Then, crearea piesei a durat 45 de ani - primele rânduri au fost scrise de John Lennon în 1978, iar piesa a fost în sfârșit finalizată anul trecut.

Toți cei patru membri Beatles apar pe piesa, care va fi ultima atribuită lui Lennon, McCartney, Harrison și Starr. Și, într-un moment care a venit ca un cerc complet, piesa va fi lansată ca single dublu împreună cu debutul lor din 1962, Love Me Do. Lansarea marchează ceea ce ar putea fi capitolul final pentru cea mai mare trupă din istoria rock-ului. Piesa a fost difuzată în premieră în Marea Britanie la BBC Radio la ora 14:00 GMT.

Piesa este disponibilă atât pe YouTube, cât și pe servicii de streaming precum Spotify, Apple Music și Amazon Prime Music. Copiile pe CD, vinil și casetă vor fi disponibile în zilele următoare. Iar începând cu 10 noiembrie, melodia va fi inclusă pe versiunile nou remasterizate și extinse ale albumelor de mare succes Red și Blue ale trupei The Beatles.

Demo-ul original a circulat câțiva ani și este destul de tipic pentru producția solo a lui John Lennon din anii '70 - într-o linie similară cu piesa Jealous Guy. A fost finalizat în studio anul trecut de Sir Paul McCartney și Sir Ringo Starr. George Harrison va apărea prin părțile de chitară ritmică pe care le-a înregistrat în 1995, iar producătorul Giles Martin a adăugat un nou aranjament de coarde.

Povestea piesei începe în 1978, când Lennon a înregistrat un demo cu voce și pian în casa sa din New York. După moartea sa, văduva sa, Yoko Ono, le-a dat înregistrarea celorlalți membri Beatles pe o casetă care conținea, de asemenea, demo-urile pentru Free as a Bird și Real Love. Aceste două cântece au fost finalizate și lansate ca single-uri în 1995 și 96, marcând primul material „nou" al The Beatles după 25 de ani.

În timpul realizării documentarului „Get Back" al trupei The Beatles, compania regizorului Peter Jackson a dezvoltat un software cu inteligență artificială care permitea „de-mixarea" înregistrărilor amestecate cu sunete suprapuse. Tehnologia a fost folosită anul trecut pentru a crea o variantă nouă de mixaj al albumului Revolver al trupei.

Piesa va beneficia și de un video care va fi lansat vineri. Acesta va conține imagini inedite, inclusiv „câteva secunde prețioase" din cel mai vechi filmuleț cunoscut al trupei The Beatles, furnizate de toboșarul original Pete Best și de fratele său Roag.