Urmăriți VIDEO recitalul susţinut de Andrea Bocelli la Domul din Milano

Recitalul susţinut de Andrea Bocelli în duminica Paştelui la Domul din Milano a fost urmărit de peste 30 de milioane de utilizatori YouTube în decurs de 24 de ore. Recitalul de jumătate de oră a fost urmărit pe YouTube, în timpul desfăşurării, de puţin peste 5 milioane de persoane. Până luni seară, numărul vizualizărilor a ajuns la 32 de milioane.

„Primarul din Milano a vrut să îl roage pe Andrea să facă un fel de rugăciune pentru toate comunităţile italiene lovite de Covid. Andrea a acceptat invitaţia, apoi am început să construim proiectul şi a devenit tot mai mare. Am aflat acum că a ajuns la 30 de milioane de vizualizări în 24 de ore, ceea ce este incredibil având în vedere ce fel de artist este şi ce fel de public are, repertoriul abordat - pentru că este pură muzică clasică - şi dificultatea de a pune totul laolaltă", a spus Francesco Pasquero, reprezentantul din Milano al Maverick Management, co-manager al lui Bocelli.

El a adăugat că Bocelli a fost impresionat de mesajele şi comentariile primite din întreaga lume şi mai ales din partea oamenilor care nu sunt catolici. Cea mai mare parte a recitalului din interiorul catedralei goale a fost transmisă în timp real, puţin după ora locală 19.00. Singurul segment înregistrat înainte de live-streaming a fost „Amazing Grace", interpretată de treptele catedralei.