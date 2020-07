Un barbat dat in urmarire internationala pentru spalare de bani in Marea Britanie a fost prins la Costinesti

Un barbat de 25 de ani din judetul Gorj, dat in urmarire internationala pentru comiterea infractiunii de spalare a banilor, a fost prins de politistii constanteni in statiunea Costinesti.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politisti de la Investigatii criminale din cadrul IPJ, impreuna cu politisti ai statiunii Costinesti, au prins un barbat care era urmarit international pentru infractiuni ce ar fi fost comise pe teritoriul Marii Britanii.

"La data de 20 iulie, politistii constanteni au depistat un barbat, de 25 de ani, din judetul Gorj, pe numele caruia exista un mandat european de arestare, emis de autoritatile britanice. Cel in cauza a fost dat in urmarire internationala, fiind banuit de comiterea infractiunii de spalarea banilor, fapta comisa pe teritoriul Marii Britanii", se arata in comunicat.

Pentru depistarea acestuia, politistii au beneficiat de date si informatii suplimentare obtinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.

Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, fiind introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Constanta, urmand sa fie prezentat Curtii de Apel Constanta cu propunere de arestare preventiva, in vederea predarii catre autoritatile britanice.