Urmează "cioclul" Arafat? Un dosar pe numele său se află la DNA, prejudiciu de 4 milioane de euro. Dar "lover-boyul" Gheorghiță?

Curtea de Conturi acuză Departamentul pentru Situații de Urgență, condus de secretarul de stat Raed Arafat, de pierderea sumei de 4 milioane de euro, prin plata în avans a unor ventilatoare mecanice către două firme, una din Coreea de Sud și una din Elveția. Conform Newsweek, echipamentele nu au mai fost livrate.

Potrivit sursei citate, Curtea de Conturi a făcut verificări la Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) și la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), care au făcut achizițiile de ventilatoare mecanice. Raed Arafat controlează toate achizițiile publice pentru echipamente medicale făcute de ONAC.

În primul caz din cele două verificate de Curtea de Conturi, în aprilie 2020, ONAC, instituție condusă de Cornelia Nagy, a încheiat un acord cadru pentru achiziția a 400 de ventilatoare de la o firmă din Coreea de Sud. A fost plătit un avans de 30%, marfa nu a mai ajuns, iar prejudiciul a fost de aproximativ 2 milioane de euro. Dosarul a fost predat procurorilor DNA pe 16 septembrie 2020.

Al doilea caz care a generat intervenția Curții de Conturi este cel referitor la semnarea de ONAC a unui acord cadru cu o firmă elvețiană pentru furnizarea a 250 de ventilatoare medicale.

Conform Newsweek, IGSU, instituție condusă de generalul Paul Iamandi, ar fi plătit un avans de 1,9 milioane de euro firmei elvețiene, deși aceasta nu a depus nici măcar garanția de bună execuție în cuantum de 32.250 euro. La fel ca în primul caz, nici ventilatoarele elvețiene nu au mai ajuns.

Libertatea l-a contactat pe generalul Paul Iamandi pentru un punct de vedere în acest caz, iar reacția șefului IGSU a fost: "Deocamdată, nu doresc să comentez nimic cu privire la acest subiect. Vă mulțumesc pentru înțelegere" Șeful DSU Raed Arafat nu a putut fi contactat.

DNA afirma oficial că pe rolul Direcției au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii.

Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă („in rem"), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală.

Alte informații referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, a transmis DNA oficial luni.

Surse judiciare afirmă pentru autorul acestui material că procurorii DNA militari ar fi deschis cel de-al doilea dosar penal de cercetare penală în rem, caz în care se verifică felul în care au fost respectate de către ISU și alte autorități din sfera militară modalitatea de funcționare a stației GPL unde s-a produs tragedia din Crevedia.

Concret, spun sursele citate, se verifică dacă există aviz PSI pentru funcționarea stației și mai ales cum a fost el acordat precum și dacă s-au îndeplinit toate procedurile și normele ce erau necesare pentru respectivele dispozitive.

Anterior, surse judiciare informau că un prim dosar penal de cercetare în rem pentru fapte de abuz în serviciu privind situația exploziei de sâmbătă seara a fost deschis de Direcție. Surse judiciare afirmau ca DNA va verifica actele și acțiunile funcționarilor cu atribuții de control legat de incidentul violent de sâmbătă seara.

La acest moment faptele de abuz sunt singurele cercetate în acest dosar dar există posibilitatea extinderii și către alte fapte de corupție dacă pe parcursul verificărilor vor fi identificate indicii și probe relevante. Dosarul prim deschis este cercetat de către procurorii civili ai Direcției Naționale Anticorupție.