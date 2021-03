Vaticanul ia o decizie istorica! Papa Francisc a anuntat ca Biserica Catolica nu va binecuvanta casatoriile homosexuale

Vaticanul a anuntat in cursul zilei de luni, 15 martie, ca Biserica Catolica nu va binecuvanta uniunile homosexuale. Declaratia, aprobata de Papa Francisc, ameninta sa largeasca prapastia dintre biserica si o mare parte a comunitatii LGBTQ, opineaza jurnalistii de la CNN.

Sfantul Scaun s-a referit luni la homosexualitate ca la o "alegere", a sugerat ca este un "pacat" si a spus ca "nu poate fi recunoscuta ca fiind ordonata in mod obiectiv" planurilor lui Dumnezeu. "Binecuvantarea uniunilor homosexuale nu poate fi incuviintata", a notat in declaratie biroul doctrinar superior al Vaticanului, Congregatia pentru Doctrina Credintei.

Dumnezeu "nu binecuvanteaza si nu poate binecuvanta pacatul", s-a adaugat in declaratie. Papa Francis a aprobat aceasta nota. "Nu este ingaduit sa acordam binecuvantare relatiilor sau parteneriatelor, chiar si stabile, care implica activitate sexuala in afara casatoriei, cum este cazul uniunilor dintre persoane de acelasi sex", se spune in comunicat.