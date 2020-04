Un barbat baut din Giurgiu a atacat politistii cu un cutit si a fost impuscat in picior

Un barbat de 31 de ani din judetul Giurgiu a provocat un scandal, marti, si, beat fiind, a amenintat ca se va sinucide cu un cutit, iar cand politistii au incercat sa-l imobilizeze, i-a atacat. Barbatul a fost impuscat de politisti in picior.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Giurgiu, Politia Bolintin Vale a fost sesizata, marti, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca o persoana a iesit pe strada Palanca din oras, cu o butelie, si face scandal. "In baza sesizarii, la fata locului s-au deplasat patru politisti si doi jandarmi, fiind identificata persoana in cauza, ca fiind un barbat de 31 de ani, aflandu-se in stare de ebrietate.

Acesta se afla in mijlocul strazii, avand asupra sa un cutit, fiind somat de catre politisti sa lase cutitul, insa acesta si-a pus cutitul la gat, amenintand ca se sinucide", se arata in comunicat. Oamenii legii au incercat imobilizarea barbatului, iar in acel moment acesta a incercat sa ii atace pe politisti cu cutitul. Ei au folosit armamentul din dotare si au tras doua focuri in plan vertical si unul asupra barbatului, impuscandu-l in picior. Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingriji medicale. Cercetarile sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale.