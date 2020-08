Vase cu cenusa unor cadavre incinerate, descoperite de arheologi in Timis, chiar in celebrele Gramurade

Descoperire importanta a arheologilor din Timisoara. Oamenii de stiinta au facut o serie de sapaturi in celebrele Gramurade de la Jupani, in satul Susani din comuna Traian Vuia, din Timis.

Astfel, au fost scoase la lumina mai multe vase de incineratie care dateaza din anul 1400 î. Ch. Mai exact este vorba despre un mormant cu trei vase in care a fost pusa cenusa unor ramasite uname incinerate și un al doilea mormant in care a fost asezat un vas similar. Cercetarea in teren a arheologilor a inceput în data de 6 iulie și s-a incheiat in 31 iulie.

Descoperirile cele mai recente se adauga celor din 2019, cand a mai fost gasit un mormant de incineratie cu patru vase. Informatiile obtinute pana acum de echipa de specialisti, arata ca mormintele apartin unei perioade in care Banatul era locuit de populatii din perioada tarzie a Epocii Bronzului. Atat descoperirile de anul acesta, cat si cele de anul trecut sunt analizate in aceasta perioada, si se desfasoara si procesul de restaurare a vaselor.

Echipa de specialisti care a facut sapaturile de la Susani este condusa de cercetatorul Dragos Diaconescu, de la Muzeul National al Banatului. Din ea mai fac parte arheologul Victor Bunoiu - Directia Judeteana pentru Cultura Timis, arheologul Razvan Pinca - Muzeul de Istorie si Etnografie din Lugoj si conf. Univ. Dr. Dorel Micle - Universitatea de Vest din Timisoara.