Urmările dezmăţului pe vreme de COVID-19. Românii primesc interzis în Europa

După valul mare de infectări cu noul coronavirus din ultima vreme, românii încep să încaseze facturile. Trei state ne-au interzis accesul şi altele îl condiţionează serios, iar dacă ritmul de noi infectări se menţine constant, riscăm să nu mai fim primiţi nici în Grecia.

Cu un număr tot mai mare de noi cazuri de COVID-19, românii se văd obligaţi să deconteze factura dezmăţului care a avut loc după primele măsuri de relaxare. Astfel, încep să primească interzis sau parţial interzis în unele ţări după ce România a ajuns pe locul patru în topul statelor europene cu cea mai mare rată de infectare la o sută de mii de locuitori.

Cel puţin 10 state europene au impus restricţii de călătorie cetăţenilor români după creşterea alarmantă a numărului de infectări din România, în condiţiile în care doar Suedia, Portugalia şi Luxemburg ne depăşesc la numărul de cazuri noi de COVID-19 la o sută de mii de locuitori. Astfel, trei ţări au anunţat deja că nu mai permit accesul cetăţenilor români. Este vorba despre Malta, Norvegia şi Finlanda. De asemenea, Cipru a anunţat că românii vor fi primiţi în interiorul graniţelor doar dacă prezintă un raport medical, efectuat cu 72 de ore înainte de intrarea în ţară, în care să se certifice că vizitatorul a fost testat negativ la noul coronavirus.

În acelaşi timp, alte state nu au fost atât de severe şi permit accesul românilor, însă le impun 14 zile de izolare sau carantină, în funcţie de caz. Este vorba despre Estonia, Lituania, Letonia, Irlanda, Slovenia şi Slovacia.

Mai mult, autorităţile de la Atena le-ar putea interzice şi românilor accesul în Grecia, aşa cum au făcut, deja, în cazul cetăţenilor sârbi. Concret, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a avertizat că autorităţile elene competente pot modifica fără preaviz condiţiile de intrare pe teritoriul naţional, în funcţie de numărul de noi cazuri de infecţie cu SARS-CoV-2 ce vor fi înregistrate în ţările de origine ale turiştilor.

Unele surse susţin că, din cauza numărului mare de infectări raportate de autorităţile sanitare de la Bucureşti, turiştii români s-ar încadra în categoria celor care ar trebui blocaţi la intrarea în Grecia. De altfel, o simplă consultare a cifrelor oficiale ne arată că, din punct de vedere al pandemiei, România stă mult mai rău decât Serbia. Conform portalului worldometers.info, la nivel mondial, cu 29.629 de cazuri şi cu 397 de noi pozitivări la ultima raportare, dar şi cu peste 30 de decese într-o singură zi, România ocupă locul 48 (am „câştigat" două locuri în numai 24 de ore), iar Serbia se află cu peste zece poziţii mai jos. Concret, cu 16.420 de cazuri de COVID-19, Serbia ocupă numai locul 59 în acest clasament mondial în care sunt centralizate toate datele oficiale ale pandemiei. Totodată, România are o rată de 92 de decese la un milion de locuitori, iar autorităţile sanitare din Belgrad au raportat numai 36 de decese la un milion de locuitori.

Am „avansat" peste 20 de locuri în numai câteva zile

Mai mult, la nivel european, conform portalului statista.com, România a ajuns pe locul patru la capitolul ratei de infectare la o sută de mii de locuitori în numai câteva zile. Pe 2 iulie, ţara noastră ocupa numai locul 28, dar explozia de infectări, în jur de 400 de noi pozitivări pe zi, ne-a adus pe nedorita poziţie fruntaşă.

Drept urmare, dacă avem în vedere măsurile luate împotriva cetăţenilor sârbi, autorităţile elene ar fi îndreptăţite să interzică şi accesul turiştilor români în ţara lor, dar unele surse susţin că am scăpat, cel puţin deocamdată, din două motive. Astfel, responsabilii din sistemul de sănătate din Grecia ne-au „iertat" pentru că suntem în Uniunea Europeană (sârbii nu au acest beneficiu) şi, mai mult, numărul turiştilor români este considerat unul important pentru economia Greciei. În jur de 20% din Produsul Intern Brut (PIB) provine din turism, iar numărul românilor care vizitează Grecia în fiecare an este unul important. În anul 2018, de exemplu, aproape 1,4 milioane de turişti din România şi-au făcut vacanţele în Grecia. De altfel, românii au ocupat un loc şapte într-un clasament pe naţiuni al celor care au vizitat Grecia. Deloc de neglijat, conform estimărilor, românii lasă în vacanţele lor în Grecia peste o jumătate de miliard de euro, în fiecare an.