Valean: Nu mi se pare corect ca cetatenii UE sa plateasca pentru a ajuta companiile aeriene

Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a vorbit despre solicitarea unor state membre UE de a fi suspendat dreptul clientilor de a li se returna integral banii pentru biletele pentru avion, primind, in schimb, vouchere.

Valean a declarat ca nu este corect ca cetatenii UE, care sunt si ei afectati de criza pandemiei, sa plateasca costul de ajutorare a companiilor aeriene prin plata biletelor. Mai mult, spune Valean, valoarea totala a biletelor de calatorie este o mica parte din nevoia reala de lichiditate a operatorilor aerieni.

"Am avut ieri Consiliul ministrilor de Transport ai UE, am discutat acest subiect. Parerile sunt impartite, in sensul ca este adevarat ca sunt state membre in care ministrii si-ar dori companiile lor aeriene sa fie 'ajutate' in acest mod, dar sunt si altii care sunt foarte fermi ca drepturile pasagerilor trebuie pastrate si trebuie sa ramana asa cum sunt. Aceasta este si opinia mea", a spus ea.

"Nu mi se pare corect ca in acest moment exact cei care sunt foarte afectati de criza, cetatenii UE, pentru ca pot avea la randul lor probleme de lichiditati, trebuie sa plateasca costul pentru a ajuta companiile", a punctat Adina Valean.