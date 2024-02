Un pilot al forțelor aeriene americane susține că a pătruns în interiorul unei nave-mamă extraterestre

Un veteran al forțelor aeriene americane pretinde că locuit o perioadă de trei luni în interiorul unei imense nave extraterestre, interacționând cu o civilizație de o inteligență remarcabilă.

Alex Collier, fost pilot de elicopter în cadrul armatei americane, relatează că în anii 1980 „a avut conversații cu doi extratereștri". Ulterior, el a susținut că a fost transportat pe nava extraterestră a acestora, unde a fost necesar să poarte o centură specială pentru a facilita comunicarea cu ființele denumite Andromediani, cunoscute și sub numele de Vissaeus și Moroanay. Experiența sa pe navă a durat trei luni.

Potrivit relatărilor lui Alex Collier, a pătruns în interiorul unei nave-mamă extraterestre cu o amplitudine de aproape 1.300 de kilometri. Cu toate acestea, el a precizat că, în ciuda celor trei luni petrecute acolo, întreaga sa călătorie s-a transformat în doar 18 minute pe Terra atunci când s-a întors. Fostul pilot a povestit că întâlnirea cu acești extratereștri a avut loc în timp ce se ascundea într-un lan de porumb și a adormit. S-a trezit ulterior la bordul navei.

„Am avut privilegiul, în 1989, de a petrece trei luni - 92 de zile mai exact - trăind cu andromedianii pe una dintre navele lor mamă. În timpul Pământului, din momentul în care am plecat și m-au adus înapoi, am lipsit doar 18 minute - călătoria în timp este un lucru grozav. În acele trei luni, am avut ocazia să învăț despre ei și să le observ societatea, însă am fost ca un pește în acvariu, deoarece mulți dintre ei au putut să mă observe și să-mi asculte gândurile. Ei, la acea vreme, își învățau copiii despre lumea noastră", a povestit acesta într-o conferință susținută în Japonia.

Fostul pilot a continuat prin a oferi detalii despre tehnologia utilizată de navele spațiale extraterestre. Conform acestuia, nava, din exterior este de 1300 kilometri, iar aceasta trebuie să respecte legile fizice ale dimensiunii în care se află. Cea din interior are de-a face cu legi fizice diferite. Astfel, în momentul în care treci acel prag, te afli într-o dimensiune diferită și toate legile fizicii se schimbă.

„Mi-au dat o centură pe care trebuia să o port și care îmi ținea laolaltă atomii, moleculele și celulele. Literalmente forma un cocon în jurul meu, dar eu puteam să-i ating și ei puteau să mă atingă. Fizic, te simți mai ușor, mai înalt și ai mai multă energie. O zi a lor este echivalentă cu 31 de zile pe lumea noastră. Ei credeau că nu mă simt bine pentru că tot trebuia să trag un pui de somn", a povesti Collier, care ține conferințe despre extratereștri în lumea întreagă.