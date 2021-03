Vasile Ciurchea si Irinel Popescu, fostii presedinti ai CNAS, trimisi in judecata de DNA pentru luare de mita si abuz in serviciu

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doi fosti presedinti ai Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) si a unei societati comerciale, pentru ca cei doi ar fi abuzat de functia detinuta pentru a incheia, in mod nelegal, o serie de acte aditionale ce ar fi permis atribuirea unor contracte supraevaluate, ceea ce ar fi produs un prejudiciu de peste 8 milioane de euro in dauna CNAS.

In schimb, cei doi ar fi primit sume de bani fie in folos propriu, fie pentru anumite societati comerciale.

Astfel, au fost trimisi in judecata Vasile Ciurchea, presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) la data faptelor, respectiv februarie 2007 - ianuarie 2009, pentru luare de mita si abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata (2 acte materiale) si Irinel Popescu, presedinte al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) la data faptelor, respectiv ianuarie-decembrie 2009, pentru luare de mita si abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata (2 acte materiale).

Totodata, societatea HP Romania SRL, avand denumirea noua Enterprise Services Romania SRL, a fost trimisa in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata (4 acte materiale).

In aceeasi cauza, procurorii au incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu un inculpat, la data faptelor director general al HP Romania SRL, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata (4 acte materiale, corespunzator celor 4 acte aditionale incheiate).

In rechizitoriul si acordul de recunoastere a vinovatiei intocmite, procurorii au retinut ca intre Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate (CNAS) si HP Romania S.R.L. au fost incheiate, in perioada 2007-2009, patru acte aditionale la un contract de informatizare a institutiei, prin care au fost achizitionate servicii de asistenta tehnica si instruire on-site pentru Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) si pentru softul care asigura planificarea resurselor (ERP).

"Achizitiile s-ar fi facut la preturi supraevaluate, respectiv la valori de 804 euro/zi-om in cazul a doua dintre actele aditionale si de 760 euro/zi-om, in cazul altor doua acte aditionale. Actele aditionalerespective ar fi fost semnate, consecutiv, de presedintii CNAS, inculpatul Ciurchea Vasile, la datele de 29.10.2007 si 16.05.2008, si inculpatul Popescu Irinel, la datele de 06.08.2009 si 18.11.2009, in afara vreunei proceduri de achizitie conform legii si fara ca serviciile achizitionate sa fi fost prevazute in contractul initial", arata DNA.

Conform sursei citate, directorul general al HP Romania, coinculpat trimis in judecata in baza acordului de recunoastere a vinovatiei, ar fi negociat cu presedintii CNAS incheierea celor patru acte aditionale, acestia din urma acceptand ofertele supraevaluate si nefundamentate facute de HP Romania, desi cunosteau ca, in realitate, serviciile ar fi fost executate de o alta societate (impreuna cu subcontractantii) la preturi mult mai mici (cel mult 500 de euro/zi-om).

Interpunerea societatii HP Romania SRL ar fi dus la o majorare artificiala a pretului serviciilor, ceea ce ar fi provocatun prejudiciu in dauna CNAS in cuantum de 8.395.490 euro, TVA inclusa, si obtinerea unui folos necuvenit de catre HP in acelasi cuantum.

"In schimbul incheierii actelor aditionale in conditiile descrise, inculpatii Ciurchea Vasile si Popescu Irinel ar fi pretins, in calitate de presedinti ai CNAS, remiterea unor foloase necuvenite, sume care ulterior ar fi fost primite in conturile persoanelor indicate de cei doi inculpati", adauga procurorii DNA.

Astfel, Ciurchea ar fi pretins de la reprezentantii HP Romania SRL si de la societatea subcontractanta, in perioada iulie 2007-martie 2008, suma de 60.000 de euro, precum si sa incheie contracte cu doua societati comerciale; ulterior, societatea subcontractanta ar fi transferat, prin intermediul unui partener, suma de 60.000 de euro in contul indicat de Ciurchea (la data de 28.10.2008) si, totodata, ar fi incheiat contracte cu cele doua societati indicate de inculpat, in baza carora ar fi facut mai multe plati, respectiv 165.000 euro in conturile uneia dintre cele doua societati (perioada martie 2008 - iulie 2008) si 300.000 euro in contul celeilalte (perioada iunie - decembrie 2008).

Popescu ar fi solicitat reprezentantilor HP Romania si societatii subcontractante, in perioada ianuarie-august 2009, sa incheie contracte cu doua societati; ulterior, societatea subcontractanta ar fi incheiat contracte cu societatile indicate, in baza carora a facut mai multe plati, respectiv echivalentul in lei a 100.000 de euro (ianuarie - martie 2010) catre o societate si echivalentul in lei a 70.000 de euro (in perioada ianuarie - martie 2010) catre cea de a doua societate.

"Referitor la inculpatul care avea calitatea de director general al HP Romania, cu care procurorii anticoruptie au incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, in prezenta aparatorului ales, acesta a declarat expres ca recunoaste comiterea faptei retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv aplicarea unei pedepse de 2 ani inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei, termenul de incercare fiind de 4 ani", mentioneaza DNA.

In cauza CNAS s-a constituit parte civila cu suma de 8.395.490 euro.

In cauza au fost puse sechestre asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor Ciurchea Vasile, Popescu Irinel si societatea HP Romania (cu denumirea noua de Enterprise Services Romania SRL).

Societatea a depus suma de 8.395.490 euro la dispozitia DNA in vederea recuperarii prejudiciului, suma pusa sub sechestru si transferata in contul ANABI.

Cele doua dosare de urmarire penala continand rechizitoriul, respectiv acordul de recunoastere a vinovatiei au fost trimise spre judecare la Tribunalul Bucuresti.

"Cu privire la ceilalti suspecti angajati ai CNAS cercetati pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit in forma continuata, s-a dispus disjungerea cauzei si continuarea cercetarilor", precizeaza DNA.