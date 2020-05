Viorel Cataramă a intrat în carantină, după ce a fost într-un focar de coronavirus. „M-am îmbrăţişat cu mai mulţi cetăţeni de etnie romă"

Viorel Cataramă a anunţat că nu crede în măsurile anticoronavirus luate de Guvern şi a cerut răspicat să fie lăsat să se infecteze. Politicianul cu vederi liberale, care a obţinut un procent de 0,53% la ultimele alegeri prezidenţiale, a fost recent într-un focar din apropierea Bucureştiului.

"Am fost în localitatea Bărbuleşti din judeţul Ialomiţa, unde sunt peste 70 de cazuri de coronavirus. M-am îmbrăţişat cu mai mulţi cetăţeni de etnie romă, am socializat, după care m-am izolat acasă. Am ferma convingere că nu voi păţi nimic şi voi putea demonstra că falimentarea României şi suprimarea drepturilor şi libertăţilor noastre fundamentale a fost o mare eroare, iar cei vinovaţi vor trebui să răspundă mai devreme sau mai târziu!", a scris politicianul pe pagina lui de Facebook.

Adina Alberts a publicat un mesaj în care spune că încă nu ne cunoaştem îndeajuns inamicul şi că o perioadă va pleca de acasă. Iată mesajul integral: „De zece ani merg braţ la braţ cu un om puternic. Eu, Adina Alberts sunt medic. El, Viorel Cataramă este economist. Împreună suntem o familie unită, dar separat suntem produsul profesional al multor ani investiţi în domeniile pe care ni le-am ales. Eu cu convingerile, motivaţiile şi aspiraţiile proprii. El cu certitudinile şi deciziile lui.

În orice familie există divergenţe de opinie. Şi consider că trebuie să avem înţelegere faţă de partener, să încercam să respectăm voinţa acestuia chiar dacă suntem total împotriva demersului ales. Aţi auzit probabil că Viorel Cataramă doreşte să se infecteze cu COVID-19 pentru a arăta tuturor că "am făcut din ţânţar, armăsar".

Eu sunt total împotriva unei astfel de abordări. Încă nu ne cunoaştem îndeajuns inamicul. Încă nu avem definit un medicament eficace. Este ceva nou, perfid, instabil. Riscul e prea mare. Chiar dacă cercetările mele frenetice în a găsi, de fapt în a intui soluţii rapide anti-Covid, m-au condus către nişte descoperiri surprinzătoare care m-au făcut să mă întreb dacă lumea medicală mondială chiar "e sănătoasă la cap" (dacă îmi permiteţi un limbaj colocvial) şi, chiar dacă toţi am început să simţim că parcă ceva nu este în regulă cu această pauză mondială impusă, totuşi cred că noi nu trebuie să fim subiecţi în astfel de experimente.

Ca medic, am văzut coronavirusul ca o ameninţare asupra oamenilor - pe care am jurat să-i protejez şi să-i ajut. Viorel Cataramă a ales să privească pandemia de SARS-CoV-2 ca o ameninţare asupra economiei. Şi vrea să dovedească tuturor că are dreptate supunându-se unui experiment riscant. Aşa că drumurile noastre se despart pentru o perioadă. Ştiu că ne va fi foarte greu, dar nu pot trece peste menirea mea de medic, de mamă şi de fiică.

O perioadă mă voi muta de acasă, împreună cu fetiţa noastră, astfel încât să nu ne expunem acestui virus. Determinarea lui de a demonstra că poporul român nu merită să primească „marea foamete" cu braţele deschise l-a făcut să ia această decizie. Cu sufletul îndoit, îi admir acest simţ al dreptăţii."