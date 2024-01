Unde cauti cel mai rapid colete specializate si de calitate pentru curierat intr-o piata in plina ascensiune

Comerțul online se află intr-o ascensiune fără precedent. Numai in ultimile doua luni ale anului trecut, in perioadele de Black Friday si Revelion, numarul total al tranzactiilor online, insotite de livrarile marfurilor a trecut de cateva sute de milioane de operatiuni.

Si asta nu e totul. Chiar daca parte un volum cu mult mai mic, la asta se adauga si micul comerț particular, vânzări-cumparări de produse noi sau second hand de pe siteurile specializate de anunturi rapide, cu obiecte tranzactionate de persoane private.

Febra ambalajelor

Indiferent ca e vorba de colosi ai tranzactiilor online sau de mici intreprinzatori, de persoane particulare sau de donatii, toate acestea se fac prin curierat rapid si necesita ambalaje. Mai precis, colete specializate, de la cutii de carton, pana la plicuri awb, plicuri cartonate sau pungi curierat care sa garanteze un transport de marfuri sau de documente in maxima siguranta.

Boxurile necesare transportului folosesc diverse formule de protectie care sa ajute atat la integritatea cat si la depozitarea temporară a produselor transportate de firmele de curierat. Nu de putine ori este necesar in coletarie folosirea unui speedman box.

O "marcă" pentru magazin si transportator

Practic, piata ambalajelor este la fel de importanta ca si curieratul in sine. Ba chiar se poate spune ca daca in trecut nu prea conta in ce ambalai marfa, acum acest domeniu a devenit un "must have" care sa asigure că produsul ajunge la destinatie nu numai in forma identica cu cea dintr-un magazin real la care cumparatorul s-ar fi deplasat, ci si o "marca" referitoare la increderea in transportator.

Din acest punct de vedere, piata este intr-o continua transformare, odata cu evolutia tehnologiei. Cine s-ar fi gandit in urma cu cativa ani ca multe din coletele viitorului vor sosi cu ajutorul dronelor, sau cu roboti specializati, asa cum deja se livreaza in marile orase atat din orient cat si din occident. Iar asta necesita materiale speciale, rezistente outdoor si indoor, dar si on-air. Chiar si viitorul se "impachetează" bine!