Un bărbat a intrat gol-pușcă într-o primărie și a agresat sexual o angajată. A încălcat de trei ori ordinul de protecție

Situație alarmantă la Primăria Todirești, din județul Iași, unde angajatele ar veni cu teamă la serviciu și își țin ușile birourilor încuiate. Un bărbat de 52 de ani este cercetat în mai multe dosare penale după ce a intrat complet dezbrăcat în instituție, iar ulterior ar fi agresat sexual o funcționară. Deși femeia a obținut un ordin de protecție, acesta ar fi fost încălcat de trei ori.

Primarul comunei, Ovidiu Droancă, susține că bărbatul este în continuare în libertate și că incidentele repetate au ajuns să afecteze activitatea instituției. Edilul spune că s-a gândit inclusiv să închidă temporar primăria, în condițiile în care un proiect pentru angajarea unei firme de pază nu a fost aprobat de Consiliul Local.

A intrat complet dezbrăcat în sediul primăriei

Primul incident documentat de Poliție s-a produs pe 20 mai 2026. Un reprezentant al Primăriei Todirești a sesizat că în sediul instituției se afla un bărbat dezbrăcat, care provoca scandal. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că sesizarea se confirma. Bărbatul de 52 de ani era complet dezbrăcat și se afla sub influența alcoolului.

Acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj contra bunelor moravuri. Primarul Ovidiu Droancă susține că incidentele nu s-au oprit și că bărbatul ar fi revenit în mod repetat la sediul instituției, unde ar fi avut un comportament agresiv verbal.

Angajată a primăriei, agresată în propriul birou

Pe 15 iulie, o angajată de 39 de ani a sesizat Poliția după ce bărbatul ar fi intrat peste ea în birou, ar fi strâns-o în brațe și ar fi sărutat-o pe obraz fără consimțământ. În urma incidentului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală. Cercetările continuă, iar încadrarea juridică și răspunderea bărbatului urmează să fie stabilite de autoritățile judiciare.

La 21 iulie, Judecătoria Pașcani a emis un ordin de protecție valabil trei luni în favoarea angajatei. Doar două zile mai târziu, pe 23 iulie, femeia a sunat la 112 și a reclamat că bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse de instanță. Un nou dosar penal a fost deschis pentru încălcarea ordinului de protecție.

Alte două presupuse încălcări au fost reclamate pe 4 și 5 august, după ce bărbatul s-ar fi deplasat din nou la sediul Primăriei Todirești. Potrivit Poliției, acesta nu ar fi intrat atunci în contact direct cu femeia protejată, însă simpla apropiere de locul interzis prin ordin poate constitui o încălcare a măsurilor stabilite de instanță.

Primarul spune că a vrut să închidă instituția

Ovidiu Droancă afirmă că funcționarele își închid ușile birourilor de teamă și că activitatea primăriei se desfășoară cu dificultate. Edilul spune că a cerut Consiliului Local aprobarea unui contract cu o firmă de pază, însă proiectul nu a primit voturile necesare. În lipsa personalului de securitate, primarul susține că încearcă el însuși să fie prezent pentru a le proteja pe angajate.

„Eram dispus să închid primăria", a declarat Ovidiu Droancă.

Primarul mai susține că problemele provocate de același bărbat ar dura de mai mulți ani și că au fost formulate sesizări către Poliție, Parchet și Prefectură. Potrivit edilului, și vecinii bărbatului ar fi reclamat comportamente agresive. Ovidiu Droancă afirmă că nu urmărește pedepsirea unei persoane pentru eventualele sale probleme medicale, ci o evaluare de specialitate și adoptarea unei măsuri care să protejeze atât personalul primăriei, cât și comunitatea.

Poliția cercetează fiecare incident reclamat

IPJ Iași confirmă existența dosarelor penale pentru incidentul din 20 mai, presupusa agresiune sexuală din 15 iulie și încălcările ordinului de protecție reclamate pe 23 iulie, 4 august și 5 august. „Întreaga situație se află în atenția polițiștilor", a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Iași.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-au produs incidentele și pentru luarea măsurilor legale. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.