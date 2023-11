Un ofițer de poliție britanic poate fi singura persoană care deține o poză reală cu un extraterestru: nu s-a găsit niciun semn de falsificare

Unul dintre cele mai captivante incidente care au legătură cu extratereștrii au avut loc, în 1987, în Ilkley Moor, o zonă montană din Yorkshire, Marea Britanie.

Un ofițer de poliție britanic pensionat, Philip Spencer, nu s-a gândit niciodată că într-o dimineață va întâlni o entitate extraterestră și o va surprinde în aparatul său foto. Incidentul a avut loc pe 1 decembrie 1987. La primele ore ale dimineții, Spencer și-a părăsit casa din Ilkley, luându-și rămas bun de la soția și copiii săi pentru a se întâlni cu socrul său care locuia în Moor.

Ilkley Moor este o zonă montană destul de bizară, cu o mulțime de vestigii arheologice ce datează din epoca bronzului. În plus, este cunoscut pentru legendele despre creaturi ciudate care se plimbă în întuneric și lumini ciudate care au fost văzute venind prin ceață. Locul este situat la doar 21 de mile distanță de baza militară RAF Menwith Hill, acolo unde au fost relatate mai multe apariții de OZN-uri. Era întuneric când Spencer și-a început călătoria. Avea o busolă pentru a se orienta în ceața densă și un aparat foto, sperând să surprindă pe drum locurile frumoase din Moor.

În timp ce trecea prin zona numită White Wells, un oraș din secolul al XVIII-lea, a fost distras de ceva neobișnuit. A văzut o creatură de dimensiuni mici, cu brațe lungi, asemănătoare ca formă cu o maimuță. În mod surprinzător, creatura a făcut o mișcare ciudată cu brațul drept, ca și cum îi făcea cu mâna lui Spencer, iar acesta este momentul pe care l-a surprins cu aparatul său de fotografiat înainte ca entitatea să dispară în spatele versanților. Ceea ce s-a întâmplat în continuare este cu adevărat șocant. Spencer a spus că a urmărit imediat creatura, dar, din păcate, a pierdut-o. Ulterior, el a susținut că a văzut o navă spațială în formă de dom care s-a ridicat din mlaștină și a dispărut pe cer.

Spencer a ajuns în satul socrului său și a fost șocat să vadă ora la ceasul bisericii. Era deja ora 10 dimineața și nu înțelegea de unde pierduse 2 ore. S-a gândit că poate a avut halucinații. Dar îndoielile i s-au risipit după ce a procesat fotografiile pe care le făcuse. A primit asigurări după ce a văzut creatura din fotografie. Era neclară, dar totuși exista. Negativul a fost examinat ulterior de diverși experți în OZN-uri, iar aceștia nu au găsit niciun semn de falsificare. Aceasta înseamnă că Spencer a făcut o fotografie reală a creaturii extraterestre.

Expertul în OZN-uri Nigel Mortimer a reexaminat fotografia lui Spencer în 1998. El a spus, pentru The Sun: „Am încercat să fac această analiză de ani de zile. Și nu este vorba doar de această fotografie - au existat rapoarte despre alte fenomene în acea zonă de ani de zile. Am vorbit cu niște americani săptămâna trecută și mi-au spus că ei consideră acest caz din Ilkley ca fiind al doilea după cazul Roswell din SUA ca dovadă a existenței extratereștrilor."

După incident, Spencer a început să aibă vise ciudate în care vedea un cer înstelat. Apoi s-a întrebat ce s-ar fi putut întâmpla cu el în timpul dispărut. A fost sfătuit de investigatorii OZN să se supună la hipnoză. El și-a amintit că creatura s-a apropiat de el înainte de a face o fotografie. El a spus (sub hipnoză): „Mă plimbam de-a lungul mlaștinii. Este destul de vânt. Sunt o mulțime de nori. Mergând spre copaci, văd ceva micuț, pot spune, dar e verde. Se mișcă spre mine. Oh! Nu mă pot mișca, sunt blocat! Vine în continuare spre mine. Și tot nu mă pot mișca... Sunt blocat, și totul a devenit neclar. Eu... plutesc în aer... Vreau să cobor! Și aceste lucruri verzi merg în fața mea, și nu-mi place. Tot nu mă pot mișca. Mă duc după colț și chestia asta verde în fața mea. Oh, Doamne, vreau să mă dau jos. E o... e o... e o chestie mare, o farfurie argintie, și e o ușă în ea, și nu vreau să intru acolo! Totul a devenit negru acum..."

Și-a amintit că fusese examinat de creaturile din interiorul navei și că acestea îi arătaseră un film despre un dezastru care va avea loc dacă oamenii nu vor opri creșterea populației și poluarea. După aceea, s-a întors înapoi în mlaștină fără să-și amintească de răpirea sa.