Un barbat a fost ucis de cocosul pe care il pregatea pentru o lupta ilegala. Pasarea a ajuns la sectia de politie

Un cocos caruia i-a fost atasat un cutit lung de sapte centimetri, pentru o lupta ilegala in India, si-a injunghiat proprietarul in abdomen.

Proprietarul cocosului a fost injunghiat in abdomen, in timp ce pasarea incerca sa scape din mainile lui. Barbatul a murit in drum spre spital, din cauza pierderii de sange. Cocosul a fost dus la o sectie de politie, apoi a fost transferat la o ferma. Luptele de cocosi au fost scoase in afara legii in India in 1960, dar sunt inca destul de frecvente in zonele rurale, cum ar fi Telangana. Luptele de acest tip se mai regasesc si in Filipine, unde in octombrie 2020 un ofiter de politie a fost ucis de un cocos in timp ce a incercat sa opreasca o lupta ilegala intre cocosi.