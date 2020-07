Virgil Musta vine cu informaţii care schimbă tot ce se ştia despre testele Covid-19. „Ele pot fi fentate. Totuşi, pot da şi o eroare de 70%"

Medicul Virgil Musta a comentat situaţia de la CFR Cluj, unde mai mulţi jucători şi angajaţi ai clubului au fost depistaţi cu Covid-19, însă la numai câteva zile distanţă testele au arătat că s-au însănătoşit.

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara fine cu o ipoteză care dă peste cap tot ce se ştie despre testele pentru depistarea SARS-CoV-2. Musta a fost în direct la emisiunea Fotbal Look, de la postul de televiziune Look Plus şi a comentat situaţia de la CFR Cluj. Medicul este de părere că s-a făcut o eroare în ceea ce priveşte această situaţia, dar a precizat că testărilor pot fi şi „fentate".

„Există riscul ca testele să fie pozitive la prima testare, iar la a doua testare, dacă pacienţii ştiu să fenteze mecanismul, chiar să îl fenteze", a surprins cunoscutul medic. Deşi recunoaşte că nu deţine toate datele cu privire la situaţia clubului din Gruia, Virgil Musta a continuat adâncind şi mai mult misterul,

„Nu am datele necesare să explic, dar pot fi fentate. Nu pot să spun public că lumea poate va încerca să păcălească sistemul, dacă au nevoie de un test negativ, mai ales dacă oamenii vor să plece în altă ţară şi au nevoie de un test negativ. Boala apare în câteva zile, dar există posibilitatea ca într-o perioadă scurtă de timp să nu apară în faringe virusul.

Diagnosticul pentru depistarea virusului se face printr-o anumită metodă, în care se determină din diferite produse patologice, din faringe, plămâni şi altele. Depinde de situaţia fiecăruia, dar pentru un diagnostic simplu se face testul din faringe, din gât. Toate laboratorele care fac testul trebuie să aibă echipamente care să nu dea erori. Totuşi, testele pot da o eroare de 70%, dar asta nu înseamnă că din 10 persoane care fac testul să fie pozitive toate 10. Poate nu au fost echilibrate echipamentele", a punctat doctorul.

Discuţiile au apărut după ce mai mulţi fotbalişti şi angajaţi ai campioanei en titre, CFR Cluj, în total 26 de oameni, au fost infectaţi cu SARS-CoV-2. Deşi testele au stabilit că aceştia au fost infectaţi cu noul coronavirus, ulterior, după ce au fost retestaţi, au primit ultimele rezultate, iar toate sunt negative.