Un Mercedes și o pungă de cocaină pentru asasinarea unui român implicat la cel mai înalt nivel în traficul de droguri în Italia

Traficul de cocaină din România nu se rezumă doar la distribuitori răzleți care reușesc să scape la graniță cu mici cantități de droguri aduse din Italia sau Spania.

Românii joacă în liga mare a stupefiantelor din Italia sau Balcani și se comportă asemenea mafioților din clanurile de renume: asasinate la comandă, răzbunări, recompense pentru prinderea rivalilor sau a nesupușilor, amenințări cu moartea. Un astfel de episod, petrecut în anul 2014 în Italia (Brescia) în care au fost implicați traficanți de cocaină români, s-a finalizat în vara acestui an în România, după o anchetă a autorităților române și italiene.

Cinci români au fost condamnați în iulie 2023, prin sentință definitivă a Curții de Apel Timiș, la pedepse cu închisoarea între 9 și 24 de ani. Toți sunt cunoscuți pentru fapte la regimul armelor, lipsire de libertate, tulburarea liniștii și ordinii publice etc, de data asta fiind găsiți vinovați pentru tentativă de omor calificat respectiv incitare și complicitate.

Sentințele:

condamnă pe AIVANOAEI NICOLAE la o pedeapsă de: 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor calificat

condamnă pe HUC ALIN CIPRIAN la o pedeapsă de: - 9 ani și 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la tentativă de omor calificat

constată că inculpatul a fost arestat în lipsă în baza MAP nr.46/02.03.2022 de către Tribunalul București.

condamnă NISIPASIU FLORIN CRISTIAN - recidivist, la o pedeapsă de - 14 ani și 8 luni închisoare, în regim de detenţie pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la tentativă de omor calificat.

condamnă FLUCSA NICOLAE SORIN- cu antecedente penale care nu atrag starea de recidivă, la o pedeapsă 24 ani și 4 luni închisoare

inculpatul FLUCSA NICOLAE SORIN a fost arestat în lipsă în baza MAP nr./02.03.2022 de către Tribunalul București.

admite în parte acţiunea civilă exercitată de către partea civilă C.J.S. şi obligă inculpaţii în solidar să plătească acesteia suma de 20.000 euro daune morale, potrivit portalului instanțelor de judecată

Tentativa de omor pentru care cei cinci au fost condamnați la închisoare în România s-a petrecut în data de 18 martie 2014, pe teritoriul Italiei, în localitatea Rivoltella di Desenzano - zona Brescia.

Victima C.J.S era implicat în traficul de cocaină între România și Italia. Colaboratorii săi, tot români, i-au propus lui CJS să se implice mai mult în afacerea cu droguri și să investească un milion de euro, astfel încât gruparea să dețină monopolul pe traficul de cocaină în restaurantele din zona Brescia. CJS a refuzat propunerea, iar partenerii săi au decis să se răzbune în cel mai autentic mod mafiot: să-l elimine fizic.

Liderul grupării de români a plecat în Zagreb, unde avea relații cu traficanții din Balcani, și a căutat un individ dispus să ucidă un om contra unei sume de bani. Aici nu a găsit înțelegere așa că s-a reorientat către grupul său de interlopi români. Unul dintre ei a acceptat propunerea, prețul stabilit pentru finalizarea asasinatului fiind 250 de grame de cocaină și un autoturism marca Mercedes seria E Class.

Victima, românul CJS, locuia la acel moment într-un bloc din Rivoltella di Desenzano la parterul căruia funcționa un bar frecventat de acesta în mod regulat. Românul a fost urmărit zile la rând de conaționalii săi, uciderea acestuia fiind programată pentru 18 martie 2014. Asasinul s-a deplasat la locul faptei cu motocicleta, iar când victima a ieșit din bar l-a întâmpinat și l-a împușcat de trei ori. Românul a fost rănit în torace, axilă și șold, dar a supraviețuit atacului. Cei care au comandat asasinatul supravegheau totul din barul de la parterul blocului unde locuia victima.

Externat, CJS a început propria lui anchetă. A anunțat că oferă o recompensă de câteva zeci de mii de euro celor care îi pot oferi date concrete despre rivalii săi. În paralel Divizia Anti mafia din Brescia a demarat ancheta polițienească specifică în astfel de situații. Au găsit la locul faptei o doză de suc astfel că aveau urmele de ADN ale unui suspect.

Între timp, victima asasinatului a revenit în România unde a fost reținută într-un dosar de trafic de stupefiante de DIICOT Timiș. Autoritățile române au anunțat partea italiană că vor prelua ei ancheta omorului, primind cu această ocazie tot dosarul cu probele strânse de polițiștii din Brescia pe acest caz.

A fost nevoie de ani de zile, de investigatori sub acoperire, de probe ADN luate discret de la rudele suspecților (masca facială purtată în perioada pandemiei de COVID-19), audieri de martori sub protecția anonimatului, până ce anchetatorii a dat de urma criminalilor. Patru dintre ei au fost prinși și condamnați, așa cum am arătat anterior, unul dintre aceștia fiind încă în libertate, posibil în Haiti, așa cum au precizat sursele investitorilor români.