Un fost negociator al SUA în Orientul Mijlociu explică de ce au eșuat negocierile cu Iranul: Ei au mai multe atuuri decât noi
Postat la: 12.04.2026 |
Fostul negociator al Departamentului de Stat pentru Orientul Mijlociu, Aaron David Miller, a declarat că iranienii „au mai multe atuuri decât americanii", după ce 21 de ore de discuţii între SUA şi Iran s-au încheiat fără a se ajunge la un acord.
„Este clar că nu se grăbesc să facă concesii", a declarat Miller pentru CNN, sugerând că Iranul pare să acţioneze într-un ritm mai lent decât SUA.
„Mi se pare că încă mai deţin uraniu puternic îmbogăţit. Au demonstrat că au transformat geografia într-o armă, controlează şi gestionează acum Strâmtoarea Ormuz. Regimul a supravieţuit", a spus Miller.
„Au demonstrat o capacitate îngrijorătoare de a submina securitatea şi stabilitatea. Toate aceste aspecte reprezintă atuuri", a adăugat el.
Miller a afirmat că, în opinia sa, Iranul ar prefera să rişte o nouă serie de atacuri militare din partea Statelor Unite şi a Israelului decât să rămână cu mâna goală după negocieri.
„Cererile nerezonabile" ale Statelor Unite au dus la eşecul negocierilor de la Islamabad dintre iranieni şi americani pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, a afirmat duminică televiziunea de stat iraniană (Irib).
„Delegaţia iraniană a negociat fără încetare şi intens timp de 21 de ore pentru a apăra interesele naţionale ale poporului iranian. În ciuda diverselor iniţiative din partea sa, cerinţele nerezonabile ale părţii americane au împiedicat progresul negocierilor. Prin urmare, negocierile s-au încheiat", a scris Irib pe Telegram.
Vicepreşedintele american JD Vance a anunţat, duminică dimineaţă, că se întoarce în Statele Unite fără a fi ajuns la un acord cu Iranul, după ce a formulat o „ofertă finală şi cea mai bună posibilă" pentru a pune capăt războiului.
„Ne întoarcem în Statele Unite fără să fi ajuns la un acord", a declarat Vance în cadrul unei scurte conferinţe de presă la Islamabad, unde americanii şi iranienii negociau de sâmbătă.
„Plecăm de aici cu o propunere foarte simplă, o abordare care constituie oferta noastră finală şi cea mai bună pe care o putem face. Vom vedea dacă iranienii o vor accepta", a continuat el.
